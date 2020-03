von Sandra Holzwarth

An der Christlichen Schule Hochrhein (CSH) wird das Thema Nachhaltigkeit in vielen Bereichen gefördert. Die private Grund- und Hauptschule in Waldshut betreibt eine Sammelstation für Tintenpatronen, die recycelt werden. „In Europa wandern jährlich circa 250 Millionen leere Tintenpatronen und Tonerkartuschen in den Hausmüll. Dabei bestehen diese aus hochwertigen Bauteilen, die wieder befüllt oder neu aufbereitet werden können. Sie sind keinesfalls wertloser Abfall“, erklärt Karina Kissel, Sekretärin an der CSH.

Die 450 Schüler und auch die Elternschaft beteiligen sich fleißig an der Sammelaktion. Der Inhalt der Sammelstation wird dann von einer Recycling-Firma abgeholt. Der Erlös geht an den Förderverein und wird zum Wohl der Schule und Schüler eingesetzt. Um Papier zu sparen, arbeiten die Schüler der Klassenstufen acht bis zehn mit iPads. „Damit können wir Papierberge reduzieren und wertvolle Rohstoffe einsparen“, erklärt Karina Kissel.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung in der Tageszeitung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März. Abstimmung auch im Internet Eine Abstimmung beim Nachhaltigkeitswettbewerb ist für Abonnenten ab sofort auch im Internet über „meinSK“ möglich. Abonnenten können sich bei „meinSK“ registrieren und an der Abstimmung teilnehmen. Mit „meinSK“ belohnt der SÜDKURIER Abonnenten für Ihre Treue. Für die Teilnehmer aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut können Sie hier abstimmen, für die Einsendungen aus dem Bereich der Ausgabe Bad Säckingen hier . Einsendeschluss ist der 25. März.

Durch Einsatz der iPads entstehen aber auch immer wieder hohe Kosten, Geräte müssen repariert und neue achte Klassen mit Geräten ausgestattet werden. Auch die Lizenzen und Fortbildungen des Kollegiums verursachen Kosten – insgesamt rund 3000 Euro. Daher bewirbt sich die CSH beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb der Sparkasse Hochrhein und des SÜDKURIER Medienhauses.

„Wenn genügend iPads im Umlauf sind, werden diese von den Schülern nach ihrem Abschluss an die neuen achten Klassen weitergegeben“, versichert Schulleiter Bodo Masuhr. So können große Mengen an Kopien eingespart werden. Lehrer brauchen so gut wie keine Arbeitsblätter mehr, Material und Arbeitsaufträge erhalten die Schüler digital. In Kombination mit einem Whiteboard kann so ein fast papierfreier Unterricht stattfinden.