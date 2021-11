Kreis Waldshut vor 39 Minuten

Bald 1800 Impfungen täglich im Kreis Waldshut? Impfoffensive startet mit Eröffnung des Mini-KIZ in Lauchringen

Rund 300 Personen ließen sich am Eröffnungstag des Mini-Kreisimpfzentrums in der Gemeindehalle Unterlauchringen impfen. Die Warteliste für das Mini-KIZ in Bad Säckingen wird kommende Woche telefonisch abgearbeitet und die Impfwilligen kreisweit mit Terminen versorgt. Die Landes-Finanzierung des Konzepts ist derweil noch unsicher.