von Sandra Holzwarth

Mit dem Thema Nachhaltigkeit an der Schule haben sich die Schülersprecher Morena Grieshaber und Johannes Procker, als Vertreter der Realschule Jestetten, intensiv auseinandergesetzt. „Uns war es wichtig, unsere Schule erst nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten, bevor wir an Demonstrationen teilnehmen“, erklärt Morena Grieshaber. „Unsere erste Idee, um die Schule nachhaltiger zu gestalten, war das Thema Mülltrennung und damit konnten wir schnell überzeugen“, berichtet Johannes Procker.

„Alle stehen gemeinsam hinter dem Projekt und packen mit an.“ So fand beispielsweise am Schulkiosk eine nachhaltige Veränderung statt. „Capri-Sonne“ und „Schoki“ wird von den Schülern gerne konsumiert. Um nachhaltiger zu agieren, werden jetzt keine „Capri-Sonne“ mehr verkauft. Auch die „Schoki“ gibt es neuerdings nur noch in Glasflaschen und nicht mehr im Tetrapack.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung in der Tageszeitung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März. Abstimmung auch im Internet Eine Abstimmung beim Nachhaltigkeitswettbewerb ist für Abonnenten ab sofort auch im Internet über „meinSK“ möglich. Abonnenten können sich bei „meinSK“ registrieren und an der Abstimmung teilnehmen. Mit „meinSK“ belohnt der SÜDKURIER Abonnenten für Ihre Treue. Für die Teilnehmer aus dem Bereich der Ausgabe Waldshut können Sie hier abstimmen, für die Einsendungen aus dem Bereich der Ausgabe Bad Säckingen hier . Einsendeschluss ist der 25. März.

Eine größere Herausforderung stellt derzeit die Mülltrennung dar. „Momentan gibt es an unserer Schule nur bedingt eine nachhaltige Mülltrennung“, erklärt Morena Grieshaber. „Es gibt eine Trennung von Papier/Kartonage und dem Rest. Der Rest, also auch der Plastikmüll, landet im Restmüll.“ Das wollen die Schüler ändern und in Zukunft auch den Plastikmüll getrennt entsorgen lassen. Gemeinsam mit Schulleitung und Hausmeister wird an der Umsetzung gefeilt.

„Perfekt wären Abfallbehälter, aus denen die Mülltrennung klar erkennbar ist.“ Die ersten neuen Mülltrennbehälter in der Schule wurden probeweise angeschafft und werden auch zuverlässig von den Schülern benutzt. „Da das so gut klappt, wollen wir gemeinsam alle restlichen Abfallbehälter entfernen und dafür Mülltrennbehälter einsetzen“, erklärt Johannes Procker. Damit bewirbt sich die Realschule Jestetten beim Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.