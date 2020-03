von Susanne Kanele

Am Ortseingang von Rüßwihl ist am Waldrand eine große Wiese. „Auf dieser Wiese möchten wir Wildblumen wachsen lassen“, erklärt Rudi Apel, Vorsitzender der Nabu Görwihl. „Auf dieser Wiese werden künftig viele bunte Blumen wachsen und blühen“, verspricht Apel. An dieser Stelle sollen sich die Insekten tummeln, aber auch die Vögel am Waldrand Nistmöglichkeiten finden.

Noch ist von der bunten Blumenpracht nichts zu sehen. Einzig ein Insektenhotel am Rand der Wiese wartet auf die ersten Gäste. „Dieses Insektenhotel haben wir im Kinderferienprogramm im vergangenen Sommer mit den Kindern gebastelt“, erzählt der Vorsitzende. Und in diesem Jahr sind die Nistkästen für die einheimischen Vögel an der Reihe. „Nistkästen einfach kaufen und aufhängen geht nicht mehr“, sagt Rudi Apel. Diese seien inzwischen vergriffen und es gibt lange Wartezeiten.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

Doch die Kästen selbst bauen, macht ohnehin mehr Spaß. „So bringen wir den Kindern die Natur näher und das Bewusstsein dafür“, so Apel weiter. Und dass die Kinder ebenfalls viel Spaß an den Nisthilfen haben, zeigt sich darin, dass das Angebot des Nabu im Rahmen des Kinderferienprogramms sehr beliebt ist. „Wir gehen auch in die Schulen und bauen gemeinsam mit den Kindern“, erzählt der Vorsitzende.

Und mit dem Bau der kleinen Häuschen alleine ist es nicht getan. „Wir gehen gemeinsam mit den Kindern los und hängen die Nistkästen auch auf“, so Apel weiter. Wie wichtig die Nisthilfen für die heimischen Vögel sind, weiß Rudi Apel. Seit zwölf Jahren kümmert er sich auch um die Schwalben. „Natürliche Nester bauen ist für diese Vögel wegen der engen Wohnbebauung fast gar nicht mehr möglich“, erzählt er. Darum müssen auch da künstliche Nester her, damit der Bestand der Schwalben weiterhin erhalten bleibt.