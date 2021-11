Mit der aktuell turbulenten Entwicklung in Sachen Corona und den sich ständig ändernden Richtlinien fällt es vielen schwer, den Überblick zu behalten. Das gilt nicht zuletzt bei der wahrscheinlich wichtigsten Frage: Was ist zu tun, wenn der Corona-Test positiv ausfällt? Was heißt das genau und wie verhalte ich mich richtig? Wir haben die Antworten auf die drängendsten Fragen auf einen Blick.

Mit den steigenden Corona-Fallzahlen in der Region gewinnen Tests wieder an Wichtigkeit. Da wie in ganz Baden-Württemberg auch im Kreis Waldshut die Alarmstufe II gilt, gelten vor allem für Ungeimpfte massive Beschränkungen für die Teilnahme am