von Sandra Holzwarth

8500 Bäume möchte der Verein zur Förderung und Erhaltung der Grafschaft Hauenstein pflanzen und hofft mit einem Gewinn beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb der Sparkasse Hochrhein und des SÜDKURIER Medienhauses, diesem Wunsch ein Stückchen näher zu kommen. Rund 12.500 Euro wird es kosten, die bereits ausgesuchten Waldstücke nahe Dogern und Albbruck aufzuforsten.

Kreis Waldshut 60 Bewerber beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER: Am 11. März startet das Rennen um 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden derzeit kahlen Waldstücke, in denen der Borkenkäfer alle Bäume vernichtet hat, sind rund einen Hektar groß und liegen im Naherholungsgebiet nähe Dogern und Albbruck. Bis zur großen 650-Jahrfeier der einstigen Grafschaft Hauenstein im kommenden Jahr, soll das Waldstück wieder aufgeforstet werden. Der Verein hat sich viel vorgenommen, denn er möchte nicht nur die Kosten der Aufforstung tragen, sondern die Bäume auch selbst pflanzen und anschließend pflegen.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

***

„Wir hoffen natürlich auf Rat und Unterstützung der Forstleute“, erklärt Max Kefer, Einungsmeister des Vereins zur Förderung und Erhaltung der Grafschaft Hauenstein. Ihre Unterstützung haben auch die Gemeinden Dogern und Albbruck zugesagt, deren Bürgermeister Fabian Prause und Stefan Kaiser sich über das Engagement des Vereins freuen.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Überwiegend Tannen möchte der Traditionsverein pflanzen. „Die Tanne ist nicht nur das Symbol auf der Hauensteiner Fahne, sondern auch der Baum, der unsere Landschaft prägt und in der Region fest verwurzelt ist“, betont Max Kefer. „Wir sind zwar ein Verein, der sich viel mit der Geschichte und damit der Vergangenheit beschäftigt, aber wir blicken natürlich auch in die Zukunft und möchten einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, von dem auch die kommenden Generationen profitieren“, so Max Kefer. Das aufgeforstete Naherholungsgebiet soll allen Bürgern zugute kommen.