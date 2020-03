von Susanne Kanele

Der Kurort Todtmoos war damals noch im Werden. Und am Ende des 19. Jahrhunderts war den Bewohnern von Todtmoos die touristische Bedeutung ihres Hausbergers, dem Hochkopf, bewusst. Schon 1898 bauten die Mitglieder der damaligen Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins, auf dem Gipfel des Berges eine Hütte, in der Wanderer Schutz gefunden haben. Damals handelte es sich lediglich um eine einfache Bretterhütte. Bereits neun Jahre später wurde die Hütte erneuert und auf dem Dach eine Plattform gebaut. Von dort aus konnten die Touristen die Aussicht auf die Landschaft des Schwarzwaldes genießen.

1925 dann, wurde der Hochkopfturm in seiner heutigen Form gebaut. „Von diesem Turm aus hat man eine großartige Aussicht auf die Berge im Schwarzwald“, sagt Karl-Heinz Steidle, der Vorsitzende der Todtmooser Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins und erläutert, weshalb der Hochkopfturm auch heute noch eine besondere Bedeutung hat. Doch der Zahn der Zeit machte auch vor dem imposanten Bauwerk nicht halt. „Zur Erhaltung der Natur und Lebensräume sehen wir es als Schwarzwaldverein als wichtig an, den Hochkopfturm zu sanieren“, so Steidle weiter.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

***

Das Schindeldach des Turms ist seit Jahren marode und der Außenbereich benötigt ebenfalls eine dringende Neugestaltung. Um die Arbeiten zu ermöglichen, möchte sich der Verein nicht nur mit der eigenen Arbeitskraft einbringen, sondern auch mit finanziellen Mitteln. Schließlich handelt es sich bei dem Hochkopfturm nicht nur um irgendein Gebäude. „Der Hochkopfturm ist ein weithin bekanntes Wahrzeichen des Ortes“, erklärt der Vorsitzende.

Sobald die Finanzierung gesichert ist, sollen die Arbeiten beginnen. „Mit der Sanierung der baufälligen Teile ist der langfristige Erhalt des Aussichtsturms und Wahrzeichen von Todtmoos gesichert“, ist sich Karl-Heinz Steidle sicher.