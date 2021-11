Kreis Waldshut vor 2 Stunden

An diesen Orten wird in dieser Woche in den Landkreisen Waldshut und Lörrach geimpft

Aus dem Impfbus im Landkreis Waldshut wird jetzt die Impftour. Geimpft wird jetzt in den Hallen der einzelnen Gemeinden. Ab 30. November sind zudem alle vier Mini-Impfzentren in Betrieb. Im Landkreis Lörrach ist jetzt der Impfstützpunkt in Betrieb.