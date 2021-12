von SÜDKURIER-Redaktion

Sonntag, 19. Dezember:

Impfaktion: Rund 500 Impfwillige nutzten das Angebot der Dorow-Clinic in Waldshut, sich gegen Corona impfen zu lassen. Sogar aus Bad Krozingen kam eine Frau für die Spritze nach Waldshut. Wann eine weitere Aktion stattfindet, lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Mit 132 Neuinfektionen werden am Sonntag, 19. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.590 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 16.213 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+89). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 2040 (+43). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 4 Infizierte mehr behandelt werden (47), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 456,2 gestiegen (Vortag: 428,2). Seit Beginn der Pandemie sind 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 119 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 19. Dezember, auf 23.990. 1237 Infizierte befinden sich in Isolation (-63), als genesen gelten inzwischen 22.509 Personen (+182) 244 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Analyse: Gibt es in Baden-Württemberg eine Übersterblichkeit durch die Pandemie? So viele Menschen sind in der Region und im Land an oder mit Corona gestorben.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 308,3 (Vortag: 330,0). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 427,8 (Vortag: 429,6). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (345,4), der Landkreis Lörrach darüber.

Samstag, 18. Dezember:

Kreis Lörrach: Mit 68 Neuinfektionen werden am Samstag, 18. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.458 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 16.124 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+227). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1997 (-159). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 5 Infizierte weniger behandelt werden (43), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 428,2 gesunken (Vortag: 430,0). Seit Beginn der Pandemie sind 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 133 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Samstag, 18. Dezember, auf 23.871. 1300 Infizierte befinden sich in Isolation (-115), als genesen gelten inzwischen 22.327 Personen (+248). In den Krankenhäusern müssen aktuell 85 Covid-Patienten behandelt werden (-9), davon 15 auf Intensivstationen (-1). 244 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 330,0 (Vortag: 377,8). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 429,6 (Vortag: 479,1). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (353,1), der Landkreis Lörrach darüber.

Freitag, 17. Dezember:

Omikron-Variante: Im Kreis Lörrach wurde die erste Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Es handelt sich um einen Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet in Südafrika. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind somit 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 111 Neuinfektionen werden am Freitag, 17. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.390 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.897 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+162). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2156 (-52). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 2 Infizierte weniger behandelt werden (48), davon 9 auf der Intensivstation (-1). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 430,0 gesunken (Vortag: 473,7).

Kanton Aargau: 641 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Freitag, 17. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 16. Dezember, nun 82.014. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 69.075 Personen auf (KW 49, +3170). 106 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-9), davon 29 auf einer Intensivstation (unverändert). 806 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 49, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 17. Dezember. Damit haben bisher 253 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. 273 Neuinfektionen wurden für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 16. Dezember 34.397 Corona-Fälle gezählt. 2667 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-265). 49 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-8), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert).

Schweiz: Die Infektionszahlen in der Schweiz sind gestiegen – die bisher eher zurückhaltenden Maßnahmen zeigten in den Augen der Politik keine ausreichende Wirkung. Jetzt schärft der Bundesrat nach – und setzt dabei erstmals auch auf flächendeckende 2G-Regeln. Was ab Montag gilt, lesen Sie hier.

Kinderimpfungen: In den Mini-KIZ des Landkreises haben die Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren begonnen. Einer von ihnen war Jakob Schulze aus Jestetten (7). Der Junge und seine Eltern erklären, warum ihnen der Piks gegen Corona wichtig war.

Kanton Basel-Stadt: Mit 215 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Freitag, 17. Dezember, auf 23.738. 1415 Infizierte befinden sich in Isolation (-31), als genesen gelten inzwischen 22.079 Personen (+246). In den Krankenhäusern müssen aktuell 85 Covid-Patienten behandelt werden (-9), davon 15 auf Intensivstationen (-1). 244 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 77 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Freitag, 17. Dezember, für den Vortag. Stand 16. Dezember haben sich 9458 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 581 Infizierte in Isolation (-8). In den Krankenhäusern müssen 22 Covid-Patienten behandelt werden (+2). 100 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Analyse: Es gibt markante Unterschiede in der Entwicklung der Infektionslage in den deutschen Landkreisen und den grenznahen Kantonen. Aber: Die vierte Corona-Welle am Hochrhein scheint gebrochen zu sein. Unsere Analyse der aktuellen Lage lesen Sie hier.

Die vierte Welle scheint vorerst gebrochen: Die Inzidenz in den grenznahmen Kantonen liegt aber noch deutlich über der der deutschen Nachbarn. | Bild: Obermeyer, Justus

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 377,8 (Vortag: 388,9). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 479,1 (Vortag: 478,9). Damit liegen beide Landkreis über dem Landesschnitt (370,2).

Donnerstag, 16. Dezember:

Kreis Lörrach: Mit 185 Neuinfektionen werden am Donnerstag, 16. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.279 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.735 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+202). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2208 (-17). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 2 Infizierte mehr behandelt werden (50), davon 10 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 473,7 gesunken (Vortag: 480). Seit Beginn der Pandemie sind 336 Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es drei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 75-jährige Person, eine über 80-jährige Person sowie um eine über 90-jährige Person. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 260. Seit der letzten Meldung am 13. Dezember sind 377 Neuinfektionen zu verzeichnen. Bisher wurden 13670 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 12.125 Personen (+555), als aktive Fälle werden 1285 Personen geführt (-181). Zurzeit befinden sich 19 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+1), davon vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 386,0. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 15. Dezember eine 7-Tage-Inzidenz von 388,9 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen liegt am Donnerstag, 16. Dezember, bei 1285. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,8 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 635.

Kanton Aargau: 707 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Donnerstag, 16. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 15. Dezember, nun 81.371. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 69.075 Personen auf (KW 49, +3170). 115 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+5), davon 29 auf einer Intensivstation (unverändert). 806 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 49, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 244 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 16. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 15. Dezember 34.081 Corona-Fälle gezählt. 2932 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+248). 57 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+1), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 251 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 238 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Donnerstag, 16. Dezember, auf 23.523. 1446 Infizierte befinden sich in Isolation (-2), als genesen gelten inzwischen 21.833 Personen (+240). In den Krankenhäusern müssen aktuell 94 Covid-Patienten behandelt werden (-2), davon 16 auf Intensivstationen (-1). 244 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 115 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 16. Dezember, für den Vortag. Stand 15. Dezember haben sich 9381 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 589 Infizierte in Isolation (-34). In den Krankenhäusern müssen 19 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). 100 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Lockerungen: Weil die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach am Mittwoch, 15. Dezember, den fünften Tag in Folge unter der Marke von 500 lag, entfallen ab Donnerstag, 16. Dezember, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 388,9 (Vortag: 367,9). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 478,9 (Vortag: 467,6). Damit liegen beide Landkreis über dem Landesschnitt (382,3).

Mittwoch, 15. Dezember:

Kreis Lörrach: Drei weitere Todesfälle meldet der Landkreis Lörrach am Mittwoch, 15. Dezember. Seit Beginn der Pandemie sind somit 336 Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht auf 480 gestiegen (Vortag: 469,8), bleibt aber erneut unter der 500er-Marke. Mit 244 Neuinfektionen werden jetzt 18.094 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.533 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+225). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 2225 (-+16). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 2 Infizierte weniger behandelt werden (48), davon 10 auf der Intensivstation (unveränert).

Kanton Aargau: 801 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Mittwoch, 15. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 14. Dezember, nun 80.669. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 69.075 Personen auf (KW 49, +3170). 110 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-20), davon 29 auf einer Intensivstation (unverändert). 806 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 49, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 273 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 15. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 14. Dezember 33.752 Corona-Fälle gezählt. 2684 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-51). 56 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-15), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 251 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Lockdown für Clubs: Wegen der aktuellen Inzidenz müssen Clubs und Diskotheken schließen. Das betrifft auch den Waldshuter Event-Club Royal. Eine Öffnung ist erst wieder bei einer Inzidenz von unter 350 möglich. Betreiber Imad Chabo gibt Einblick in seine Lage.

Kanton Basel-Stadt: Mit 190 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 14. Dezember, auf 23.285. 1448 Infizierte befinden sich in Isolation (+120), als genesen gelten inzwischen 21.593 Personen (+70). In den Krankenhäusern müssen aktuell 96 Covid-Patienten behandelt werden (-7), davon 17 auf Intensivstationen (+1).

Kanton Schaffhausen: 99 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 15. Dezember, für den Vortag. Stand 14. Dezember haben sich 9266 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 555 Infizierte in Isolation (-41). In den Krankenhäusern müssen 19 Covid-Patienten behandelt werden (+3). 100 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Omikron im Abwasser: Regelmäßig wird das Basler Abwasser auf Corona getestet. Dabei wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 367,9 (Vortag: 419,9). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 467,6 (Vortag: 492,0). Der Landkreis Waldshut liegt knapp unter dem Landesschnitt (403,4), der Kreis Lörrach deutlich darüber.

Dienstag, 14. Dezember:

Impftage für Kinder: Die Mini-KIZ in Lauchringen, Bonndorf und Häusern bieten die ersten Corona-Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren an. Was Eltern jetzt wissen müssen, erfahren Sie hier.

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Landkreis Lörrach am Dienstag, 14. Dezember. Seit Beginn der Pandemie sind somit 333 Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken und bleibt mit 469,8 (Vortag: 493,4) erneut unter der 500er-Marke. Mit 123 Neuinfektionen werden jetzt 17.850 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.308 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+217). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2209 (-95). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 7 Infizierte weniger behandelt werden (50), davon 10 auf der Intensivstation (+1).

Omikron-Fälle im Aargau: Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist im Kanton Aargau erstmals aufgetreten. Wie das Gesundheitsdepartement mitteilt, gab es seit 13. Dezember sechs bestätigte Infektionsfälle. Nähere Abklärungen sind im Gang. Die sechs Fälle werden im Contact Tracing mit höchster Priorität behandelt, enge ungeschützte Kontakte der Betroffenen werden unter strikte Quarantäne gestellt. „Bezüglich Infektions- und Krankheitsverlauf der Omikron-Variante ist noch sehr viel unklar. Der Kanton Aargau ist in engem Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), damit die notwendigen Informationen gegenseitig rasch ausgetauscht werden können“, heißt es in der Mitteilung.

Kanton Aargau: 502 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Dienstag, 14. Dezember, für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 13. Dezember, nun 79.881. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 69.075 Personen auf (KW 49, +3170). 130 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+10), davon 29 auf einer Intensivstation (+3). 806 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 49, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 311 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 14. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 13. Dezember 33.366 Corona-Fälle gezählt. 2735 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-90). 71 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-6), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 251 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Pause für Impfkampagne: Das Impfangebot im Landkreis Waldshut wird an und zwischen den Feiertagen heruntergefahren, „weil auch die vielen engagierten Mitarbeiter eine kurze Verschnaufpause brauchen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die vier Mini-KIZ in Bad Säckingen, Bonndorf, Häusern und Lauchringen haben noch bis 22. Dezember abends geöffnet. Die Mini-KIZ öffnen wieder am 3. Januar 2022. Der letzte Gemeindeimpftag (ehemals Impfbus) für dieses Jahr findet am 22. Dezember in Görwihl statt. Am 10. Januar 2022 starten die Gemeindeimpftage wieder. Das Impfteam ist dann in Lottstetten. Termine können jeweils fünf bis sieben Tage vorher über das Internet gebucht werden.

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt sind drei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 244 Todesfälle gezählt. Mit 167 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen am Dienstag, 14. Dezember, auf 23.095. 1328 Infizierte befinden sich in Isolation (+22), als genesen gelten inzwischen 21.523 Personen (+142). In den Krankenhäusern müssen aktuell 89 Covid-Patienten behandelt werden (-10), davon 16 auf Intensivstationen (-1).

Kanton Schaffhausen: Drei weitere Todesfälle meldet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 14. Dezember. Damit werden jetzt 100 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-gezählt. Für den Vortag wurden 49 Neuinfektionen registriert. Stand 13. Dezember haben sich 9170 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 596 Infizierte in Isolation (-39). In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 419,9 (Vortag: 458,4). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 492,0 (Vortag: 451,8). Der Landkreis Waldshut liegt knapp unter dem Landesschnitt (429,4), der Kreis Lörrach deutlich darüber.

Verschärfung an Schulen: Im Kanton Aargau werden die Maßnahmen an den Schulen verschärft. Künftig müssen Grundschüler ab der ersten Klasse eine Maske im Unterricht tragen, außerdem sollen die Ferien früher beginnen. Warum die Maßnahmen verschärft werden, lesen Sie hier.

Montag, 13. Dezember:

Erstimpfungen ohne Termin: Der Landkreis Waldshut bietet Erstimpfungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren künftig ohne Terminbuchung an. Das Angebot gilt – im Rahmen der Öffnungszeiten – für die vier Mini-KIZ und die Termine der mobilen WT-Impftour. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Das Landratsamt weist darauf hin, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson nur mittwochs im Mini-KIZ in Lauchringen verimpft wird. Die Mini-KIZ in Lauchringen (Gemeindehalle Unterlauchringen) und Bonndorf (Foyer der Stadthalle) sind Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr geöffnet, in den Mini-KIZ in Häusern (Kurhaus) und Bad Säckingen (Meisenhartweg 14) wird Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr geimpft. Mitzubringen sind Krankenkassenkarte, Impfpass (falls vorhanden) und Personalausweis.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Montag, 13. Dezember, wieder deutlich gestiegen, bleibt mit 493,4 aber erneut unter der 500er-Marke (Vortag: 452,3). Mit 181 Neuinfektionen werden jetzt 17.727 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.091 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+51). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2304 (+130). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun zehn Infizierte mehr behandelt werden (57), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Lörrach 332 Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben (unverändert).

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 65-jährigen Person und um eine über 90-jährige Person. Bisher sind 257 an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit der letzten Meldung am 9. Dezember wurden 298 Neuinfektionen registriert. Damit wurde das Virus bisher bei 13.293 Bewohnern des Landkreises nachgewiesen. 11.570 Personen gelten mittlerweile als genesen (+362). Aktuell gibt es im Landkreis 1466 aktive Fälle (-64). Zurzeit befinden sich 18 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (unverändert), davon vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-2).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 425,1. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 12.12.2021 eine 7-Tage-Inzidenz von 458,4 an.

Am 13. Dezember 2021 gibt es im Landkreis Waldshut 1466 aktive Corona-Fälle – in allen Kommunen des Landkreises. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,94 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 653.

Kanton Aargau: 1846 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am 13. Dezember über das Wochenende registriert (Freitag, 10. Dezember: 732, Samstag, 11. Dezember: 700, Sonntag, 12. Dezember: 414). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 12. Dezember, nun 79.376. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 69.075 Personen auf (KW 49, +3170). 120 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-6), davon 26 auf einer Intensivstation (+2). 806 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 49, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 170 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 13. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 12. Dezember 33.043 Corona-Fälle gezählt. 2825 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-203). 76 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+3), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 250 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 95 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt auf 22.928. Stand Montag, 13. Dezember, befinden sich 1306 Infizierte in Isolation (-63), als genesen gelten inzwischen 21.381 Personen (+158). In den Krankenhäusern müssen aktuell 100 Covid-Patienten behandelt werden (+3), davon 17 auf Intensivstationen (+1). Seit Beginn der Pandemie sind 241 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: Ein weiterer Todesfall kam im Kanton Schaffhausen hinzu. Damit werden jetzt 97 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-gezählt. 49 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Montag, 13. Dezember, für den Vortag. Stand 12. Dezember haben sich 9121 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 635 Infizierte in Isolation (-35). In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 458,4 (Vortag: 428,6). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 451,8 (Vortag: 491,6).

Sonntag, 12. Dezember:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach liegt den zweiten Tag in Folge unter der 500er-Marke und ist am Sonntag, 12. Dezember, von 492,5 auf 452,3 gesunken. Mit 68 Neuinfektionen werden jetzt 17.546 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.040 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+83). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2174 (-15). Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 47 Infizierte behandelt (+5), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Lörrach 332 Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 102 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 22.833. 1369 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-136), als genesen gelten inzwischen 21.233 Personen (+238). Seit Beginn der Pandemie sind 241 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Gastronomie: Gastronomen vom Hochrhein sind frustriert über das derzeitige Corona-Regel-Chaos. Sie wollen, dass die Restaurants offen bleiben, erklären, dass Besuche derzeit möglich sind. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 428,6 (Vortag: 408,2). Der Landkreis Lörrach liegt zum ersten Mal wieder unter der 500er-Marke und ist von 527,9 auf 491, 6 gesunken.

Samstag, 11. Dezember:

Kreis Lörrach: 72 Neuinfektionen meldet der Kreis Lörrach am Samstag, 11. Dezember, in seinem Dashboard. Damit werden jetzt 17.478 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die Inzidenz ist erstmals wieder unter die 500er-Marke gesunken und liegt nun bei 492,5 (Vortag: 528,7). 14.957 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+194). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2189 (-122). Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 42 Infizierte behandelt (+5), davon 9 auf der Intensivstation (+1). Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis Lörrach 332 Personen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle kamen am Samstag im Kanton Basel-Stadt hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind somit 241 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 217 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 22.731. 1505 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-35), als genesen gelten inzwischen 20.985 Personen (+250).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 408,2 (Vortag: 437,4). Der Landkreis Lörrach liegt dagegen weiter über der 500er-Marke und ist von 506,9 auf 527,9 gestiegen.

Freitag, 10. Dezember:

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut entfallen ab Samstag, 11. Dezember, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Personen, die weder geimpft noch genesen sind. Es bleiben allerdings Einschränkungen laut Corona-Verordnung des Landes bestehen. Erfahren Sie hier mehr darüber.

Kreis Lörrach: 211 Neuinfektionen meldet der Kreis Lörrach am Freitag, 10. Dezember, damit steigt die Gesamtzahl auf 17.406. Die Inzidenz liegt nun bei 528,7. Seit Beginn der Pandemie sind es im Kreis Lörrach 332 Personen, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind (unverändert). Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 43 auf 2311. Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 37 Infizierte behandelt (-2), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 14.763 Kreisbewohner gelten als genesen (+168).

Kanton Aargau: 862 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am 10. Dezember für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 9. Dezember, nun 77.552. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 65.905 Personen auf (KW 48, +2500). 124 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-3), davon 24 auf einer Intensivstation (-1). 781 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 48, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 363 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 10. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 9. Dezember 32.289 Corona-Fälle gezählt. 69 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (unverändert), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (-2). 249 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Basel-Stadt: Mit 269 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Freitag, 10. Dezember, auf 22.514. 1540 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (unverändert), als genesen gelten inzwischen 20.735 Personen (+269). Von 98 Covid-Patienten im Spital (-1) müssen 17 intensivmedizinisch behandelt werden (+4). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 239.

Impfstützpunkt in Rheinfelden: In Rheinfelden soll ein permanenter Impfstützpunkt des Landkreises Lörrach in Betrieb gehen. Der Impfstützpunkt wird in der Turnhalle der Gewerbeschule Rheinfelden eingerichtet. Diesen Sonntag, 12. Dezember 2021, findet der erste Termin statt. Das Angebot soll anschließend kontinuierlich ausgebaut und sobald möglich auf mehrere Termine in der Woche erhöht werden. Die Termine müssen wie auch bei allen anderen Impfaktionen des Landkreises unter www.loerrach-landkreis.de/corona/impfen gebucht werden.

Corona-Testzentren öffnen wieder: Das Corona-Schnelltestzentrum auf dem Waldshuter Viehmarktplatz ist nach einer vorübergehenden Schließung durch das Gesundheitsamt jetzt wieder geöffnet. Auch in Tiengen beim Löwendenkmal können sich Bürger wieder auf das Coronavirus testen lassen.

Kanton Schaffhausen: 86 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Freitag, 10. Dezember, für den Vortag. Stand 9. Dezember haben sich 8922 SchaffhauserInnen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 656 Infizierte in Isolation (-24). In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 437,4. (Vortag 442,1). Der Landkreis Lörrach liegt dagegen noch knapp über der 500er-Marke, nämlich bei 506,9 (Vortag 524,4).

Donnerstag, 9. Dezember:

Corona-Impfung: Ab Mittwoch, 15. Dezember, werden Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson nur noch im Mini-KIZ in Lauchringen angeboten und das auch nur noch mittwochs.

Aufgrund der sehr geringen Nachfrage nach einer Corona-Impfung mit Johnson & Johnson, werden laut Landratsamt Impftermine für diesen Impfstoff ab dem 15.12.2021 nur noch für das Mini-KIZ in Lauchringen angeboten. Diese Änderung gilt auch für die mobile WT-Impftour. Hier wird es letztmals am 14. Dezember in Ühlingen-Birkendorf, möglich sein, eine Impfung mit Johnson & Johnson zu erhalten.

Kreis Lörrach: 200 Neuinfektionen meldet der Kreis Lörrach am Donnerstag, 9. Dezember, damit steigt die Gesamtzahl auf 17.195. Die Inzidenz liegt nun bei 507,8. Gleichzeitig ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, seit Beginn der Pandemie sind es im Kreis Lörrach 332 Personen, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 16 auf 2268. Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 39 Infizierte behandelt (-1), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 14.595 Kreisbewohner gelten als genesen (+183).

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung des Landratsamts am vergangenen Montag, 6. Dezember, sind 465 Neuinfektionen und 682 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 1532 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um eine über 75-jährigen Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 255. Zurzeit befinden sich 18 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich sechs Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 450,3. Das Landratsamt weist darauf hin: „Gibt das LGA heute und morgen erneut einen Wert von unter 500 an, dann werden die seit dem Dezember geltenden Zugangsbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen für Personen, die weder geimpft noch genesen sind, aufgehoben.“

Zahl der aktiven Corona-Fälle und der Genesenen in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 9. Dezember 2021. | Bild: Landratsamt Waldshut

Kanton Basel-Landschaft: 397 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 9. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 8. Dezember 31.972 Corona-Fälle gezählt. 69 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 8 Personen auf einer Intensivstation (+2). 248 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 878 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am 9. Dezember für den Vortag registriert. Das ist am zweiten Tag in Folge der erneut höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 8. Dezember, nun 76.712. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 65.905 Personen auf (KW 48, +2500). 127 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 25 auf einer Intensivstation. 781 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 48, +18 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 231 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Donnerstag, 9. Dezember, auf 22.245. 1540 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-40), als genesen gelten inzwischen 20.466 Personen (+275). Von 99 Covid-Patienten im Spital müssen 13 intensivmedizinisch behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 239.

Kanton Schaffhausen: 118 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 9. Dezember, für den Vortag. Stand 8. Dezember haben sich 8836 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 680 Infizierte in Isolation (+27). In den Krankenhäusern müssen 17 Covid-Patienten behandelt werden (-2). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Waldshut die niedrigste 7-Tage-Inzidenz seit dem 25. November. Sie liegt nun bei 442,1. (Vortag 459). Der Landkreis Lörrach liegt dagegen noch deutlich über der 500er-Marke, nämlich bei 524,4. Gestern lag sie noch 6 Punkte höher. Im Vergleich mit den Nachbarkantonen stehen die beiden Landkreise gut da, wie diese Grafik zeigt:

Bild: Obermeyer, Justus

Mittwoch, 8. Dezember:

Kreis Lörrach: 220 Neuinfektionen meldet der Kreis Lörrach am Mittwoch, 8. Dezember, damit steigt die Gesamtzahl auf 16.995. Die Inzidenz liegt nun bei 523,9. Gleichzeitig ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, seit Beginn der Pandemie sind es im Kreis Lörrach 331 Personen, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Die Zahl der aktiven Fälle steigt um 11 auf 2252. Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 40 Infizierte behandelt (+8), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 14.412 Kreisbewohner gelten als genesen (+208).

Kanton Basel-Landschaft: 302 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 8. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 7. Dezember 31.530 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 2975 Infizierte in Isolation (+250). 64 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-6), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (+2). 247 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: In Basel scheint der Höhepunkt der Infektionswelle vorläufig überschritten: Mit 207 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Mittwoch, 8. Dezember, auf 22.014. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt dabei aber auf 746,9. 1584 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+56), als genesen gelten inzwischen 20.191 Personen (+147). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona steigt um 4 auf 239.

Kanton Aargau: 858 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Mittwoch, 8. Dezember, für den Vortag registriert. Das ist der höchste seit Beginn der Pandemie erreichte Tageswert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 2. Dezember, nun 75.842. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 65.905 Personen auf (KW 48, +2500). 102 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+6), davon 21 auf einer Intensivstation (unverändert). 781 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 48, +18 zur Vorwoche). Die Inzidenz liegt bei 690, auch dies ist für den Kanton ein Höchststand.

Kanton Schaffhausen: 114 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 8. Dezember, für den Vortag. Stand 9. Dezember haben sich 8718 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 653 Infizierte in Isolation (+8). In den Krankenhäusern müssen 19 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 811,7.

Hochrhein: Nachdem die Regierung in Berlin und die von Baden-Württemberg die Schutzmaßnahmen aufgrund des rasanten Corona-Infektionsgeschehens verschärft haben, folgte auch eine Erweiterung der Maßnahmen nach außen. Dazu zählt auch, dass die Schweiz seit Sonntag wieder als Hochrisikogebiet eingestuft wird. Inzwischen sind manche Auflagen zwar wieder abgemildert worden. Dennoch gelten in einigen Bereichen verschärfte Maßnahmen – und es herrscht vor allem einmal mehr viel Verwirrung. Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz in den Landkreisen am Hochrhein bleibt stabil. Für den Kreis Waldshut meldet das RKImeldetmeldetmeldetmeldetmeldet das das das das das am Mittwochmorgen einen Wert von 459 – am Vortag lag sie 40 Punkte höher. Im Kreis Lörrach stieg die Inzidenz dagegen wieder auf 530,9. (Vortag 513,5).

Dienstag, 7. Dezember:

Kreis Lörrach: 17 Neuinfektionen meldet der Kreis Lörrach am Dienstag, damit steigt die Gesamtzahl auf 16.775. Die Inzidenz steigt auf 530,5. Gleichzeitig ist ein weitere Todesfall zu beklagen, seit Beginn der Pandemie sind es im Kreis Lörrach 330 Personen, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt um 253 auf 2241. Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 32 Infizierte behandelt (-1), davon 8 auf der Intensivstation (+1). 14204 Kreisbewohner gelten als genesen (+229).

Kanton Schaffhausen: 93 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 7. Dezember, für den Vortag. Stand 8. Dezember haben sich 8607 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 645 Infizierte in Isolation (+90). In den Krankenhäusern müssen 19 Covid-Patienten behandelt werden (+4). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 783,7.

Kanton Aargau: 731 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Dienstag, 7. Dezember, für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 2. Dezember, nun 75.009. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 65.905 Personen auf (KW 48, +2500). 96 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+24), davon 21 auf einer Intensivstation (+3). 781 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 48, +18 zur Vorwoche). Die Inzidenz liegt bei 665,3.

Kanton Basel-Stadt: Mit 222 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 7. Dezember, auf 21.806. 1528 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+4), als genesen gelten inzwischen 20.044 Personen (+216). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona steigt um 2 auf 235. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 806.

Kanton Basel-Landschaft: 333 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 7. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 5. Dezember 31101 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 2727 Infizierte in Isolation (+190). 70 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+8), davon 4 Personen auf einer Intensivstation (-1). 247 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+2).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz in den Landkreisen am Hochrhein bewegt sich weiter um 500, der kontinuierliche Anstieg scheint aber gebrochen. Für den Kreis Waldshut meldet das RKImeldetmeldetmeldetmeldetmeldetmeldet das das das das das das am Dienstagmorgen einen Wert von 499,9 – am Vortag lag sie 5 Punkte höher. Im Kreis Lörrach stieg die Inzidenz dagegen wieder auf 513,5 (Vortag 494,4).

Montag, 6. Dezember:

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 2. Dezember sind 320 Neuinfektionen und 209 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 1750 aktive Fälle im Landkreis.

Leider gibt es sieben weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 70-jährige, eine über 75-jährige, eine über 90-jährige Person sowie um zwei über 80-jährige Personen und zwei über 85-jährige Personen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit COVID-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 254.

Zurzeit befinden sich 15 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 510,5. Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 05.12.2021 eine 7-Tage-Inzidenz von 505,1 an.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,1 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 656.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist wieder über der 500er-Marke – bei 512,6. Bei nur acht weiteren Personen aus dem Kreis Lörrach wurde seit gestern eine Corona-Infektion bestätigt. Stand Montag, 6. Dezember, haben sich 16.598 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 13.975 Menschen gelten inzwischen als genesen (+4). 2294 Fälle sind aktuell aktiv (+4). In den Krankenhäusern des Landkreises müssen wieder mehr Infizierte behandelt werden (33, +1), davon 7 intensivmedizinisch (-1). 329 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 397 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Montag, 6. Dezember, für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 2. Dezember, nun 74.274. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 65.90 Personen auf (KW 48, +2500). 72 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-11), davon 18 auf einer Intensivstation (-5). 781 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 48, +18 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 63 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Montag, 3. Dezember, für den Vortag. Stand 5. Dezember haben sich 8521 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 556 Infizierte in Isolation (+19). In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden (+1). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 754,6.

Kanton Basel-Stadt: Mit 96 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 5. Dezember, auf 21.584. 1524 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-80), als genesen gelten inzwischen 19.8280 Personen (+216). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 233. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 850.

Kanton Basel-Landschaft: 218 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 6. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 5. Dezember 30752 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 2484 Infizierte in Isolation (+203). 62 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-3), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 244 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+3).

Bad Säckingen/Wehr: „Erschöpft, aber glücklich“, haben die Ärzte Andreas Lange und Tobias Noll vom orthopädischen Zentrum am Samstagabend ihre Praxis verlassen, und auch Olaf Boettcher, Pandemiebeauftragter des Kreises, sprach am gestrigen Sonntag von einem „durchschlagenden Erfolg“. In Zahlen lässt sich das Zufriedenheitsgefühl der Ärzte so ausdrücken: Rund 2500 Impfungen in Bad Säckingen und Wehr an zwei Tagen.

Hochrhein: In den Landkreisen am Hochrhein liegt die 7-Tage-Inzidenz weiter um 500. DAS RKI gibt für den Landkreis Lörrach heute einen Wert von 494,2 an. Im Kreis Waldshut liegt der Wert bei 505,1. Der Landesschnitt liegt bei 533.

Sonntag, 5. Dezember:

Zum Weihnachtsmarkt über die Grenze? Während in Baden-Württemberg alle Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, finden jenseits der Grenzen, in der Schweiz und Frankreich, solche Veranstaltungen weiterhin statt. Aber ist der Besuch eines solchen Marktes überhaupt ratsam – oder gar erlaubt? Die Antworten lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist weiter gesunken – von 496,8 auf 493,8. Bei 160 weiteren Personen aus dem Kreis Lörrach wurde eine Corona-Infektion bestätigt. Stand Sonntag, 5. Dezember, haben sich 16.511 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 13.928 Menschen gelten inzwischen als genesen (+88). 2254 Fälle sind aktuell aktiv (+72). In den Krankenhäusern des Landkreises müssen 32 Infizierte behandelt werden (-3), davon 8 intensivmedizinisch (unverändert). 329 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 179 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 5. Dezember, auf 21.489. 1644 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-125), als genesen gelten inzwischen 19.612 Personen (-304). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 233.

Monatsrückblick: Im November haben sich im Kreis Lörrach 3263 Personen nachweislich mit Covid-19 angesteckt (Oktober: 1051). 17 weitere Personen sind in dieser Zeit gestorben (Oktober: 5), informiert der Landkreis Lörrach in seinem Monats-Rückblick. Die Omikron-Variante wurde bisher (Stand, 2. Dezember) noch nicht im Landkreis Lörrach nachgewiesen.

Impfquote Die Impfquote liegt im Kreis Lörrach laut Angaben des Sozialministeriums mit letztem Stand vom 28. November bei 64,7 Prozent vollständig geimpften Personen. Der Landkreis liegt damit weiterhin leicht über dem Landesdurchschnitt von 64,1 Prozent. Situation auf Intensivstationen Im November wurden 19 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen versorgt. Davon waren elf Patienten ungeimpft und acht Patienten vollständig geimpft. Der Altersdurchschnitt der elf ungeimpften Personen auf Intensivstation lag bei 54 Jahren, darunter auch zwei vorerkrankte Kleinkinder. Das Durchschnittsalter der geimpften Patienten auf Intensivstation lag bei 64 Jahren. Drei Viertel der geimpften Patienten waren schwer vorerkrankt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation lag bei den Covid-19-Patienten ungefähr bei zehn Tagen, zum Teil mit invasiver Beatmung. Ausbruchsgeschehen Durch die geänderte Nachverfolgungsstrategie des Landes Baden-Württemberg, nach der die Gesundheitsämter keinen routinemäßigen Kontakt mehr mit Positivfällen aufnehmen, können derzeit keine vollständigen Angaben mehr zu Impfdurchbrüchen gemacht werden. Auch Ausbruchsgeschehen können dadurch nicht mehr lückenlos erfasst werden, informiert das Landratsamt. Die Ausbruchsgeschehen nehmen zu. Insgesamt wurden im Umfeld von Kitas, Schulen und Berufsschulen zusammen 24 relevante Ausbruchsgeschehen mit jeweils vier bis neun Infektionen und in einem Fall mit 16 Infektionen festgestellt, darunter fünf Kitas, zwölf Grundschulen und Sonderschulklassen sowie sieben weiterführende Schulklassen. In Behinderten- und Pflegeeinrichtungen sind im November neun Häufungen beziehungsweise Ausbruchsgeschehen gemeldet worden.

Hochrhein: Die Inzidenz in den Landkreisen Waldshut und Lörrach ist wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 499,3 (Vortag: 519,2). Im Kreis Lörrach sinkt die Inzidenz laut RKI von 503,0 auf 497,3. Im Landesvergleich liegen beide Landkreise unter dem Durchschnitt (523,4).

Samstag, 4. Dezember:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist unter der 500er-Mrke gesunken – von 501,7 auf 496,8. Bei 155 weiteren Personen aus dem Kreis Lörrach wurde eine Corona-Infektion bestätigt. Stand Samstag, 4. Dezember, haben sich 16.351 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 13.840 Menschen gelten inzwischen als genesen (+244). 2182 Fälle sind aktuell aktiv (-69). In den Krankenhäusern des Landkreises müssen wieder mehr Infizierte behandelt werden (35, +10), davon 8 intensivmedizinisch (unverändert). 329 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 286 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Samstag, 4. Dezember, auf 21.310. 1769 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+252), als genesen gelten inzwischen 19.308 Personen (+34). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 233.

Hochrhein: Die Inzidenz in den Landkreisen Waldshut und Lörrach ist wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 519,2 (Vortag: 542,5). Im Kreis Lörrach sinkt die Inzidenz laut RKI von 555,8 auf 503,0. Im Landesvergleich liegen beide Landkreise unter dem Durchschnitt (525,3).

Freitag, 3. Dezember:

Verschärfte Maßnahme: In der Schweiz gelten künftig wieder schärfere Corona-Regeln. Das hat der Bundesrat entschieden. Welche Regeln jetzt gelten, erfahren Sie hier.

Impftermin für Kinder: Das Impfteam des Landkreises Lörrach bietet am Sonntag, 5. Dezember, im St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren Impfungen an. Es werden Erst- und Zweitimpftermine vergeben. Für Erstimpfungen wird direkt vor Ort ein fester Zweittermin nach fünf Wochen (2. Januar 2022) gebucht.

Benötigt wird ein Identitätsnachweis (Personalausweis, Reisepass), wenn möglich der Impfausweis und die Krankenkassenkarte. Die Kinder und Jugendlichen können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Es stehen 120 Termine zur Verfügung. Die Buchung ist im Internet möglich.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist wieder deutlich gesunken – von 554,5 auf 501,7. Bei 163 weiteren Personen aus dem Kreis Lörrach wurde eine Corona-Infektion bestätigt. Stand Freitag, 3. Dezember, haben sich 16.196 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 13.616 Menschen gelten inzwischen als genesen (+155). 2251 Fälle sind aktuell aktiv (+8). In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 25 Infizierte behandelt (-6), davon 8 intensivmedizinisch (-2). 329 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Risikogebiet: Ab 5. Dezember gilt die Schweiz als Risikogebiet. Das hat auch Auswirkungen für den Grenzverkehr. Was sich jetzt für Geimpfte und Ungeimpfte ändert, lesen Sie hier.

Kanton Aargau: 684 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Freitag, 3. Dezember, für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 2. Dezember, nun 72.537. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 63.460 Personen auf (KW 47, +1675). 83 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-8), davon 23 auf einer Intensivstation (-2). 759 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 47, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 269 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 2. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 2. Dezember 29.839 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 2484 Infizierte in Isolation (+203). 65 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-3), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 241 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt kamen zwei weitere Todesfälle hinzu. Damit sind bisher 233 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 225 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen am Freitag, 3. Dezember, auf 21.024. 1517 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+39), als genesen gelten inzwischen 19.274 Personen (+184). Derzeit müssen 110 Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 17 auf Intensivstationen (+2).

Kanton Schaffhausen: 90 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Freitag, 3. Dezember, für den Vortag. Stand 2. Dezember haben sich 8248 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 556 Infizierte in Isolation (+19). In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden (+1). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Weihnachtsmärkte: In Baden-Württemberg gibt es wegen der steigenden Corona-Infektionen erneut keine Weihnachtsmärkte. Derweil finden jenseits der Grenzen, in der Schweiz und Frankreich, solche Veranstaltungen weiterhin statt. Aber ist der Besuch eines solchen Marktes überhaupt ratsam – oder gar erlaubt?

Hochrhein: Die Inzidenz im Landkreis Waldshut ist gestiegen, im Kreis Lörrach wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 542,5 (Vortag: 511,0). Im Kreis Lörrach sinkt die Inzidenz laut RKI von 586,9 auf 555,8. Im Landesvergleich liegen beide Landkreise nun deutlich über dem Durchschnitt (517,6).

Donnerstag, 2. Dezember:

Verschärfungen im Kreis Waldshut: Weil die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut den zweiten Tag in Folge über 500 lag, treten ab Freitag, 3. Dezember, im Landkreis Waldshut weitere Zugangsbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen für Personen in Kraft, die weder geimpft noch von einer Corona-Infektion genesen sind. Welche Beschränkungen dann gelten, lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Bei 237 weiteren Personen aus dem Kreis Lörrach wurde eine Corona-Infektion bestätigt. Stand Mittwoch, 2. Dezember, haben sich 16.033 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 13.461 Menschen gelten inzwischen als genesen (+143). 2243 Fälle sind aktuell aktiv (+94). In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 31 Infizierte behandelt (-8), davon 6 intensivmedizinisch (unverändert). 329 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 554,5 (586,4)

Kreis Waldshut: 611 Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt Waldshut seit der letzten Meldung am Montag, 29. November, gemeldet. Bisher wurde das Virus bei 12.210 Bewohnern des Landkreises nachgewiesen. Als genesen werden inzwischen 10.317 Personen ausgewiesen (+296). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1646 (+313). Zurzeit befinden sich 21 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+7), davon drei Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-3). 247 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 576,0. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 1. Dezember eine 7-Tage-Inzidenz von 511,0 an.

Die Zahl der aktiven Fälle im Kreis Waldshut liegt am Donnerstag, 2. Dezember, bei 1646. Nur in drei Kommunen – Ibach, Dettighofen und Lottstetten, sind die Zahl der aktiven Fälle einstellig. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,4 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 630.

Kanton Aargau: 676 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Donnerstag, 2. Dezember, für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 1. Dezember, nun 71.855. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 63.460 Personen auf (KW 47, +1675). 91 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+3), davon 21 auf einer Intensivstation (-3). 759 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 47, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 288 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 2. Dezember, für den Vortag registriert. Damit werden zum Stichtag 1. Dezember 29.460 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 2281 Infizierte in Isolation (+246). 68 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-7), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt hat eine weitere Person ihr Leben in der Pandemie verloren. Damit sind bisher 231 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 281 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen am Donnerstag, 2. Dezember, auf 20.799. 1478 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+85), als genesen gelten inzwischen 19.090 Personen (+195). Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt weiter. Derzeit müssen dort 108 Covid-Patienten behandelt werden (+8), davon 14 auf Intensivstationen (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 108 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 2. Dezember, für den Vortag. Stand 1. Dezember haben sich 8158 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 537 Infizierte in Isolation (-12). In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (+3). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Reicht das Testangebot? Durch die verschärften Corona-Maßnahmen steigt der Bedarf an Schnelltests wieder. Wie groß ist die Nachfrage im Landkreis Waldshut? Reichen die Kapazitäten in Waldshut, Bad Säckingen und Lauchringen aus? Und wollen die Kommunen und Betreiber weitere Testzentren eröffnen? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Hochrhein: Die Inzidenz ist in beiden Landkreisen ist wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 511,0 (Vortag: 495,2). Damit liegt der Landkreis erstmals über der 500er Marke. Liegt der Wert den zweiten Tag in Folge über 500, treten weitere Verschärfungen ein, wie sie derzeit im Landkreis Lörrach gelten. Im Kreis Lörrach steigt die Inzident von 563,7 auf 586,9. Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (519,5), der Kreis Lörrach liegt deutlich darüber.

Mittwoch, 1. Dezember:

Bitte melden: Die Gesundheitsämter Waldshut und Lörrach bitten Reiserückkehrer aus Südafrika, sich umgehend zu melden. Warum das so wichtig ist, und welche Angaben benötigt werden, lesen Sie hier.

Damit das Impfen schneller geht: Im Landkreis Waldshut wird derzeit in den vier Mini-Kiz und auf der Impftour geimpft. Damit es schneller geht, bittet das Landratsamt, die Informationsbögen (erhält man nach der Anmeldung per Link) ausgefüllt mitzubringen. Die Bögen haben eine Vorder-und Rückseite. Außerdem sei es hilfreich, wenn Krankenkassenkarte, Impfpass und Personalausweis griffbereit sind. Die Erfahrung der vergangenen Woche habe gezeigt, dass es vor allem dann zu Wartezeiten kommt, wenn Unterlagen unvollständig sind oder erst noch ausgefüllt werden müssen.

Kreis Lörrach: Bei 235 weiteren Personen aus dem Kreis Lörrach wurde eine Corona-Infektion bestätigt. Stand Mittwoch, 1. Dezember, haben sich 15.796 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 13.318 Menschen gelten inzwischen als genesen (+147). 2149 Fälle sind aktuell aktiv (+88). In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 39 Infizierte behandelt (+9), davon 6 intensivmedizinisch (unverändert). 329 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert)

Kanton Aargau: 686 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 30. November, nun 71.175. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 63.460 Personen auf (KW 47, +1675). 88 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-6), davon 24 auf einer Intensivstation (-1). 759 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 47, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 1. Dezember. Seit Beginn der Pandemie sind 241 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Für den Vortag wurden 335 Neuinfektionen registriert. Damit werden zum Stichtag 30. November 29.093 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 2281 Infizierte in Isolation (+246). 75 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+6), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (+1).

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt haben drei weitere Personen ihr Leben in der Pandemie verloren. Damit sind bisher 230 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 326 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen am Mittwoch, 1. Dezember, auf 20.518. 1393 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+41), als genesen gelten inzwischen 18.895 Personen (+282). In den Krankenhäusern müssen derzeit 100 Covid-Patienten behandelt werden (+6), davon 14 auf Intensivstationen (+1).

Erster Omikron-Fall in Basel: Im Kanton Basel-Stadt wurde am Dienstagabend ein positiver Fall des Omikron-Virus im Kanton bestätigt. Wie der Kanton am Mittwoch mitteilt, wurde die neue Variante bei einem 19-jährigen Schüler nachgewiesen. Was über den Fall bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Kanton Schaffhausen: 88 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 1. Dezember, für den Vortag. Stand 30. November haben sich 8050 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 549 Infizierte in Isolation (+29). In den Krankenhäusern müssen 11 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 96 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Hochrhein: Die Inzidenz ist in beiden Landkreisen ist wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 495,2 (Vortag: 483,0), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 563,7 (Vortag: 550,6). Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (508,9), der Kreis Lörrach liegt deutlich darüber.

Verschärfungen: Das Kanton Basel-Stadt hat angesichts steigenedr Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen verschärft. Was ab 1. Dezember für Veranstaltungen, Restaurationsbetriebe sowie für Innenräume von Einrichtungen und Betrieben in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport gelten, lesen Sie hier.

Dienstag, 30. November:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist wieder etwas gestiegen – von 549,7 am Montag auf nun 562,8. Am Dienstag, 30. November, wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Damit sind bisher 329 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 13 Neuinfektionen werden jetzt 15.561 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 13.171 Menschen gelten inzwischen als genesen (+14). 2061 Fälle sind aktuell aktiv (-14). In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 30 Infizierte behandelt (-7), davon 6 intensivmedizinisch (-1).

Kanton Aargau: 494 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau für den Vortag registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 29. November, nun 70.489. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 63.460 Personen auf (KW 47, +1675). 96 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+17), davon 25 auf einer Intensivstation (+6). 759 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 47, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: Am Dienstag, 30. November, meldet der Kanton Basel-Land 335 Neuinfektionen für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 29. November 28.672 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 1935 Infizierte in Isolation (-39). 69 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+6), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Landschaft liegt unverändert bei 420.

Kanton Basel-Stadt: Mit 208 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 30. November, auf 20.192. 1352 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation, als genesen gelten inzwischen 18.613 Personen (+145). In den Krankenhäusern müssen derzeit 92 Covid-Patienten behandelt werden (+2), davon 13 auf Intenstivstationen (+1). 227 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (+2).

Personal fürs Impfen gesucht: Der Landkreis Waldshut möchte sein Impfteam aufstocken und sucht dafür medizinisches Fachpersonal und Verwaltungspersonal. Benötigt werde vor allem medizinisches Fachpersonal und Verwaltungspersonal, das als Teil eines mobilen Impfteams an verschiedenen Einrichtungen und Impfstationen im Landkreis Lörrach Impfungen verabreicht. Wer mithelfen möchte und die nötigen Voraussetzungen besitzt, kann sich ab sofort im Internet bewerben (www.loerrach-landkreis.de/bewerbung-impfen).

Kanton Schaffhausen: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 30. November. Damit haben bisher 96 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Stand 29. November haben sich 7962 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert (+69). Aktuell befinden sich 520 Infizierte in Isolation (-19). In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (+2).

Hilfe beim Impfen: Die Nachfrage nach Impfungen ist stark gestiegen, die Impftermine schnell vergeben. Deshalb unterstützen jetzt auch niedergelassene Ärzte – wie das Orthopädische Zentrum Bad Säckingen. Es öffnet die Praxis am Freitag und Samstag für Impfwillige – egal ob eigener Patient oder nicht. Wie das Impfen funktioniert, lesen Sie hier.

Hochrhein: Die Inzidenz ist in beiden Landkreisen gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 483,0 (Vortag: 492,3), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 550,6 (Vortag: 597,4). Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (511,5), der Kreis Lörrach liegt deutlich darüber.

Montag, 29. November

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist wieder etwas gesunken – von 595,2 am Sonntag auf 549,7. Am Montag, 29. November, wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Damit sind bisher 327 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 44 Neuinfektionen werden jetzt 15.435 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 13.023 Menschen gelten inzwischen als genesen (+47). 2075 Fälle sind aktuell aktiv (-4). In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 37 Infizierte behandelt (-2), davon 7 intensivmedizinisch (unverändert).

Kreis Waldshut: Im Kreis Waldshut gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Laut Landratsamt handelt es sich bei den Verstorbenen handelt um eine über 80-jährige und um eine über 75-jährige Person. Bisher haben 247 Menschen aus dem Landkreis ihr Leben in der Pandemie verloren. Seit der letzten Meldung am 25. November wurden 404 Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 11.599. Als genesen werden inzwischen 10.021 Personen aufgeführt (+246). Aktuell sind 1331 Fälle aktiv (+156). Zurzeit befinden sich 14 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+3), davon sechs Personen in intensivmedizinischer Betreuung (+2).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 492,4. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 28. November eine 7-Tage-Inzidenz von 492,3 an.



Am Donnerstag, 25. November, gibt es im Kreis Waldshut 1175 aktive Corona-Fälle, sie verteilen sich über alle Kommunen des Landkreises. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,94 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 617.

Kanton Basel-Landschaft: Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Landschaft ist auf 420 gestiegen (+1). Am Montag, 29. November, meldet der Kanton Basel-Land 182 Neuinfektionen für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 28. November 28.335 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 1935 Infizierte in Isolation (-39). 63 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+3), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (unverändert).

Kanton Aargau: 1300 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau über das Wochenende registriert (Freitag, 26. November: 527, Samstag, 27. November: 504, Sonntag, 28. November: 272). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 28. November, nun 69.995. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 63.460 Personen auf (KW 47, +1675). 79 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 19 auf einer Intensivstation (unverändert). 759 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 47, +5 zur Vorwoche).

Start der Impfkampagne: Im Kreis Lörrach ist am Samstag die Impfkampagne gestartet. Beim Sonder-Impftermin in Rheinfelden haben sich rund 500 immunisieren lassen – darunter waren auch zahlreiche Erstimpflinge. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kanton Basel-Stadt: Mit 101 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Montag, 29. November, auf 19.984. 1291 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-103), als genesen gelten inzwischen 17.468 Personen (+204). In den Krankenhäusern müssen derzeit 90 Covid-Patienten behandelt werden (+4), davon 12 auf Intenstivstationen (-1). 225 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren.

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 29. November. Damit haben bisher 94 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Stand 28. November haben sich 7900 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert (+48). Aktuell befinden sich 539 Infizierte in Isolation (+3). In den Krankenhäusern müssen 10 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert).

Impfangebote: Wo macht die Impftour des Landkreises Waldshut in dieser Woche Station? Wie haben die vier Mini-KIZ im Kreis Waldshut geöffnet? Und wo gibt es Impftermine im Kreis Lörrach? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 492,3 (Vortag: 446,2), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 597,4 (Vortag: 568,5). Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (519,6), der Kreis Lörrach liegt deutlich darüber.

Sonntag, 28. November

Beschränkungen für Ungeimpfte: Für nicht-immunisierte Personen (weder geimpft noch von einer Corona-Erkrankung genesen) gelten seit Sonntag, 28. November im Kreis Lörrach weitere Zugangsbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen. Grundlage ist laut Mitteilung des Landratsamtes Lörrach die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Diese schreibt verschärfte Maßnahmen vor, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz die kritische Marke von 500 überschritten hat. Das war am Samstag im Landkreis Lörrach der Fall. Einige der Maßnahmen im Überblick.

Die Beschränkungen im Überblick 2G im Einzelhandel Wer nicht geimpft oder genesen ist, hat keinen Zutritt mehr zum Einzelhandel und zu Märkten. Ausnahme sind Betriebe und Märkte der Grundversorgung. Abholangebote und Lieferdienste einschließlich solcher des Online-Handels sind für Nicht-Immunisierte ohne Einschränkung zulässig. Ausgangssperre Für nicht-immunisierte Personen gilt von 21 bis 5 Uhr des Folgetags eine Ausgangssperre. Das Verlassen der Wohnung ist nur aus triftigen Gründen gestattet. Dazu zählt beispielsweise eine konkrete Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, der Besuch von Gottesdiensten und Bestattungen oder das Ausüben einer beruflichen und dienstlichen Tätigkeit sowie die Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen. Das Ende der Beschränkungen Wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Lörrach fünf Tage in Folge unter 500 liegt, werden diese zusätzlichen Beschränkungen für nicht-immunisierte Personen am darauffolgenden Tag wieder aufgehoben. Maßgeblich hierfür sind laut Landratsamt die vom Landesgesundheits­amt veröffentlichten Zahlen.

Schweiz: Bei der Volksabstimmung über das Covid-10-Gesetz in der Schweiz gibt es eine klare Mehrheit zugunsten der Corona-Regelungen. Um das bereits eingeführte Covid-19-Zertifikat wird seit Monaten erbittert gestritten.

Kreis Lörrach: 167 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Sonntag, 28. November. Damit steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 15.381. 12.976 Menschen gelten inzwischen als genesen (+84). 2079 Fälle sind aktuell aktiv (+83). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 595,2 (Vortag: 566,8) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 39 Infizierte behandelt (+5), davon 7 intensivmedizinisch (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 122 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen im Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 28. November, auf 19.883. 1394 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+9), als genesen gelten inzwischen 17.264 Personen (+131). 225 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren.

Positiver Selbsttest: Was passiert, wenn der Selbsttest ein positives Ergebnis anzeigt? Was heißt das genau und wie verhalte ich mich richtig? Wir geben einen Überblick.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 446,2 (Vortag: 445,6), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 568,5 (Vortag: 572,0). Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (510,4), der Kreis Lörrach liegt deutlich darüber.

Samstag, 27. November:

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind somit 326 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. 166 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Samstag, 26. November. Damit steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 15.214. 12.892 Menschen gelten inzwischen als genesen (+121). 1996 Fälle sind aktuell aktiv (+44). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 566,8 (Vortag: 571,1) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 34 Infizierte behandelt (+6), davon 7 intensivmedizinisch (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Einen neuen Todesfall meldet der Kanton Basel-Stadt am Samstag, 27. November. Bisher haben 225 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 322 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 19.761. 1385 18 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+67), als genesen gelten inzwischen 17.151 Personen (+254).

Mini-Kiz Nummer 4: Am Dienstag, 30. November, öffnet das vierte Mini-KIZ im Kreis Waldshut. Die Stadthalle Bonndorf ist für die Impfungen vorbereitet. Was Sie über das Impfangebot wissen müssen, erfahren Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 445,6 (Vortag: 419,3), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 572,0 (Vortag: 496,0). Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (505,9), der Kreis Lörrach liegt deutlich darüber.

Freitag, 26. November:

Sonderweg bim Impfen: Mit dezentralen Mini-Kreisimpfzentren forciert der Landkreis die Bemühungen um die Immunisierung der Bevölkerung. Ein Modell, das immer mehr Schule macht. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Impfstoff: Bei bereits gebuchten Erst-und Drittimpfungen im Landkreis Waldshut wird ab Montag, 29. November, der Impfstoff Moderna verwendet. Hintergrund ist die Limitierung des Impfstoffs von Biontech durch das Gesundheitsministerium. Dazu schreibt das Landratsamt: „Moderna ist wie Biontech ein mRNA-Impfstoff. Die Schweiz hat beispielsweise ausschließlich mit diesem Impfstoff geimpft.“ In Deutschland hat die Ständige Impfkommission für die Verwendung von Moderna Ausnahmen definiert. Personen unter 30 Jahren oder wenn spezielle medizinische Gründe vorliegen, werden nicht mit Moderna geimpft. In diesen Fällen wird laut Landratsamt weiterhin Biontech eingesetzt. Das Landratsamt bittet jene Personen, die ihren Termin nicht wahrnehmen möchten, bitte frühzeitig abzusagen, da die Nachfrage für Impfungen weiterhin groß ist. Für die Absage können der Abmelde-Link in der Terminbestätigungsmail oder die Corona-Hotlines des Landkreises (Telefon 07751/86 51 51) genutzt werden. Auch eine Absage per E-Mail (corona-allgemein@landkreis.waldshut.de) ist möglich.

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind somit 325 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. 284 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Freitag, 25. November. Damit steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 15.048. 12.771 Menschen gelten inzwischen als genesen (+99). 1952 Fälle sind aktuell aktiv (+184). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 571,1 (Vortag: 499,5) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 28 Infizierte behandelt (-7), davon 7 intensivmedizinisch (+1).

Kanton Basel-Landschaft: 213 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Freitag, 26. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 25. November 27.634 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 1901 Infizierte in Isolation (+79). 47 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-1), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (+1). 238 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 505 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 25. November, nun 68.687. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 61.785 Personen auf (KW 46, +1200). 79 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+3), davon 19 auf einer Intensivstation (+4). 752 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19estorben (Stand KW 46, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: 182 Basler haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt somit am Freitag, 26. November, auf 19.439. 1318 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+41), als genesen gelten inzwischen 16.897 Personen (+141). In den Krankenhäusern müssen derzeit 85 Corona-Patienten behandelt werden (+1), davon 10 auf Intensivstationen (-1). Bisher haben 224 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 26. November. Damit haben bisher 93 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Stand 25. November haben sich 7675 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert (+81). Aktuell befinden sich 526 Infizierte in Isolation (+22). In den Krankenhäusern müssen 10 Covid-Patienten behandelt werden (+2).

Mini-KIZ Nummer 3: Am Freitag, 26. November, öffnet das dritte Mini-KIZ des Landkreises in Häusern. Wie das Kur- und Sporthaus zum Impfstützpunkt wurde und was Sie über die Impfung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 419,3 (Vortag: 400,6), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 496,0 (Vortag: 409,9). Im Landesvergleich liegt der Kreis Waldshut noch unter dem Durchschnitt (489,9), der Kreis Lörrach liegt darüber.

Donnerstag, 25. November:

Mini-KIZ Nummer 2: Rund 300 Personen haben sich am Eröffnungstag des Mini-Kreisimpfzentrums in der Gemeindehalle Unterlauchringen impfen lassen. Geht es nach den Plänen des Landkreises, sollen in allen vier Impfstützpunkten künftig täglich 1800 Personen geimpft werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: 310 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Donnerstag, 25. November. Die heutigen hohen Zahlen gehen zum Teil auf einen vorübergehenden technischen Ausfall des elektronischen Meldesystems zurück. Dadurch kam es zeitweise zu Verzögerungen in der Fallbearbeitung. Dies betrifft rund hundert Befunde der vergangenen Tage, die heute nachgemeldet wurden, informiert das Landratsamt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf 14.764. 12.672 Menschen gelten inzwischen als genesen (+77). 1768 Fälle sind aktuell aktiv (+233). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 499,5 (Vortag: 408,6) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 35 Infizierte behandelt (+2), davon 6 intensivmedizinisch (unverändert). 324 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Laut Landratsamt handelt es sich bei dem Verstorbenen um eine über 85-jährige Person. Damit werden im Landkreis Waldshut jetzt 245 Todesfälle gezählt. Seit der letzten Meldung am 22. November wurden 466 Neuinfektionen registriert. Stand Donnerstag, 25. November, wurden im Landkreis bisher 11.195 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. 9775 Personen gelten inzwischen als genesenge (+201). Aktuell gibt es 1175 aktive Fälle im Landkreis (+264). Zurzeit befinden sich elf Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises, davon vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 417,5. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 24. November eine 7-Tage-Inzidenz von 400,6 an.

Am Donnerstag, 25. November, gibt es im Kreis Waldshut 1175 aktive Corona-Fälle, sie verteilen sich über alle Kommunen des Landkreises. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,1 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 517.

Kanton Basel-Landschaft: 215 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Donnerstag, 25. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 24. November 27.359 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 1822 Infizierte in Isolation (+113). 48 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+4), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (+3). 237 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 468 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 24. November, nun 68.182. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 61.785 Personen auf (KW 46, +1200). 76 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 15 auf einer Intensivstation (unverändert). 752 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19estorben (Stand KW 46, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: 263 Basler haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt somit am Donnerstag, 25. November, auf 19.257. 1277 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+131), als genesen gelten inzwischen 16.756 Personen (+132). In den Krankenhäusern müssen derzeit 84 Corona-Patienten behandelt werden (-1), davon 11 auf Intensivstationen (unverändert). Bisher haben 224 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Booster-Impfung: Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist stark gestiegen. Aber wer darf sich aktuell boostern lassen? Und wie schreiten die Impfungen in den Pflegeheimen voran? Wir haben die Antworten.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 400,6 (Vortag: 370,2), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 409,9 (Vortag: 398,1 ). Im Landesvergleich liegen beiden Kreis noch unter dem Durchschnitt (470,7).

Kanton Schaffhausen: 86 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 25. November, für den Vortag. Stand 24. November haben sich 7594 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 504 Infizierte in Isolation (+31). In den Krankenhäusern müssen 8 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 92 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Mittwoch, 24. November:

Mini-Kiz öffnen: Die Öffnungstermine für die Mini-Kreisimpfzentren in Lauchringen, Häusern und Bonndorf stehen fest. Wann die Einrichtungen öffnen und wie man sich für einen Termin anmelden kann, lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie werden jetzt 324 Todesfälle gezählt. Mit 181 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle am Mittwoch, 24. November, auf 14.454. 12.595 Menschen gelten inzwischen als genesen (+70). 1535 Fälle sind aktuell aktiv (+110). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 408,6 (Vortag: 397,2) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 33 Infizierte behandelt (-1), davon 6 intensivmedizinisch (unverändert).

Impfzertifikate: Mehrere Menschen sind im Kanton Schaffhausen wegen des Verdachts des Verkaufs und der Vermittlung gefälschter Impfzertifikate festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen einen Impfzentrums-Mitarbeiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kanton Aargau: 510 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 23. November, nun 67.714. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 61.785 Personen auf (KW 46, +1200). 76 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+5), davon 15 auf einer Intensivstation unverändert). 752 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 46, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 218 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Dienstag, 24. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 23. November 27.091 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 1709 Infizierte in Isolation (+125). 44 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-4), davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 237 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: 201 Basler haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt somit am Mittwoch, 24. November, auf 18.994. 1146 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+102), als genesen gelten inzwischen 16.624 Personen (+99). Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich weiter zu, dort müssen derzeit 85 Corona-Patienten behandelt werden (+5), davon 11 auf Intensivstationen (unverändert). Bisher haben 224 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 79 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 24. November, für den Vortag. Stand 23. November haben sich weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Stand 23. November haben sich 7508 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 473 Infizierte in Isolation (+15). In den Krankenhäusern müssen 9 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 92 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Lage in Krankenhäusern: Die Kreiskliniken Lörrach schlagen Alarm: Die Situation in der Gesundheitsversorgung spitzt sich zu. Mit welchen Widrigkeiten das Personal neben der Versorgung von Covid-Patienten zu kämpfen hat, lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzidenz von 370,2 (Vortag: 363,2), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 398,1 (Vortag: 414,7). Im Landesvergleich liegen beiden Kreis noch unter dem Durchschnitt (470,7).

Dienstag, 23. November:

Kreis Lörrach: 106 Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Dienstag, 23. November. Damit werden jetzt 14.273 bestätigte Corona-Infektionen gezählt. 12.525 Menschen gelten inzwischen als genesen (+71). Insgesamt sind aktuell 1425 Fälle aktiv (+35). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 397,2 (Vortag: 413,4) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 34 Infizierte behandelt (+2), davon drei intensivmedizinisch (+3). 323 Personen sind in der Pandemie verstorben (unverändert).

Kanton Baselland: 261 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Dienstag, 23. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 21. November insgesamt 26792 Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt stabil bei 447. Derzeit befinden sich 1584 Infizierte in Isolation (+64). 48 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+1), davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 237 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (+1).

Kanton Aargau: 425 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt nun 67204. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 395,6. 71 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+14), davon 15 auf einer Intensivstation (+4). 752 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +5 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: Die 7-Tage-Inzidenz im Kanton Schaffhausen bleibt stabil über 500: Aktuell liegt der Wert bei 551,6. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 7429 (+48). 458 Personen befinden sich aktuell in Isolation (-12). Derzeit müssen 10 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (+1).

Stadt Basel: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt verzeichnet mit Stand Dienstag, 23. November 2021, 10.30 Uhr, total 18793 positive Fälle (+191) von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt seit Beginn der Pandemie, 1044 aktive Fälle in Isolation und 537 Personen in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bei 513 (CH: 338). In den Krankenhäusern der Stadt werden aktuell 80 Patienten mit Covid19-Infektion behandelt (+10), davon elf intensivmedizinisch (+1). 17.525 Infizierte gelten als genesen (+88). Die Zahl der Coronatoten liegt unverändert bei 224.

Hochrhein: Die vierte Welle übersteigt alle bisherigen Infektionswellen. Alle Landkreise und Kantone am Hochrhein erleben derzeit die höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Pandemie. Mit einer Ausnahme: Der Kanton Aargau liegt aktuell noch leicht unter den Inzidenzwerten, die er vor Weihnachten 2020 zu verzeichnen hatte.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen für den Landkreis Waldshut eine Inzdenz von 363,2 (Vortag: 311), im Landkreis Lörrach liegt sie bei 414,7 (Vortag: 389). Im Landesvergleich liegen beiden Kreis noch unter dem Durchschnitt (459).

Montag, 22. November:

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 22. November sind 301 Neuinfektionen und 153 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 911 aktive Fälle im Landkreis.

Zurzeit befinden sich 17 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 226,3. Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 21.11.2021 eine 7-Tage-Inzidenz von 311,3 an.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,31 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 457.

Bild: LRA WT

Kreis Lörrach: Drei weitere Todesfälle meldet der Landkreis Lörrach am Montag. 323 Personen sind damit in der Pandemie verstorben. Außerdem gibt es 148 Neuinfektionen am Montag, 22. November. Damit werden jetzt 14.167 bestätigte Corona-Infektionen gezählt. 12.454 Menschen gelten inzwischen als genesen (+32). Insgesamt sind aktuell 1390 Fälle aktiv (+113). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 413,4 (Vortag: 389,4) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 32 Infizierte behandelt (+1), davon drei intensivmedizinisch (-3).

Kanton Baselland: 138 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Montag, 22. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 21. November insgesamt 26528 Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 447,7. Derzeit befinden sich 1520 Infizierte in Isolation (+106). 47 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+2), davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 236 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 1053 neue Fälle hat das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau in den vergangenen drei Tagen registriert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt nun 66779. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 365,5. 57 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+8), davon 11 auf einer Intensivstation (+2). 752 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +5 zur Vorwoche).

Stadt Basel: In Basel sind nun 18.642 Infizierte registriert, 96 mehr als am Sonntag. Die Inzidenz steigt auf 495,4 – auch dies ist absoluter Höchststand. Derzeit befinden sich 989 Infizierte in Isolation (-9), als genesen gelten inzwischen 17.437 Personen (+105). 224 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: Die 7-Tage-Inzidenz im Kanton Schaffhausen hat am Wochenende zum ersten Mal die 500er-Marke überschritten – und das deutlich: Aktuell liegt der Wert bei 550,4. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 7381. 470 Personen befinden sich aktuell in Isolation (+55). Derzeit müssen 9 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (+1).

Kreis Waldshut: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Waldshut am 22. November bei 311,3 – dies ist weiterhin die drittniedrigste in Baden-Württemberg, allerdings auch der zweithöchste Wert des Landkreises seit Beginn der Pandemie. Der Landesschnitt liegt bei 454. Im Kreis Lörrach liegt die Inzidenzliegtliegtliegtliegtliegtliegtliegtliegtliegtliegtliegt die die die die die die die die die die die bei 389 – dies ist für den Landkreis der höchste je errechnete Wert.

Sonntag, 21. November:

Kreis Lörrach: 102 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Sonntag, 21. November, in seinem Dashboard. Damit werden jetzt 14.019 bestätigte Corona-Infektionen gezählt. 12.422 Menschen gelten inzwischen als genesen (+43). Insgesamt sind aktuell 1277 Fälle aktiv (+59). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 389,4 (Vortag: 353,5) an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 31 Infizierte behandelt (+2), davon sechs intensivmedizinisch (unverändert). 320 Personen sind in der Pandemie verstorben (unverändert).

Basel-Stadt: 93 Menschen haben sich in Basel neu mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile wurden somit 18.548 Basler positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Derzeit befinden sich 992 Infizierte in Isolation (-2), als genesen gelten inzwischen 17.332 Personen (+95). 224 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

2-G-Regel: Noch gibt es für Berufe mit Kundenkontakt keine Impfpflicht. Doch mit der Alarmstufe gilt zum Beispiel in der Gastronomie in den Innenbereichen die 2-G-Regel. Muss auch der Wirt oder die Kellnerin geimpft sein – wir geben Antworten.

Kreis Lörrach: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Lörrach am 21. November bei 353,5.

Kreis Waldshut: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Waldshut am 21. November bei 293,7 – aktuell die drittniedrigste in Baden-Württemberg.

Samstag, 20. November:

Schweiz: Dürfen ungeimpfte Schweizer noch nach Deutschland einreisen? 12 Fragen und Antworten zur Auswirkung der Alarmstufe für Einkaufstouristen.

Kreis Lörrach: 176 Neuinfektionen weist der Landkreis Lörrach am Samstag, 20. November, in seinem Dashboard aus. Damit werden jetzt 13.917 bestätigte Corona-Infektionen gezählt. 12.379 Menschen gelten inzwischen als genesen (+59). Insgesamt sind aktuell 1218 Fälle aktiv (+117). Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 353,5 an. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 29 Infizierte behandelt, davon sechs intensivmedizinisch (unverändert). 320 Personen sind in der Pandemie verstorben (unverändert).

Basel-Stadt: 178 Menschen haben sich in Basel neu mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile wurden somit 18.455 Basler positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Derzeit befinden sich 994 Infizierte in Isolation (+82), als genesen gelten inzwischen 17.237 Personen (+96). 224 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Freitag, 19. November

Kreis Waldshut: Dem Landesgesundheitsamt wurden heute 104 Neuinfektionen aus dem Landkreis Waldshut gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit weiter und liegt nun bei 317,7 – ein neuer Rekordwert.

Kreis Lörrach: Nun erreicht auch der Landkreis Lörrach einen neuen Höchststand. Am Freitag, 19. November, meldet der Kreis 64 Neuinfektionen, insgesamt sind aktuell 1101 Fälle aktiv. Als 7-Tage-Inzidenz gibt der Landkreis 309,4 an. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. 12.320 Personen gelten als genesen (+59), 320 sind verstorben (unverändert) In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell 29 Infizierte behandelt (+7), davon sechs intensivmedizinisch (unverändert).

Kanton Baselland: 177 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Donnerstag, 18. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 17. November insgesamt 26028 Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 391,2. Derzeit befinden sich 1386 Infizierte in Isolation (+106). 45 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+7), davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 236 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (+1).

Kanton Aargau: 380 Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 19. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 18. November nun 65726 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 61.070 Personen führt der Kanton Aargau für die vergangene Woche (KW 45, +725 zur Vorwoche) als genesen an. 51 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 9 auf einer Intensivstation (unverändert). 746 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +3 zur Vorwoche). Die 7-Tage-Inzidenz im Aargau liegt nun bei 313,9.

Kanton Schaffhausen: Die Inzidenz im Kanton Schaffhausen steigt weiter: Mit den 76 Neuinfektionen des gestrigen Tages liegt sie nun bei 476,3. (Vortag: 449). Das Gesundheitsdepartement meldet einen weiteren Todesfall, inzwischen sind 92 Einwohner an den Folgen einer Covid19-Infekltion gestorben. 415 Personen befinden sich aktuell in Isolation (+5). Derzeit müssen 8 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (-1).

Stadt Basel: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt verzeichnet mit Stand Freitag, 19. November 2021, total 18277 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt seit Beginn der Pandemie, 912 aktive Fälle in Isolation und 518 Personen in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bei 400. In Basel-Stadt wurden bisher 295.251 Impfungen verabreicht. 138.743 Personen sind komplett geimpft mit einer Erst- und Zweitimpfung. Bislang erhielten 1150 Personen in 13 Pflegeheimen eine Auffrischimpfung.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitagmorgen neue Höchstwerte für die beiden Landkreise am Hochrhein: Für den Landkreis Waldshut wir eine 7-Tages-Inzidenz von 285 errechnet, am Donnerstag lag dieser Wert noch bei 261,6. Der Landkreis Lörrach liegt noch etwas höher, nämlich bei 291,9. (Vortag: 281) Auch dies ist Jahreshöchstwert. Lediglich kurz vor Weihnachten 2020 lag der Wert im Kreis Lörrach kurzzeitig über 300.

Bild: Obermeyer, Justus

Murg: Im Rathaus Murg haben sich jüngst drei Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Einer davon ist aktuell Bürgermeister Adrian Schmidle, wie dieser im Gespräch mit dem SÜDKURIER bestätigt. Schmidle sagt, er habe jüngst viele Termine absolviert. Wo er sich – trotz zweifacher Impfung – angesteckt haben könnte, könne er nicht festmachen. Trotz Impfschutz leide er unter Symptomen der Erkrankung, erklärt Schmidle. Dennoch appelliert er: „Ich hoffe, dass sich noch viele Leute impfen lassen, ich will mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht geimpft wäre.“ Mehr dazu hier.

Donnerstag, 18. November

Kreis Lörrach: 102 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Mittwoch, 17. November, in seinem Dashboard aus. Damit wurden bisher 13.621 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 12.261 Personen gelten mittlerweile als genesen (+67), die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1040 (+34). In den Krankenhäusern werden aktuell 22 Corona-Infizierte behandelt (+2), davon 6 auf Intensivstationen (unverändert). Außerdem gibt es einen weitern Todesfall: 320 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 287,5. Dies ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Lediglich am 19. Dezember 2020 hatte das RKI einen höheren Wert errechnet (303,4).

Landkreis Lörrach. Wochenrückblick: Seit letztem Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 659 Neuinfektionen gemeldet (im Zeitraum der Vorwoche: 504 Neuinfektionen). Die 7-Tages-Inzidenz liegt damit aktuell bei 287,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Inzidenz vor einer Woche: 220,2). Das ist der höchste Wert im Landkreis seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Inzidenz-Höchstwert mit einer 7-Tages-Inzidenz von 286,8 war in der zweiten Welle vor 11 Monaten am 17. Dezember 2020 erreicht. Ein weiterer Todesfall wurden in den letzten sieben Tagen gemeldet. Es handelt sich um eine über 50jährige Person.



Derzeit befinden sich derzeit 22 Personen aus dem Landkreis mit Covid-19-Infektion in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Landkreises und damit zwei weniger als am vergangenen Donnerstag. Mittlerweile müssen sechs Personen intensivmedizinisch behandelt werden (vor einer Woche: zwei Personen), davon müssen zwei Personen beatmet werden.



Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1.040 (Vorwoche: 725). Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 13.621 Menschen aus dem Landkreis nachweislich mit SarsCoV-2 infiziert, von denen 12.261 wieder als genesen gelten. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 320 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis gemeldet.

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 15.November sind 341 Neuinfektionen und 181 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 763 aktive Fälle im Landkreis. Bei einem Fall handelt es sich um eine Pflegekraft in Alten- und Pflegeheimen. Aktive Fälle von Heimbewohnern gibt es keine.

Zurzeit befinden sich 10 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 301,2. Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 17. November eine 7-Tage-Inzidenz von 261,6 an.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,7 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 444. Im Zeitraum der letzten 14 Tagen wurden insgesamt 938 Neuinfektionen registriert. Hierunter waren 174 Personen vollständig geimpft. Mit steigenden Impfquoten steigt auch die absolute Zahl an Impfdurchbrüchen. Derzeit sind nach Angaben des Landes Baden-Württemberg rund 62,5 Prozent der Landkreisbevölkerung vollständig geimpft, wobei die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte, weil viele Grenzgänger in der Schweiz geimpft wurden und somit vom Land Baden-Württemberg nicht erfasst werden. Legt man jedoch die Impfzahlen des Landes zugrunde, ergeben sich für den Landkreis Waldshut die folgenden Inzidenzen: In der Gesamtbevölkerung: 301,2 Unter den Ungeimpften: 586,9 Unter den Geimpften: 82,0.

Die Krankheitsverläufe bei geimpften Personen sind überwiegend asymptomatisch oder mild. Keine geimpfte Person musste aufgrund einer Covid-19-Infektion hospitalisiert werden.

Bild: LRA Waldshut

Kanton Baselland: 184 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Land am Donnerstag, 18. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 17. November insgesamt 25.814 Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 379. Derzeit befinden sich 1280 Infizierte in Isolation (+88). 38 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+5), davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 235 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 415 Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 17. November, für den Vortag. Dies ist Jahreshöchstwert für einen einzelnen Tag. Damit werden zum Stichtag 17. November nun 65344 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 61.070 Personen führt der Kanton Aargau für die vergangene Woche (KW 45, +725 zur Vorwoche) als genesen an. 50 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-7), davon 9 auf einer Intensivstation (unverändert). 747 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +4 zur Vorwoche). Die 7-Tage-Inzidenz im Aargau liegt aktuell bei 299.

Görwihl: Corona-Ausbruch in der Hotzenwaldgemeinde: 52 aktive Corona-Fälle bei gerade einmal 4500 Einwohnern: Das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Görwihl hat in den vergangenen Tagen drastisch zugelegt. Rein rechnerisch wäre über ein Prozent der Gemeindebevölkerung Corona-positiv (Stand: 16. November). „Aktuell gibt es mehrere Ausbrüche in Schulen und Familien in Görwihl und in Nachbargemeinden“, schildert Susanna Heim, Sprecherin des Landratsamt. Bei den Infizierten handle es sich vor allem um Kinder und ungeimpfte Erwachsene. Detailliertere Aussagen ließen sich derzeit nicht treffen, so Heim: „Da wir nicht wissen, wie hoch die Impfquote in der Gemeinde ist, können wir hier nur Vermutungen anstellen.“ Mehr dazu hier.

Schaffhausen: Dramatische Zahlen meldet der Kanton Schaffhausen: Mit 91 Neuinfektionen steigt die Gesamtzahl der Infizierten am Mittwoch auf 7129. Die 7-Tage-Inzidenzliegt damit bei 450 – dies ist der höchste Wert am gesamten Hochrhein. 410 Personen befinden sich aktuell in Isolation (+67). Derzeit müssen 10 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (+1). 91 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (unverändert).

Wehr: Die Stadt Wehr plant im Dezember in der Stadthalle einen weiteren Impf-Tag. Ob er allerdings stattfinden kann, ist noch nicht klar. Bürgermeister Thater spricht dabei von einem dramatischen Politikversagen.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen für die beiden Landkreise am Hochrhein 7-Tage-Inzidenzen auf stabil hohem Niveau. Im Landkreis Waldshut liegt der Wert heute bei 261,6 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Am Vortag war mit 264,5 der absolute Höchststand seit Beginn der Pandemie erreicht worden. Im Landkreis Lörrach wurde eine Inzidenz von 281 errechnet (Vortag: 281,4).

Mittwoch, 17. November

Lage auf den Intensivstationen: Im Kreis Lörrach waren am Dienstag alle Intensivbetten belegt, im Kreis Waldshut waren noch zwei Betten frei. Beide Einrichtungen berichten, dass sich die Situation auf den Intensivstationen derzeit stündlich ändern kann. Wie die aktuelle Lage ist, lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: 155 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Mittwoch, 17. November, in seinem Dashboard aus. Damit wurden bisher 13.519 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 12.194 Personen gelten mittlerweile als genesen (+53), die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1006 (+102). In den Krankenhäusern werden aktuell 20 Corona-Infizierte behandelt (-1), davon 6 auf Intensivstationen (+2). 319 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 281,0.

Kanton Aargau: 403 Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 17. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 16. November nun 64.927 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 60.590 Personen führt der Kanton Aargau für die vergangene Woche (KW 45, +725 zur Vorwoche) als genesen an. 57 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+5), davon 9 auf einer Intensivstation (unverändert). 746 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +3 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 153 Neuinfektionen verzeichnet der Kanton Basel-Land am Mittwoch, 17. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 16. November insgesamt 25.589 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 1192 Infizierte in Isolation (+166). 33 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-7), davon 3 Personen auf einer Intensivstation (+1). 235 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 104 Neuinfektionen werden im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 16. November, nun 17.851 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 667 aktive Fälle in Isolation (+23), die Zahl der Genesenen steigt auf 16.961 (+81). 48 Corona-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert) – zuletzt waren die Zahlen im Mai 2021 so hoch. 5 Personen müssen intensivmedizinisch betreut werden (unverändert). 221 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihr Leben verloren (unverändert).

Alarmstufe: Ab heute, Mittwoch 17. November, gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe. Was das für das Einkaufen im Einzelhandel oder den Besuch eines Restaurants bedeutet und wie lokale Einzelhändler die Entwicklung sehen, lesen Sie hier.

Kanton Schaffhausen: 63 Neuinfektionen verzeichnet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 17. November, für den Vortag. Damit wurde Sars-Cov-2 zum Stichtag 16. November mittlerweile bei 7038 Bewohnern des Kantons nachgewiesen. 343 Personen befinden sich aktuell in Isolation (+28). Derzeit müssen 9 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (unverändert). 91 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (unverändert).

Kreis Lörrach: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Lörrach am 16. November bei 281,4 (Vortag: 243,4).

Kreis Waldshut: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Waldshut am 16. November bei 264,5 (Vortag: 242,4).

Dienstag, 16. November

Kreis Lörrach: 143 Neuinfektionen meldet der Landkreis Lörrach am Dienstag, 16. November, in seinem Dashboard aus. Damit wurden bisher 13.364 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 12.141 Personen gelten mittlerweile als genesen (+43), die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 904 (+100). In den Krankenhäusern werden aktuell 21 Corona-Infizierte behandelt (unverändert), davon 4 auf Intensivstationen (unverändert). 319 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz steigt von 243,0 auf 281,0.

Kanton Aargau: 230 Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 16. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 15. November nun 64.524 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 60.590 Personen führt der Kanton Aargau für die vergangene Woche (KW 45, +725 zur Vorwoche) als genesen an. 52 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-2), davon 9 auf einer Intensivstation (-2). 746 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +3 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: Einen Höchststand seit Beginn der Pandemie verzeichnet der Kanton Basel-Landschaft bei dem Neuinfektionen. Am Dienstag, 16. November, meldet der Kanton 263 Neuinfektionen für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 15. November insgesamt 25.436 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 849 973 Infizierte in Isolation (-124). 40 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+5), davon 2 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 235 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 97 Neuinfektionen werden im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 16. November, nun 17.747 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 644 aktive Fälle in Isolation (+30), die Zahl der Genesenen steigt auf 16.880 (+67). Die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern ist auf 48 gestiegen (+5) – zuletzt waren die Zahlen im Mai 2021 so hoch. 5 Personen müssen intensivmedizinisch betreut werden. 221 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihr Leben verloren (unverändert).

Impfaktion in Lörrach: Das Mobile Impfteam Freiburg kommt für eine weitere Impaktion in den Landkreis Lörrach: Am Samstag, 20. November wird im Rathaus Lörrach (Luisenstraße 16) von 9 bis 17 Uhr ohne Termin geimpft, solange der Impfstoff ausreicht. Es wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech verabreicht. Möglich sind laut MItteilung des Landratsamtes Erst- und Zweitimpfungen ab 12 Jahren sowie Auffrischungsimpfungen („Booster-Impfungen“). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Benötigt wird ein Identitätsnachweis (Personalausweis oder Führerschein), wenn möglich der Impfausweis und die Krankenkassenkarte. Bei Auffrischungsimpfungen muss der Nachweis der Erst- und Zweitimpfung mitgebracht werden. Personen unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Bei großer Nachfrage ist mit Wartezeiten zu rechnen. Für einen zügigen Ablauf wird gebeten nach Möglichkeit das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits vorausgefüllt mitzubringen. Die Zweitimpfungen finden am 11. Dezember am gleichen Ort ab 9 Uhr.

Booster-Impfungen Booster-Impfungen richten sich vor allem für Personen ab 70 Jahren, deren Zweitimpfung bereits sechs Monate zurückliegt (Stiko-Empfehlung). Ebenfalls können gemäß Stiko-Empfehlung Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten, die mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson&Johnsen vor mindestens vier Wochen geimpft wurden.

Kanton Schaffhausen: 47 Neuinfektionen verzeichnet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 16. November, für den Vortag. Damit wurde Sars-Cov-2 zum Stichtag 15. November mittlerweile bei 6974 Bewohnern des Kantons nachgewiesen. 315 Personen befinden sich aktuell in Isolation (+6). Derzeit müssen 9 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (+2). 91 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (unverändert).

Kreis Lörrach: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Lörrach am 16. November bei 243,4 (Vortag: 211,1).

Kreis Waldshut: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Waldshut am 16. November bei 242,4 (Vortag: 256,4).

Montag, 15. November

Impfbus: Über 70-Jährige können sich ab sofort für bestimmte Haltestellen des Impfbusses voranmelden. Los geht es am Dienstag, 16. November, in Grafenhausen. Was Sie über das neue Angebot wissen müssen, erfahren Sie hier.

Kreis Lörrach: 93 Neuinfektionen weist der Landkreis Lörrach am Montag, 15. November, in seinem Dashboard aus, die Zahl der bestätigte Corona-Fälle steigt auf 13.221. 12.098 Personen gelten mittlerweile als genesen (+43), derzeit gibt es 804 aktive Fälle (+50). In den Krankenhäusern werden aktuell 21 Corona-Infizierte behandelt (+3), davon 4 auf Intensivstationen (+2). 319 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz steigt von 210,6 auf 243,0.

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Laut Landratsamt handelt es sich bei dem Verstorbenen um eine über 90-jährige Person. Damit sind seit Beginn der Pandemie 244 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. 170 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt Waldshut seit der letzten Meldung am 11. November. Bei den bestätigten Corona-Infektionen hat der Landkreis Waldshut jetzt die 10.000-Marke überschritten. Bisher wurden 10.087 Bewohner des Landkreises positiv auf Covid-19 getestet. Davon gelten 9240 wieder als genesen (+179). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 603 (-10). Es gibt aktuell keine aktiven Fälle von Bewohnern oder Pflegepersonal von Alten- und Pflegeheimen.

Zurzeit befinden sich 15 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises, davon zwei Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 261,4. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 14. November eine 7-Tage-Inzidenz von 256,4 an.

Im Landkreis Waldshut gibt es am Montag, 15. November, 603 aktive Corona-Fälle. Zwei Kommunen gelten aktuell als coronafrei. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite beträgt 4,73 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 379.

Kanton Aargau: 703 Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 15. November, über das Wochenende (Freitag, 12. November: 245, Samstag, 13. November: 231, Sonntag, 14. November: 227). Damit werden zum Stichtag 14. November nun 64.294 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 60.590 Personen führt der Kanton Aargau für die vergangene Woche (KW 45, +725 zur Vorwoche) als genesen an. 53 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 11 auf einer Intensivstation. 746 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Stand KW 45, +3 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 80 Neuinfektionen verzeichnet der Kanton am Montag, 15. November, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 14. November insgesamt 25.171 Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 973 Infizierte in Isolation (+17). 35 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+5), davon 2 Personen auf einer Intensivstation (-1). 235 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 51 Neuinfektionen werden im Kanton Basel-Stadt am Montag, 15. November, nun 17.640 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Derzeit befinden sich 614 aktive Fälle in Isolation (-3), die Zahl der Genesenen steigt auf 16.813 (+54). 221 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihr Leben verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 25 Neuinfektionen verzeichnet der Kanton Schaffhausen am Montag, 15. November, für den Vortag. Damit wurde Sars-Cov-2 zum Stichtag 14. November mittlerweile bei 6927 Bewohnern des Kantons nachgewiesen. 299 Personen befinden sich aktuell in Isolation (-4). Derzeit müssen 7 Covid-Patienten im Spital behandelt werden (unverändert). 91 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (unverändert).

Kreis Lörrach: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Lörrach am 15. November bei 211,1 – aktuell die niedrigste Inzidenz in Baden-Württemberg (Vortag: 221,1).

Kreis Waldshut: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Waldshut am 15. November bei 256,4 (Vortag: 244,7).

