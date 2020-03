von SÜDKUIER-Redaktion

Samstag, 21. März 2020: 32 Fälle im Kreis Waldshut, 95 im Kreis Lörrach

Kreis Waldshut: Einen Anstieg der Covid-19-Erkrankungen hat der Landkreis Waldshut zu verzeichnen: Von 28 am Freitag auf 32 ist die Zahl der Erkrankten angestiegen (Stand 14 Uhr), teilt das Landratsamt mit. Bei den Erkrankten handelt es sich um 20 Frauen und 12 Männer. Bisher sind in 18 Gemeinden des Kreises Erkrankungsfälle aufgetreten.

Kreis Lörrach: Stand 17 Uhr hat sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen seit dem Vortag um 14 erhöht, teilt das Landratsamt mit. Damit gibt es nun 95 bestätigte Fälle im Landkreis Lörrach. Im Krankenhaus werden laut Landratsamt derzeit 13 Patienten behandelt. Der Zustand ist bei allen stabil. Mittlerweile hätte eine weitere Person aus der Quarantäne gesund entlassen werden können. Damit sind nun insgesamt fünf Menschen im Landkreis wieder geheilt.

Schweiz: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldet mit Stand 10 Uhr insgesamt 299 positive Fälle (27 mehr als am Vortag) von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt sowie einen weiteren Todesfall, womit sich die Zahl der Todesfälle auf fünf erhöht. 57 Personen sind genesen. 46 erkrankte Baslerinnen und Basler sind aktuell aufgrund einer Infektion mit Covid-19 (Coronavirus) im Krankenhaus. Im Kanton Basel-Stadt werden lau Gesundheitsdepartement auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 541 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 299 Basler Fälle).

Freitag, 20. März 2020: Erster Todesfall aus dem Kreis Waldshut

Kreis Waldshut: Der aus dem Landkreis Waldshut stammende ältere Patient, der sich außerhalb des Landkreises angesteckt hatte und dort in einem Klinikum lag, ist verstorben. Darüber sei der Landreis vom Sozialministerium Baden-Württemberg am Freitag informiert worden. Bis Freitag, 14.30 Uhr, wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises Waldshut 28 positiv auf den Coronavirus getestete Personen gemeldet. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der Infizierten von 20 auf 28 gestiegen. Es handele sich bei den Erkrankten um 21 Frauen und 7 Männer aus 15 verschiedenen Gemeinden im Landkreis. Mehr als 300 Personen seien bislang negativ getestet worden. In etwa 70 Fällen der Abstriche sei eine Influenza-Erkrankung (Grippe) festgestellt worden.

Kreis Lörrach: Im Landkreis Lörrach hat sich Stand Freitag, 16.15 Uhr, die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen um weitere 18 erhöht. Damit gibt es nun 81 bestätigte Fälle im Landkreis Lörrach. Bei den Abstrichen von rund 990 Personen waren die Ergebnisse negativ ausgefallen. Mittlerweile müssen zehn Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt werden.

Vorbereitungen im Kreis Waldshut: Schnellstmöglich sollen ambulante Behandlungszentren (Fieberambulanzen) eingerichtet werden, so das Landratsamt. Darüber hinaus sei die Schaffung von Quarantänezentren und Behandlungsmöglichkeiten im gesamten Kreisgebiet in Vorbereitung. Im Spital Hochrhein in Waldshut habe es noch keinen Corona-Fall gegeben so Dr. Stefan Kortüm, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme. In der Klinik werde (Stand Freitag) noch kein Corona-Patient behandelt. Alle im Kreis Covid-19 erkrankten Patienten seien in häuslicher Quarantäne.

Die Möglichkeiten Corona-Abstriche durchzuführen, seien aufgrund der Auslastung der Labore begrenzt. Sabine Schimkat, Leiterin des Dezernats 4, zu dem auch das Gesundheitsamt gehört, sprach von einem „pragmatischen und handhabbaren“ Umgang mit den Abstrichen.

Kliniken des Landkreises Lörrach schlagen Alarm: „Wir befinden uns in einer sehr dramatischen Lage“, sagte Bernhard Hoch, medizinischer Geschäftsführer am Freitag. Einzelne Mitarbeiter, auch in Schlüsselpositionen, würden krankheitsbedingt ausfallen. Vier Klinikmitarbeiter seien an Corona erkrankt.

