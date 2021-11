Kreis Waldshut vor 2 Stunden

Dritt-Impfungen im Landkreis Waldshut: Wer sich „boostern“ darf und wie die Impf-Bemühungen in der Region voranschreiten

Obwohl die so genannten Booster-Impfungen gegen Corona bereits seit einigen Monaten verfügbar sind, sorgen die damit verbundenen Richtlinien teilweise noch immer für Verwirrung. Wer darf sich am Hochrhein wo „boostern“ lassen? Und wie ist die Lage in den 36 Heimen im Landkreis Waldshut? Wir haben die Antworten.