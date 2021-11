Angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens und der Zunahme der Zahl der Intensiv-Patienten spricht Bürgermeister Michael Thater von einem „dramatischen Politikversagen in Berlin und Stuttgart“, weil die Impfangebote in den Landkreisen zu früh zurückgefahren wurden. Für Anfang Dezember plane die Stadt nun einen weiteren Impf-Tag – insbesondere für Zweit- und Dritt-Impfungen. „Wir haben die Stadthalle reserviert, wir haben Impfstoff und wir haben Ärzte“, so Thater. Was noch fehle, sei die Genehmigung des Sozialministeriums, kritisierte der Bürgermeister die mangelhafte Unterstützung der Landesregierung. In diesem Zusammenhang teilte Thater mit, dass die Stadt nicht nur den Seniorennachmittag, sondern auch die Jahresabschlussfeier der Stadtverwaltung und die Weihnachtsfeier der Bürgerstiftung mittlerweile abgesagt hat.

