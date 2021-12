Bad Säckingen/Wehr vor 4 Stunden

Ärzte impfen im Akkord: Piks für 2500 Menschen in Bad Säckingen und Wehr

Erfolgreiche Aktionen an den Impftagen in den beiden Städten. Landkreis und niedergelassene Ärzte haben am Freitag und Samstag geimpft. Der einzige Wermutstropfen: Nur knapp zehn Prozent waren Erstimpfungen.