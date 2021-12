Knapp eine Woche nach dem Landkreis Waldshut sind auch im Nachbarlandkreis Lörrach die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für ungeimpfte und nicht genesene Personen außer Kraft getreten.

Die Beschränkungen werden ab 16. Dezember aufgehoben, weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis fünf Tage in Folge unter dem Grenzwert von 500 lag. Damit entfiel die nächtliche Ausgangsbeschränkung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 0 Uhr, die am 28. November in Kraft traten.

Das Landratsamt weist aber darauf hin, dass weiterhin die Maßnahmen der Alarmstufe II gelten.

Aktuelle Corona-Zahlen Drei weitere Todesfälle hat der Landkreis Lörrach am Mittwoch, 15. Dezember, gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind somit 336 Personen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 244 Neuinfektionen werden jetzt 18.094 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 15.533 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+225). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 2225 (-+16). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 2 Infizierte weniger behandelt werden (48), davon 10 auf der Intensivstation (unveränert).

Nach Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg treten die weiteren Beschränkungen nach § 17a Abs.2 Corona-Verordnung für nicht-immunisierte Personen zusätzlich zu den Maßnahmen der Alarmstufe II wieder in Kraft, wenn die Inzidenz an zwei Tagen in Folge wieder bei mindestens 500 liegt. Am Mittwoch lag der Wert laut Landratsamt bei 480,2, laut Landesgesundheitsamt bei 478,9.