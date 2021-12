Durch die verschärften Corona-Maßnahmen steigt der Bedarf an Schnelltests wieder – die Abstrichstellen haben dies sofort zu spüren bekommen. Wie groß ist die Nachfrage im Landkreis Waldshut? Reichen die Kapazitäten in Waldshut, Bad Säckingen und Lauchringen aus? Und wollen die Kommunen und Betreiber weitere Testzentren eröffnen?

3G in Bus und Bahn sowie am Arbeitsplatz, Zutritt zu Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen auch für Geimpfte nur noch mit negativem Coronatest und Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspots: Die seit 24. November in Baden-Württemberg geltende