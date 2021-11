Hochrhein vor 1 Stunde

Wenn die Alarmstufe am 17. November in Kraft tritt: Das sind die Auswirkungen für die Menschen am Hochrhein

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen im Land liegt nun an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über dem kritischen Wert von 390. Damit tritt am Mittwoch, 17. November, in Baden-Württemberg die Alarmstufe in Kraft. Was das für die Menschen am Hochrhein bedeutet? Wir haben nachgefragt.