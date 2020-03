von Sandra Holzwarth

„Aus alt mach neu“ ist das Motto der Landfrauen beim ersten Upcycling-Kreativmarkt, der erstmals am 25. April im Pfarrheim Unteralpfen stattfindet und jährlich eine Neuauflage erfahren soll. Für alle, die gerne nachhaltig unterwegs sind und sich dazu neue Ideen und Inspiration holen möchten, wird eine Menge geboten. „Die Marktbesucher können sehen, probieren, selbst mitmachen, kaufen und genießen“, verspricht Projektleiterin Monika Studinger aus dem Vorstand des Landfrauen Bezirksverbandes.

„Von der nachhaltigen Einkaufstasche über kulinarischen Genuss bis hin zu Möbeln, denen ein neues Gesicht verliehen wird, ist alles dabei“, verrät sie. Im Landfrauen Bezirk Waldshut sollen aber noch viel mehr Ideen umgesetzt werden. Ziel des umfangreichen Nachhaltigkeitsprojektes ist, gelebtes Wissen weiterzugeben, viele Menschen zu erreichen und die Wertschätzung der gegebenen Ressourcen.

„Als Landfrauenverein im Verbund mit 21 Ortsvereinen und rund 1300 Landfrauen erreichen wir viele Menschen in unserem Landkreis. Aus einem kleinen nachhaltigen Funken kann so etwas ganz Großes werden“, weiß Studinger, die von einem Projektteam unterstützt wird. Die Landfrauen gemeinsam können viel Gutes bewirken. Sie können aufzeigen, dass statt wegwerfen auch reparieren möglich ist und wo sich das lohnt. „Damit unterstützen wir diesen Megatrend, ermutigen zu nachhaltigem Bewusstsein und lassen andere an unserem Wissen teilhaben“, betont Monika Studinger.

Für die Umsetzung ist eine Internetseite in Planung. Und als langfristiges Ziel sollen auch Projektbotschafterinnen im Einsatz sein, die Wissen nach außen tragen. Um die Kosten in Höhe von rund 5000 Euro zu decken, beteiligt sich der Landfrauen Bezirk Waldshut beim Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und dem SÜDKURIER Medienhaus.