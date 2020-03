von Susanne Kanele

Der Verein trägt sein Anliegen bereits im Namen: Lebenswerter Hochrhein ist ein eingetragener Verein aus Murg, der vor zehn Jahren gegründet wurde. Die Mitglieder setzen sich seither für die Erhaltung und den Schutz gesunder Lebensgrundlagen am Hochrhein ein. „Über Vorträge und Infostände informieren wir die Bevölkerung über die Folgen von zu viel Funkbestrahlung“, erklärt die Vorsitzende Heidi Matt.

„Wir haben hier in der Region viele elektrosensible Menschen, die Funk schlecht vertragen und aus der Großstadt hierher geflüchtet sind“, fügt sie hinzu. Denn bei elektrosensiblen Menschen würden die Funkstrahlen Beschwerden wie Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen oder Glieder- und Gelenkschmerzen und Tinitus verursachen. „Diese Menschen benötigen dringend funkfreie, mindestens aber funkarme Zonen, wo sie leben und sich erholen können“, sagt Heidi Matt.

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

Die Mitglieder setzen sich auch für den Erhalt funkfreier Zonen ein. „Digitalisierung ja, aber mit Erhalt von funkfreien Räumen zur Erholung von Strahlenbelastung“, erklärt die Vorsitzende das Ansinnen. Mit seinem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. In regelmäßigen Abständen informiert der Verein Lebenswerter Hochrhein in Form von Fachvorträgen oder Podiumsdiskussionen über dieses Thema.

„Wir möchten informieren und die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisieren und wie Funkstrahlen vermieden werden können“, erklärt die Vorsitzende Heidi Matt. Erst kürzlich gab es einen Vortrag eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er berichtete aus seiner täglichen Praxis über die möglichen Auswirkungen von digitalen Medien oder Psychopharmaka auf die seelische und körperliche Entwicklung der Kinder.