Der Imkerverein Albbruck und Lehrerinnen der Gemeinschaftsschule Albdruck haben sich zusammengetan, um den Schülern die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem näher zu bringen. Im Rahmen der Bienen AG tauchen 18 Schüler der fünften bis siebten Klassenstufe jeden Dienstagnachmittag in die faszinierende Welt der Honigbiene ein. Sie erfahren, was genau in einem Bienenstaat vor sich geht und welche wichtige Rolle Bienen für ein funktionierendes Ökosystem spielen.

Geleitet wird die AG von den Lehrerinnen Vivian von Löbbecke und Nicole Löffler. Unterstützt werden sie von den Mitgliedern des Imkervereins Albbruck. „Bienen sichern unser Leben“ lautet das Motto. „Wir versuchen, die Kinder für Nachhaltigkeit, Umwelt-und Naturschutz zu sensibilisieren“, erklärt Vivian von Löbbecke. Im März wird ein Bienenstock auf dem Gelände der Schule aufgestellt, den die Schüler dann mit dem Imkerverein betreuen.

Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

Dabei lernen die Kinder die Produktion von Honig kennen und dürfen diesen selbst schleudern. Aus dem Bienenwachs haben die Schüler bereits Wachstücher als Ersatz für Klarsichtfolie, Lippenbalsam, Creme und Kerzen produziert. „Ziel des Projektes ist es, dass die Kinder gefallen finden an der Welt der Honigbienen und deren wichtige Bedeutung erkennen“, betont von Löbbecke.

Die Kooperation mit dem Imkerverein soll nachhaltig in das Schulleben integriert werden. Die Imker werden den Kindern auch in den folgenden Schuljahren die Welt der Bienen näher bringen, so dass die Bienen AG zu einem festen Bestandteil wird. Bisher hat der Förderverein die Bienen AG finanziell unterstützt, doch es stehen weitere Anschaffungen an, deshalb bewirbt sich der Förderverein der Gemeinschaftsschule beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.