von Sandra Holzwarth

Was kann nachhaltiger sein, als mit Kindern Umweltschutz aktiv zu leben und erleben? Durch Handeln Bewusstsein zu schaffen und dieses stets weiterzutragen von einer Generation an die nächste? Das ist ein Ziel der Pflanzaktion, die an der Grundschule Grießen im Herbst stattfinden soll. lm Rahmen des Projekts „Bäume für die Zukunft“ erfahren die Grundschüler, wie wichtig und unverzichtbar ein intakter Wald ist.

Die Kinder lernen zuerst, wie das System Wald funktioniert, welche Rolle der Wald für das Ökosystem und Klima und somit für uns alle spielt. Nach diesem theoretischen Teil geht es an die Praxis. In einem Waldstück, welches die Gemeinde Klettgau zur Verfügung stellt, pflanzen die Kinder gemeinsam Bäume und erstellen einen entsprechenden Wildschutz. Die Kinder helfen dabei, die Welt ein Stück klimaneutraler zu machen, indem sie Bäume pflanzen und damit auch CO 2 binden.

Nicht nur die jetzigen Grundschüler, sondern auch die nachkommenden Generationen besuchen die Bäume immer wieder und beobachten, wie sie sich entwickeln und ob sie Pflege benötigen. Auch eine Ausstellung im Rahmen einer Schulveranstaltung ist geplant. Die Planungen sind angelaufen und die vorgesehene Waldfläche wurde mit dem Förster besichtigt.

„Ziel des Projektes ist es, das Bewusstsein der Schüler für den Schutz des Waldes zu stärken, aber auch aktives Mitwirken bei der Aufforstung und der Pflege der Bäume zu ermöglichen“, erklärt Bernhard Kern, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule . „Die Aufgabe, unseren Wald zu schützen wird an nachfolgende Schülergenerationen weitergegeben und durch die Erfahrungen, welche die Kinder mit nach außen tragen, übernehmen sie eine Vorbildrolle, die auch Menschen außerhalb der Schule erreicht. Unsere Pflanzaktion setzt somit ein durch und durch nachhaltiges Zeichen.“