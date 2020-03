von Susanne Kanele

Der Schwarzwaldverein Laufenburg sagt dem Plastikmüll den Kampf an. Um den Plastikmüll auf dem Laufenburger Weihnachtsmarkt einzudämmen, hatte die Vorsitzende Ines Zeller eine zündende Idee. „Jeder hat Tassen im Küchenschrank, die er nicht mehr benötigt“, ist sie sich sicher. Doch, statt die Becher zu entsorgen, sollte man diese Tassen doch direkt bei Ines Zeller abgeben. Diese werden künftig an die Kunden am Glühweinstand des Schwarzwaldvereins auf dem Weihnachtsmarkt in Laufenburg, ausgegeben.

„Diese Tassen gehen als Pfandtassen heraus und kommen wieder zurück, statt irgendwo auf der Straße zu landen“, erklärt sie weiter. Oder wenn jemandem die Tasse gefällt, darf er sie auch gerne behalten. „Dieses Projekt dient der Müllvermeidung in der Altstadt und die bereits produzierte Ware wird sinnvoll recycelt“, so Ines Zeller. „Wir als Schwarzwaldverein haben uns den Naturschutz auf die Fahne geschrieben und wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen“, betont es die Vorsitzende. Denn auch die anderen Vereine auf dem Weihnachtsmarkt sollen sich der enormen Müllproduktion durch Plastikbecher bewusst werden.

Die Aktion ist sehr gut angenommen worden und der Schwarzwaldverein verfügt über viele Tassen. Diese sind inzwischen alle mit einem Bändchen versehen, damit sie sich die Kunden umhängen und immer wieder nachfüllen lassen können. „Werden die Tassen dann nicht mehr gebraucht, kann man sie wieder bei uns abgeben.“

Einzig: „Die zurückgegebenen Tassen sollten natürlich noch vor Ort gründlich gereinigt werden“, so Zeller. Da reicht es nicht, die Tassen allein mit der Hand zu spülen. Deshalb: „Wir benötigen eine frostsichere Spülmaschine, die im auch Winter auf dem Weihnachtsmarkt betrieben werden kann, damit die Tassen hygienisch sauber werden“, sagt sie.