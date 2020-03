Der Wettbewerb „Wir für die Region“ wird mittlerweile zum zehnten Mal gemeinsam von der Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus veranstaltet. In den vergangenen Jahren sind die Teilnehmer in den Genuss von insgesamt einer halben Million Euro gekommen. Mit dieser Summe konnten im Landkreis Waldshut viele Projekte verwirklicht werden, die sonst noch immer auf den Wunschzetteln der mit einem Preis bedachten Vereine und Institutionen stehen würden.

Der Zeitplan

Die von der Jury ausgewählten Projekte werden ab Mittwoch, 11. März, während der folgenden Wochen in den Tageszeitungen SÜDKURIER und Alb-Bote vorgestellt. Jedes Mal wird ein Coupon mitveröffentlicht. Zur Teilnahme an der Abstimmung sind nur Original-Coupons aus der Tageszeitung zugelassen. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 25. März. Die Preisübergabe ist am Mittwoch, 29. April, im Kommunikationszentrum der Sparkasse in Waldshut.