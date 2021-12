Hochrhein vor 4 Stunden

Zum Weihnachtsmarkt nach Frankreich oder in die Schweiz: Möglich wäre es, aber nicht ratsam

In Baden-Württemberg ist das Thema Weihnachtsmärkte für dieses Jahr gelaufen: Wo die strenge 2G-Regelung den Veranstaltungen nicht den Garaus gemacht hat, macht dies die neue Landesverordnung, die am 4. Dezember greift. Derweil finden jenseits der Grenzen, in der Schweiz und Frankreich, solche Veranstaltungen weiterhin statt. Aber ist der Besuch eines solchen Marktes überhaupt ratsam – oder gar erlaubt?