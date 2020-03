von Sandra Holzwarth

Lauchringen – Nicht nur sportlich sind die Mitglieder des Tennisclub Lauchringen ein starkes Team, sondern auch, wenn es um den Naturschutz geht. Auf dem Vereinsgelände möchten die Tennisspieler eine Insektenfutterfläche anlegen. „Eine 200 Quadratmeter große Fläche, die bisher eine für Insekten wertlose Wiese ist, möchten wir gerne in eine naturnahe magere Blumenwiese mit heimischen Wildblumen, Stauden und Sträuchern verwandeln“, erklärt Alexander Vogt, Vorsitzender des TC Lauchringen.

Um die naturnahe Verwandlung der Wiese realisieren zu können, bewirbt sich der TC Lauchringen beim großen Nachhaltigkeitswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Insbesondere die heimischen Insekten sollen von diesem Projekt profitieren. „Wir möchten mehrjährige Pflanzen, die als Natur und Pollenspender für Insekten aber auch als Futterpflanzen für die Raupen heimischer Schmetterlinge benötigt werden.“

Darum geht es beim Nachhaltigkeitswettbewerb Der Wettbewerb Zum zehnten Mal haben Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus unter dem Motto „Wir für die Region“ zum großen Vereinswettbewerb aufgerufen. Damit werden nachhaltige und innovative Projekte belohnt. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. Die Teilnehmer Zur Teilnahme aufgerufen waren Vereine, Verbände und Organisationen, die sich mit ihren Projekten für die Natur einsetzen und einen Beitrag zum Erhalt von Umwelt und Lebensräumen einsetzen. Beworben haben sich beispielsweise Imker- und Angelsportvereine, die ihre Arbeit auf den Erhalt von Lebensräumen ausgerichtet haben, oder Schulen und Kindergärten, die den Kindern Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit vermitteln wollen. Aber auch Vereine und Verbände, die mit ihrer Anschaffung die Region ein Stück besser machen wollen, gehören zu den Teilnehmern des Wettbewerbs. Die Abstimmung Um für Ihren Favoriten abzustimmen, müssen Sie den Coupon, den es in den gedruckten Ausgaben von SÜDKURIER und Alb-Bote gibt, ausfüllen, ausschneiden, in einer der Geschäftsstellen der Sparkasse Hochrhein abgeben oder per Post an die Sparkasse schicken. Wichtig: An der Abstimmung nehmen nur Originalcoupons aus der Tageszeitung teil. Einsendeschluss ist der 25. März.

Die Idee zu dem nachhaltigen Projekt ist entstanden, nachdem das Vereinsgelände mit den sechs Tennisplätzen umfangreich saniert worden ist. „Es ist uns ein wirkliches Anliegen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz zu leisten“, erklärt Alexander Vogt. „Dabei möchten wir auch unsere Vereinsjugend gerne mit einbeziehen und sie für ihre Umwelt sensibilisieren“, sagt Alexander Vogt. Das Projekt möchten die Mitglieder daher mit den 50 jugendlichen Tennisspielern des Vereins auch in Eigenarbeit umsetzen. Mit einem Gewinn könnte es losgehen, sobald der Frühling Einzug hält.

Die Nachhaltigkeit für das Projekt ist gesichert. Die Blumenwiese soll langfristig bestehen bleiben. Die Sanierung ist abgeschlossen, weitere Baumaßnahmen sind in dem Bereich der Wiese nicht geplant. Die Pflege der Blumenwiese übernehmen die 200 Mitglieder auch für die Zukunft.