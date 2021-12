Nachdem die Ständige Impfkommission (StiKO) eine Impfempfehlung gegeben hat für Kinder mit Vorerkrankungen und für Kinder, die auf individuellen Wunsch nach ärztlicher Abklärung geimpft werden können, bietet der Landkreis Waldshut Impfmöglichkeiten für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren an. Wie das Landratsamt Waldshut informiert, dass dieses Impfangebot ein ergänzendes Angebot zu den im Kreis impfenden Kinderärzten ist.

„Kinder werden ausschließlich mit dem speziellen Kinderimpfstoff von Biontech geimpft“, heißt es in der Mitteilung. Das Angebot des Landkreises richtet sich an Eltern, die von einer notwendigen Impfung ihrer Kinder überzeugt sind. „Eltern, die unsicher sind und eine ausführliche Beratung brauchen, wird empfohlen zu einem Kinderarzt zu gehen“, so das Landratsamt.

Die Termine für Kinderimpfungen

Am Donnerstag, 16., und Freitag 17. Dezember, im Mini-KIZ in Lauchringen, von 10 bis 13.30 Uhr (Donnerstag) und 8 Uhr bis 13.30 Uhr (Freitag) sowie am Dienstag, 21. Dezember, im Mini-KIZ in Häusern von 14 bis 16 Uhr und Mittwoch, 22. Dezember, im Mini-KIZ in Bonndorf von 14 bis 16 Uhr.

Diese Unterlagen sind nötig

Es wird gebeten, den Aufklärungsbogen ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Ferner braucht es den Impfpass und den Kinderausweis. Die Impfung wird nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vorgenommen.

Regelung der Zweitimpfung

Die Zweitimpfung erfolgt in einem Abstand von drei bis sechs Wochen.

Termine können online gebucht werden über www.terminland.de/landkreis-waldshut Da das Angebot davon abhängt, wie viel Kinderimpfstoff geliefert wird, kann es leider auch zu kurzfristigen Absagen der Termine kommen (diese erfolgt dann per E-Mail).