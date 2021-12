Daten-Story Veröffentlicht am 17. Dezember 2021

Es gibt markante Unterschiede in der Entwicklung der Infektionslage in den deutschen Landkreisen und den grenznahen Kantonen.

Die vierte Welle scheint vorerst gebrochen: Die Inzidenz in den grenznahen Kantonen liegt aber noch deutlich über der der deutschen Nachbarn.| Bild: Obermeyer, Justus

Der Höhepunkt der vierten Corona-Welle scheint überschritten – zumindest vorerst. Auch am Hochrhein sinken die Inzidenzwerte derzeit leicht – und zwar sowohl in den deutschen Landkreisen als auch in den grenznahen Kantonen.Höhere