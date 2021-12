Innerhalb von wenigen Tagen ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests explodiert. Im DRK-Testzentrum in der Schulstraße wurde die Kapazität von bis dahin 40 auf nunmehr 1000 Tests pro Tag erweitert. Das Rote Kreuz arbeitet an der Belastungsgrenze.

Am Montag warten vor dem DRK-Schnelltestzentrum in der ehemaligen Postfiliale in der Schulstraße 5 noch vor der Öffnung um 17 Uhr bereits 25 Menschen in der Kälte. Einer der Wartenden meint, dies sei normal. Am Sonntag hätten sogar bis zu 50