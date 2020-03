von Susanne Kanele

Wenn es um den Erhalt der Natur geht, sind auch die Sicherung und der Erhalt des Wildbestandes wichtig. Die Kitz-Rettung Hotzenwald aus Görwihl mit Jagdpächter Bernhard Huber, nimmt sich mit ihrem Projekt den Rehkitzen an. Doch ist es nicht der Fuchs, der den jungen Tieren gefährlich wird. Es sind die Mähmaschinen, die fast jedes Jahr rund 100 Rehkitzen bei der Silo- oder Heumahd das Leben kosten.

Kreis Waldshut 60 Bewerber beim Vereinswettbewerb von Sparkasse und SÜDKURIER: Am 11. März startet das Rennen um 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

„Die Kitze werden durch die Mähwerke getötet“, beschreibt der Jagdpächter. Der Grund sei aber keine Böswilligkeit seitens der Landwirte, die lediglich ihrer Arbeit nachgehen, betont Huber. Aber die jungen Rehe nutzen den hohen Stand der Wiesen, um sich zu verstecken. „Die Kitze haben in den ersten vier Wochen kein Fluchtverhalten“, erklärt Huber. „Sie verlassen sich auf ihre Tarnung und ducken sich.“ Der Fahrer des Traktors habe überhaupt keine Chance, das Kitz zu entdecken, weil der Arbeitsbereich und die Geschwindigkeit der Maschine zu groß seien.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

***

Eine effektive Unterstützung für Landwirt und Jagdpächter kann eine Drohne, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, sein. Eine Stunde vor Sonnenaufgang fliegt die Drohne über die kalte Wiese und ist in der Lage, die warmen Rehkitze zu finden. „Die Kitze werden von Helfern aus dem Feld getragen, bevor es gemäht wird“, so Huber weiter. Ist die Wiese abgemäht, werden die Tiere markiert und wieder freigelassen.

Kreis Waldshut Nachhaltige Projekte zahlen sich aus: Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus winken 30.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Bernhard Huber und seine Helfer sind gut vorbereitet. Inzwischen haben zwei Personen den Drohne-Führerschein gemacht und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. „Jetzt geht es nur noch um die Anschaffung einer Drohne“, erklärt der Jagdpächter. „Die Jäger der südlichen Görwihler Reviere wollen dieses Projekt durchführen“, sagt Huber. „Diese Aufgabe bedingt zwar einen zeitlichen und finanziellen Aufwand, lohnt sich aber langfristig für den Arten- und Tierschutz.“