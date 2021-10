Im Gebäude des ehemaligen französischen Kinos werden wieder Filme gezeigt. Im Guckloch-Kino und im Cinebaar in Donaueschingen. Wie geht es dort in Zukunft weiter – und unter welchen Auflagen ist überhaupt ein Kinobesuch möglich?

Lange Zeit mussten Fans der bewegten Leinwandbilder ausharren, bis auch in Donaueschingen wieder Filme im Kino zu sehen waren. Während der Lockdowns mitten in der Pandemie war an einen Gang ins Kino nicht zu denken. Zu viele Menschen zu dicht