Seit August fährt der Impfbus durch den Landkreis Waldshut. Die Nachfrage ist laut Landratsamt groß und steigt weiter. Deswegen weitet der Landkreis das Angebot aus und bietet zudem einen Service für Impfwillige über 70 Jahre: eine Stunde des offenen Impfens ist jeweils für ältere Bürger reserviert.

Was ist neu?

Der Impfbus bietet laut Mitteilung des Landratsamtes ab Dienstag auch Impfungen nach Voranmeldung an. Beginn der Aktion ist am 16. November ab 9 Uhr im Testzentrum Grafenhausen (mit Voranmeldung). Das offene Impfen (ohne Voranmeldung) findet in Grafenhausen von 13 bis 17 Uhr statt. Einen weiteren Termin für Vorangemeldete gibt es am Donnerstag, 18. November, ab 9 Uhr in Höchenschwand.

Wie können Termine gebucht werden?

Termine können vorab im Internet gebucht werden. Das Landratsamt weist darauf hin, dass aus Planungsgründen noch nicht fest steht, an welchen Orten nächste Woche zusätzliche Impftermine stattfinden. Das Landratsamt informiert täglich via Webseite.

Was ändert sich außerdem beim Impfbus?

Bei den künftigen Touren des Impfbusses ist die erste Stunde des offenen Impfens jeweils reserviert für Menschen über 70 Jahren. „Mit diesem zusätzlichen Service sollen längere Wartezeiten für ältere Bürger vermieden werden“, heißt es in der Mitteilung.

Was muss ich über die Impfung wissen?

Mitzubringen zum Termin sind Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass. Als Impfstoffe stehen Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung.

Impfungen im Mini-KIZ Bad Säckingen Darüber hinaus sind auch Impfungen im Mini-KIZ des Landkreises, auf dem Campus-Gelände in Bad Säckingen möglich. Für das Mini-KIZ sind Impfungen nur mit Voranmeldung möglich . Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr.

An wen richtet sich das Impfangebot?

Angesprochen werden alle Impfwilligen mit einem Alter von mindestens zwölf Jahren. Auffrischungsimpfungen werden ebenfalls angeboten. Voraussetzung ist, dass die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist eine Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen möglich, informiert das Landratsamt abschließend.