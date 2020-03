von Sandra Holzwarth

Die BUND Ortsgruppe Waldshut-Tiengen leistet mit der Unterhaltung ihrer Biotope, Streuobst- und Blumenwiesen, durch Pflanzen von Hecken und Sträuchern sowie Aufforstung heimischer Baumarten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität in der regionalen Landschaft. Unzählige Stunden ehrenamtlicher Tätigkeiten leisten die rund 150 Mitglieder, um die Lebensbedingungen der heimischen Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten und auch zu optimieren.

Kreis Waldshut 60 Bewerber beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER: Am 11. März startet das Rennen um 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Das Biotop am Liederbach, zwischen Eschbach und Gaiß, ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Insekten. Das fünf Hektar große Gelände gehört der Stadt, wird aber seit 1995 von der BUND Ortsgruppe Waldshut-Tiengen gepflegt und entwickelt. Umgeben ist es von rund 150 Streuobstbäumen mit vielen alten Sorten, die vom Aussterben geschützt werden sollen. Eine benachbarte Streuobstwiese wird ebenfalls von den Mitgliedern bewirtschaftet. „Bei der Pflege all dieser Bäume fällt sehr viel Schnitt an“, erklärt der Ehrenvorsitzende Hans Jürgen Bannasch.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

***

Viele Eschen auf dem Gelände sind dem Eschentriebsterben zum Opfer gefallen und mussten gefällt werden. Auch hier ist der Abtransport mühsam. Ein mobiler Häcksler, der auch an anderen Orten eingesetzt werden kann, wäre eine wertvolle Bereicherung für den Maschinenpark. Mit diesem Wunsch bewirbt sich die Ortsgruppe beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

„Die Arbeit und Pflege rund um unsere vielen Bäume würde uns ein solches Gerät enorm erleichtern“, sagt Bannasch. Ein mobiles Gerät würde vielerorts im Einsatz sein, denn der Bund pflegt noch mehr Biotope, die umringt von Bäumen und Büschen sind. Die Ortsgruppe setzt sich auch durch zahlreiche Naturschutzaktivitäten, Exkursionen und Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz ein.