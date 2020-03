von Susanne Kanele

Die BUND-Ortsgruppe Bad Säckingen hat das Klima im Visier. „Wir möchten die Bevölkerung für das Thema Lufthygiene sensibilisieren und Informationen visuell ansprechend darstellen“, erklärt die Vorsitzende Wioletta Koche. Die Verschmutzung der Luft sei ein Risiko für die Gesundheit des Menschen und für die Umwelt. Und gerade für Bad Säckingen ein sensibles Thema, um den Status „Bad“ behalten zu dürfen.

„Viele der heute gemessenen Luftverunreinigungen sind vom Menschen verursacht“, sagt die Vorsitzende. „Jeder hat es damit in der Hand, seinen Beitrag zur Senkung von Feinstaub oder anderen Schadstoffen zu leisten“, ist sie sich sicher. Und hat damit die Möglichkeit, selbst zu handeln, in dem er vielleicht das Auto stehen lässt und mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt.

Anhand einer Umwelt-Informationstafel an einer gut einsehbaren Stelle in der Innenstadt von Bad Säckingen, könnten die Bürger stets über die aktuellen Werte informiert werden. „Und natürlich entsprechend handeln“, weiß Wioletta Koch. Außerdem liefere eine Tafel Anhaltspunkte, wie die Kennwerte in der Region sind und ruft das Thema Luftqualität in das Bewusstsein der Bevölkerung. Denn die Tafel sollte sowohl die Luftschadstoffe als auch Stickstoffdioxid, Feinstaub, Ozon, den UV-Index sowie die Temperatur anzeigen.

Zwar ist in der Steinbrückstraße eine solche Tafel vor der Sparkasse angebracht. „Aber diese ist in die Jahre gekommen und wird inzwischen kaum mehr beachtet“, weiß die Vorsitzende. „Die neue Tafel müsste so dargestellt sein, dass sie wieder das Interesse weckt und sollte natürlich ein Blickfang für eine attraktive Innenstadt sein.“ Für die weitere Wartung oder Instandhaltung wünscht sich der BUND die Stadtverwaltung oder die Stadtwerke. „Die Mitglieder des BUND würde die Patenschaft für die Anzeigentafel übernehmen.“