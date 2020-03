von Sandra Holzwarth

Der Musikverein Hohentengen widmet sich vor allem der Förderung von Blasmusik. Doch auch beim Thema Nachhaltigkeit ist der Verein engagiert. In einem ersten Schritt hatte sich der Verein schon 2011 entschieden, seinen Strom mit einer Photovoltaikanlage nachhaltig selbst zu produzieren. Voller Tatendrang haben die Mitglieder die Montage der Photovoltaikmodule auf dem Dach des Vereinsheimes, bis hin zur Verkabelung an das örtliche Stromnetz in Eigenarbeit realisiert und hergestellt.

Kreis Waldshut 60 Bewerber beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER: Ab sofort können Sie für Ihren Favoriten auch im Internet abstimmen Das könnte Sie auch interessieren

„In absehbarere Zukunft besteht die Möglichkeit, unser Vereinsheim an ein im Bau befindliches Nahwärmenetz in der Gemeinde Hohentengen anzuschließen und wir möchten die Chance nutzen, uns nachhaltig von fossilen Brennstoffen zu trennen. Es ist uns ein Anliegen, unsere 25-jährige, altersschwache Ölheizung in einen erneuerbaren Nahwärmeanschluss umzuwandeln“, erklärt Karin Peterhans, Kassiererin des Musikvereins Hohentengen.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

*** Ab sofort ist auch eine Abstimmung im Internet möglich meinSK.de /nachhaltigkeit-1 . Abonennten können sich bei „meinSK“ registrieren und an der Abstimmung teilnehmen. Mit „meinSK“ belohnt der SÜDKURIER Abonnenten für ihre Treue.***

Die Anschlusskosten von 9500 Euro sind für die Vereinskasse nur schwer zu stemmen. Der Verein ist schon fleißig dabei, Rücklagen zu bilden, denn die alte Ölheizung wird nicht mehr viele Jahre durchhalten. Mit einem finanziellen Zuschuss wäre das Projekt leichter zu realisieren, deshalb macht der Musikverein Hohentengen beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus mit.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein hat derzeit 32 aktive Mitglieder, die alle bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und die nötigen Erdarbeiten und das Verlegen der Rohre für den Anschluss an die Nahwärmeversorgung in Eigenarbeit zu bewältigen. Damit könnte der Musikverein in den kommenden Jahren den Strom für das Vereinsheim selbst erzeugen, die Umweltbelastungen senken und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.