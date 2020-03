von Sandra Holzwarth

Der Imkerverein Klettgau hat 2015 mit viel Engagement einen öffentlich zugänglichen Bienenlehrpfad in Dettighofen errichtet. Als Ergänzung wünschen sich die Vereinsmitglieder eine Himmelsliege und bewerben sich deshalb beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. „Unser Bienenlehrpfad soll inmitten der Lernstationen einen Ruhepunkt bekommen, der zum Verweilen und zur Beobachtung einlädt“, erklärt der Vorsitzende Dieter Veigel.

Die Himmelsliege soll bei der Klotzbeute, einem ausgehöhlten Baumstamm aus den Anfängen der Imkerei, aufgestellt werden. In dieser traditionellen Behausung summt das Leben, denn dort haben sich Honigbienen und Wildbeinen in verschiedenen Stockwerken eingerichtet. Von der Himmelsliege aus kann man das Bienenvolk also bestens beobachten. „Das Starten und Landen der Bienen ist aus der halbliegenden Perspektive einer Himmelsliege sehr gut zu sehen“, erklärt Dieter Veigel.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region" zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs.

Bienen sind emsige Tiere, immer wieder fliegen sie von der Klotzbeute aus gen Himmel und kommen bald darauf mit ihrem Sammelgut zurück. Von einer Himmelsliege profitieren alle Besucher des Bienenlehrpfades, denn dieser ist jederzeit öffentlich zugänglich. Naturfreunde und viele Familien mit Kindern besuchen den Bienenlehrpfad auf dem Eichberg gerne und oft. Er informiert über Bienen, aber auch über Pflanzen und Bäume, die wichtige Pollen- und Nektarquellen darstellen.

Auch Schulklassen, Kindergärten und Projektgruppen tauchen dort gerne in das Leben der Bienen ein. Rund 1500 Euro kostet eine Himmelsliege. Bei der Ausführung achten die Imker auf die verwendeten Materialien. Das Gestell in rostfreiem Edelstahl und die Liegefläche aus witterungsbeständigen Leisten seien strapazierfähig und gewährleisten eine hohe Lebensdauer.