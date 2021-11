Görwihl vor 43 Minuten

Extremer Ausreißer bei Corona-Infektionen: Warum es in der Gemeinde Görwihl gerade so viele aktive Corona-Fälle gibt

52 positive Corona-Fälle gab es laut jüngstem Überblick des Landratsamts Waldshut vom Montag in der Gemeinde Görwihl – und damit ebenso viele wie in der Stadt Bad Säckingen, die allerdings knapp fünfmal so viele Einwohner hat. Damit ist die Kommune aktuell die Gemeinde mit dem höchsten Infektionswert im Landkreis. Was ist da los?