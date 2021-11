von SK

Der Landkreis Waldshut weitet das Impfangebot massiv aus und eröffnet am 25., 26. und 30. November drei weitere Mini-Kreisimpfzentren. Seit 22. Oktober ist bereits das Mini-Kiz auf dem Campus-Gelände in Bad Säckingen in Betrieb.

Wann öffnen die Mini-KIZ?

Am Donnerstag, 25. November, ab 14 Uhr, öffnet in der Gemeindehalle in Unterlauchringen das zweite Mini-KIZ im Landkreis. Ab Freitag, 26. November, wird im Mini-KIZ des Kur-und Sporthauses in Häusern geimpft. Das Mini-KIZ im Foyer der Stadthalle Bonndorf öffnet ab Dienstag, 30. November, für Impfungen. Damit betreibt der Landkreis laut Mitteilung des Landratsamtes dann vier Mini-KIZ (Bad Säckingen, Lauchringen, Häusern und Bonndorf).

Wie und wann wird in den Mini-KIZ geimpft?

Geimpft wird in den drei neu eröffnenden Mini-KIZ jeweils mit zwei Ärzten im zweieinhalb Minuten-Takt. Das Team wird unterstützt von medizinischen Fachangestellten und Personal, das sich um die Dokumentation kümmert, teilt das Landratsamt mit. Die Mini-KIZ in Lauchringen und Bonndorf haben von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet. In den Mini-KIZ Häusern und Bad Säckingen wird Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr geimpft.

Wie kann ich einen Impftermin buchen?

Impftermine können über das Internet gebucht werden. Wie das Landratsamt mitteilt, soll die bereits bestehende Warteliste ab nächster Woche abgearbeitet werden. Alle auf der Warteliste-Stehenden werden informiert.

Welche Impfmöglichkeiten gibt es außerdem noch?

Neben den vier Mini-KIZ gibt es weiterhin das Impfen vor Ort in den Gemeinden. Aufgrund der großen Nachfrage und der Witterung wird aus dem Impfbus eine Halle, das heißt: Impfungen in den Gemeinden finden dann unter Dach statt. Wo und wann die Gemeinde-Impfaktionen stattfinden, steht jeweils auf der Internetseite des Landratsamtes und wird auch über die Gemeinden kommuniziert. Das Landratsamt weist darauf hin, dass ab 2. Dezember nur noch die Voranmeldung über www.terminland.de möglich sein wird.