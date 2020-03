von Susanne Kanele

Das Naherholungsgebiet Dinkelberg soll jetzt auch ein Paradies für Pflanzen und Insekten werden. Zumindest teilweise. Denn der Imkerverein Wehratal plant den Erwerb einer Wiese auf dem Dinkelberg. Geplant ist, eine ganzjährige, vielfältige Wildblumenwiese anzulegen. Diese soll aus einheimischen Pflanzen bestehen, um allen Arten von Insekten einen geschützten Lebensraum sowie eine vielfältige Futterquelle bieten zu können. Mit diesem Projekt bewirbt sich der Imkerverein beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

„Durch die Haltung von Bienenvölkern auf dem Gelände, möchten wir die Bestäubung der bestehenden Streuobstwiesen weiter intensivieren“, erklärt der Vorsitzende des Imkervereins, Rolf Gut. Gleichzeitig bietet sich für den Verein die Gelegenheit, für alle die sich für Bienenhaltung interessieren, eine ganzjährige Betreuung von Bienenvölkern unter fachlicher Anleitung anzubieten.

„Eine für die für Imker wichtige Praxis der Zucht der Königinnen und Völkervermehrung, könnte an solch einem Standort ebenfalls aufgebaut und gleichzeitig als praktische Wissensvermittlung innerhalb des Vereins sowie für Interessierte dienen“, erklärt Rolf Gut weiter. Längerfristig ist bei diesem Projekt geplant, interessierten Gruppen anschaulich die Wichtigkeit des Erhalts der Symbiose zwischen Pflanzen und Insekten zu vermitteln.

„Auch Schulen und Kindergärten kann so die Imkerei näher gebracht werden“, erklärt der Vorsitzende des Imkervereins. Um das Bewusstsein für die Natur zu stärken, möchte der Imkerverein künftig auch Projekttage für die umliegenden Schulen anbieten. „Natürlich möchten wir die Menschen überhaupt für die Imkerei begeistern, die mit uns die Leidenschaft für Bienen teilen“, sagt Gut.