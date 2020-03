von Susanne Kanele

2016 hat Stefan Meier in Bad Säckingen den Permakultur-Gemeinschaftsgarten und damit den Verein Stadtoasen gegründet. Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern gärtnern die Vereinsmitglieder, außerdem kümmert sich Stadtoasen intensiv um den Natur- und Artenschutz. „Ein Pfeiler des Vereins ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung“, erklärt der Vorsitzende Stefan Meier. Deshalb bestehen auch Kooperationen mit Kindergärten und Schulen.

Kreis Waldshut 60 Bewerber beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER: Am 11. März startet das Rennen um 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Einen Schritt weiter in Sachen nachhaltiger Entwicklung geht der Verein jetzt mit seinem neuen Projekt. Denn gemeinsam mit der Awo als Träger möchte Stadtoasen eine intensive Ferienwoche für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren anbieten. „In dieser Woche werden nachhaltiges Leben und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den Vordergrund rücken“, sagt Meier. Die Gruppe wird eine Woche im Gemeinschaftsgarten direkt am Rhein leben und dort in einem Tipi oder einer Jurte übernachten.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

***

In dieser Zeit werden die Kinder unter anderem Brot in einem Lehmofen backen, gärtnern sowie Obst und Gemüse ernten. Außerdem lernen sie, wie sie ihre Ernte verarbeiten und in leckere Gerichte verwandeln. „Wir lernen, von und mit der Natur zu leben“, beschreibt Meier. Zudem soll es auch pädagogische Angebote wie Theaterspielen geben und die Kinder und Jugendlichen werden lernen, wie man Trockenfrüchte oder Marmelade und Säfte herstellt. Es gibt Geschichten rund um die Bienen und anderen Mitbewohnern.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

„Davon profitieren sollen Kinder und Jugendliche aus Bad Säckingen und Umgebung, die in den Sommerferien eine sinnvolle Freizeit verbringen möchten“, so Meier. Sie sollen erfahren, wie ein gutes Leben auch außerhalb der Konsumgesellschaft funktionieren kann. „Denn die Kinder sind die besten Multiplikatoren für Nachhaltigkeit.“