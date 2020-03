von Sandra Holzwarth

Neben dem gemeinsamen Musizieren verstehen sich die Mitglieder des Musikvereins Horheim auch hervorragend darauf, Feste auszurichten, die sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreuen. Umwelt und Klima sollen dabei aber unbedingt geschont werden, deshalb hat sich der Verein für eine Investition in Mehrwegplastikbecher entschieden. „Wir wollen damit vor allem die Müllberge vermeiden, die durch Einwegbecher entstehen, aber auch die Gefahren, die Glas auf Veranstaltungen mit sich bringt“, erklärt Markus Fehrenbach, Vorstand für den Bereich Festbetrieb beim Musikverein Horheim.

Um die Anschaffungskosten zu decken, bewirbt sich der Verein beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhauses. Die Kosten von 4100 Euro sind für den Musikverein alleine nicht zu stemmen, deshalb hat er sich mit der Guggenmusik Horheim und der Gemeinde Wutöschingen zusammengetan. „Jeder der drei Parteien bezahlt ein Drittel der Gesamtkosten“, erklärt Fehrenbach. Die 6500 Becher werden unter den beiden Vereinen aufgeteilt und bei großen Festen einfach zusammengetragen.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

Aber nicht nur das: Auch andere Vereine sollen die Möglichkeit erhalten, die Mehrwegbecher für ihre Feste auszuleihen. „Damit können wir einen Beitrag leisten, dass auch andere Feste plastik- und glasfrei gefeiert werden“, sagt Markus Fehrenbach. Die Becher befinden sich bereits im Vereinseigentum und wurden am ‚Horremer Rosemändig‘ das erste Mal benutzt.

„Die Rückmeldungen der Bevölkerung waren durchweg positiv“, betont Fehrenbach. 50 aktive Mitglieder hat der Musikverein Horheim. Der Verein ist unter anderem Ausrichter des Oktobär, eine der größten Veranstaltungen in der Gemeinde Wutöschingen, die zahlreiche Besucher nach Horheim lockt.