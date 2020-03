von Susanne Kanele

Reparieren statt Wegwerfen. Das ist die Devise des Awo-Repaircafés. 2016 gegründet, repariert die Gruppe Elektrogeräte, Fahrräder, Holz- und Metallgegenstände, Spielzeug oder Kleidung. Auch Messer oder Scheren werden geschliffen. Allerdings stößt die Gruppe bei ihrer Arbeit oft an ihre Grenzen. „Vielfach können Gegenstände nicht mehr repariert werden, weil die entsprechenden Ersatzteile einfach nicht mehr produziert werden“, erklärt Stefan Meier, der Sprecher der Initiative und stellvertretender Vorsitzender der Awo Bad Säckingen, der die Trägerschaft des Repaircafés übernommen hat.

Kreis Waldshut 60 Bewerber beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER: Am 11. März startet das Rennen um 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Dabei kann es sich um Schalter handeln, Gehäuse- oder andere Kleinbauteile. „Da könnte heute ein 3D-Druck Abhilfe schaffen“, sagt Meier weiter. Denn mit dem Drucker können die Ersatzteile innerhalb kürzester Zeit hergestellt und die Gegenstände wieder repariert werden. „Sie haben dadurch einen noch längeren Nutzen, was Ressourcen schont“, erklärt Meier.

Darum geht es beim Nachhaltigkeits wettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

***

Das Repaircafé wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern betrieben. Diese erledigen die Reparaturen gratis. Dabei handelt es sich um Fachleute aus den verschiedensten Berufssparten. Regelmäßig wird in der Begegnungsstätte der Awo in Bad Säckingen dieser Reparaturservice angeboten. „Dabei ist uns das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe wichtig“, sagt der Kopf der Initiative. Denn die Besitzer der Gegenstände sollten bei der Reparatur mit dabei sein, um sich ein Know-How anzutrainieren, damit sie später gewisse Handgriffe selbst vornehmen können.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

„So können Gegenstände noch länger im Kreislauf bleiben“, erklärt Stefan Meier. Und das Repaircafé geht noch einen Schritt weiter. „Unsere Leute aus der Initiative werden auch in gewissen Abständen die Schulen besuchen“, erklärt Maier. „Wir können dort den Schülern direkt vor Ort zeigen, wie eine Reparaturkultur entstehen kann“, so Stefan Meier.