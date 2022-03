von SÜDKURIER-Redaktion

Montag, 28. Februar

Neuer Impfstoff: Ab Dienstag, 1. März, soll der Impfstoff von Novavax auch im Kreis Waldshut verimpft werden. Doch wie groß ist das Interesse wirklich?

Kreis Lörrach: Mit 183 Neuinfektionen werden am Montag, 28. Februar, nun 44.226 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1085 (Vortag: 1137,9). 40.446 Personen gelten mittlerweile als genesen (+480). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 3404 Fälle als aktiv (-297). In den Krankenhäusern müssen 86 Infizierte behandelt werden (-7), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 376 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihr Leben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verloren (unverändert).

Novavax-Impftermine: Auch für den Landkreis Lörrach ist Ende dieser Woche eine erste Lieferung des neu zugelassenen Protein-Impfstoffs der Firma Novavax angekündigt. Damit können ab sofort auch erste Termine für den Novavax-Impfstoff gebucht werden, teilt das Landratsamt Lörrach mit. Eine Terminbuchung ist im Internet möglich. Speziell für Personen ohne Internetzugang gibt es zusätzlich die Möglichkeit Termine telefonisch (07621/410 90 90) zu vereinbaren. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Nuvaxovid zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig. Zunächst sind knapp 1000 Termine buchbar. Weitere Impfstoffdosen werden für die offenen Impfaktionen und für die Einrichtungen, die der Impfpflicht unterliegen reserviert. Impfpflichtige Mitarbeiter der entsprechenden Einrichtungen, die auf Novavax warten, müssen ihre Erstimpfung bis 15. März 2022 empfangen haben. Das Land hat angekündigt, weitere Impfstoffdosen von Novavax in Etappen auszuliefern.

Kreis Waldshut: Zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gibt es im Landkreis Waldshut zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um zwei über 90-jährige Personen. Bisher 295 Menschen aus dem Landkreis an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit der letzten Meldung am 24. Februar wurden 858 Neuinfektionen registriert. Damit werden jetzt 33.819 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Als genesen gelten inzwischen 30.085 Personen (+2531). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt auf 3439 (-1675). Aktuell sind auch neun Heime von Corona-Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten laut Landratsamt milde. Zurzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb des Landkreises (-5), davon drei in intensivmedizinischer Betreuung (+1).

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Waldshut liegt am Montag, 28. Februar 2022 bei 3439. | Bild: Landratsamt Waldshut

Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 27. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1210,0 an.

Kanton Basel-Landschaft: 414 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 28. Februar für den Vortag registriert. Damit wurden bisher 87.440 Bewohner des Kantons positiv auf Covid-19 getestet. Derzeit befinden sich 2305 Personen in Isolation (-314). In den Krankenhäusern müssen aktuell 38 Personen behandelt werden, davon zwei auf einer Intensivstation. 276 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Kanton Basel-Stadt: Mit 229 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Montag, 28. Februar, auf 57.341. 912 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 56.158 Personen (+842). 92 Personen werden im Spital behandelt, davon 6 auf Intensivstationen. Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 3820 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 28. Februar, seit vergangenem Freitag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 27. Februar nun 193.442. In den Krankenhäusern müssen 86 Covid-Patienten behandelt werden (-2), davon 10 auf einer Intensivstation (-1). 920 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 7, +5 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 224 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Montag, 28. Februar, für den Vortrag registriert. Stand 27. Februar haben sich 22.195 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 944 Infizierte in Isolation (-104). In den Krankenhäusern müssen 11 Covid-Patienten behandelt werden (+4). Seit Beginn der Pandemie sind 109 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut liegt laut RKI am 28. Februar bei 1210,0 (Vortag: 1173,2). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Montag laut RKI-Dashboard nun bei 1121,3 (Vortag: 1154,5).

Sonntag, 27. Februar

Kreis Lörrach: Mit 288 Neuinfektionen werden am Sonntag, 27. Februar, nun 44.043 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1137,9 (Vortag: 1152,8). 39.966 Personen gelten mittlerweile als genesen (+612). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 3701 Fälle als aktiv (-324). In den Krankenhäusern müssen 93 Infizierte behandelt werden (+3), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 376 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihr Leben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 238 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 27. Februar, auf 57.112. 1525 Infizierte befinden sich in Isolation (+142), als genesen gelten inzwischen 55.316 Personen (+96). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist laut RKI am 27. Februar weiter gesunken und liegt jetzt bei 1173,2 (Vortag: 1231,0). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Samstag laut Dashboard nun bei 1154,5 (Vortag: 1159,3).

Samstag, 26. Februar

Fasnacht: 2021 war die Fasnacht aufgrund der Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr ist auf deutscher Rheinseite wieder mehr los, ganz ohne Schutzmaßnahmen wird in der Schweiz gefeiert. Wir halten Sie mit unserem Fasnachts-Ticker auf dem Laufenden.

Kreis Lörrach: Mit 284 Neuinfektionen werden am Samstag, 27. Februar, nun 43.755 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1152,8 (Vortag: 1157,6). 39.354 Personen gelten mittlerweile als genesen (+628). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 4025 Fälle als aktiv (-344). In den Krankenhäusern müssen 90 Infizierte behandelt werden (+4), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 376 Menschen haben seit Beginn der Pandemie ihr Leben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 452 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Samstag, 26. Februar, auf 56.854. 1383 Infizierte befinden sich in Isolation (-73), als genesen gelten inzwischen 55.220 Personen (+525). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist laut RKI am 26. Februar wieder leicht gesunken und liegt jetzt bei 1231,0 (Vortag: 1251,1). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Samstag laut Dashboard nun bei 1159,3 (Vortag: 1210,9).

Freitag, 25. Februar

Bilanz: Das Mini-KIZ in Bonndorf schließt am Freitag, 25. Februar, nach rund drei Monaten. Wie viele Menschen sich dort gegen das Coronavirus impfen ließen und ob eine Reaktivierung möglich ist, lesen Sie hier.

Kanton Basel-Landschaft: 589 Neuinfektionen hat der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 25. Februar für den Vortag registriert. Damit wurden bisher 85.896 Bewohner des Kantons positiv auf Covid-19 getestet. Derzeit befinden sich 3178 Personen in Isolation (+328). In den Krankenhäusern müssen aktuell 39 Personen behandelt werden, davon eine auf einer Intensivstation.

Kanton Basel-Stadt: Mit 538 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag, 25. Februar, auf 56.422. 1456 Infizierte befinden sich in Isolation (+90), als genesen gelten inzwischen 54.695 Personen (+448). In den Krankenhäusern müssen aktuell 87 Infizierte behandelt werden (+3), davon 8 auf Intensivstationen (+2). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 1705 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 25. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 24. Februar nun 189.633. In den Krankenhäusern müssen 88 Covid-Patienten behandelt werden (-10), davon 11 auf einer Intensivstation (+1). 905 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +9 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 287 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Freitag, 25. Februar, für den Vortrag registriert. Stand 24. Februar haben sich 21.431 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 966 Infizierte in Isolation (+121). In den Krankenhäusern müssen 7 Covid-Patienten behandelt werden (-1). Seit Beginn der Pandemie sind 109 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist laut RKI am 25. Februar wieder leicht gestiegen und liegt jetzt bei 1251,1 (Vortag: 1242,7). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Freitag laut Dashboard nun bei 1210,9 (Vortag: 1299,6).

Donnerstag, 24. Februar

Kreis Lörrach: Drei weitere Todesfälle meldet der Landkreis Lörrach am Donnerstag, 24. Februar. Damit haben seit Beginn der Pandemie 372 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 385 Neuinfektionen werden nun 43.91 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1201,3 (Vortag: 1300,5). 37.967 Personen gelten mittlerweile als genesen (+648). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 4752 Fälle als aktiv (-266). In den Krankenhäusern müssen 86 Infizierte behandelt werden (unverändert), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert).

Kreis Waldshut: Zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 sind im Landkreis Waldshut zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 80-jährige und um eine über 75-jährige Person. Die Zahl der Todesfälle steigt somit auf 293. Seit der letzten Meldung am 21. Februar wurden 1386 Neuinfektionen registriert. Bisher wurden 32.961 Menschen aus dem Kreis Waldshut positiv auf Covid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 27.554 Personen (+654). Aktuell gibt es 5114 aktive Fälle im Landkreis (+730). Auch sieben Heime sind derzeit von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten laut Landratsamt milde. Zurzeit befinden sich zwölf Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+2), davon zwei Personen in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert).

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist am Donnerstag, 24. Februar auf 5114 gestiegen. | Bild: Landratsamt Waldshut



Das Landesgesundheitsamt (gibt für den Landkreis am23. Februareine7-Tage-Inzidenz von 1242,7 an.

Corona legt Häusern lahm: Wegen zahlreiche Corona-Infektionen mussten in Häusern die Grundschule und der Kindergarten geschlossen werden. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Kanton Basel-Stadt: Mit 440 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag, 24. Februar, auf 55.884. 1366 Infizierte befinden sich in Isolation (+111), als genesen gelten inzwischen 54.247 Personen (+329). In den Krankenhäusern müssen aktuell 84 Infizierte behandelt werden (+2), davon 6 auf Intensivstationen (-4). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 1613 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 24. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 23. Februar nun 187.928. In den Krankenhäusern müssen 98 Covid-Patienten behandelt werden (-19), davon 10 auf einer Intensivstation (unverändert). 905 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +9 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 24. Februar. Seit Beginn der Pandemie sind somit 109 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Für den Vortag wurden 264 Neuinfektionen registriert. Stand 23. Februar haben sich 21.144 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 845 Infizierte in Isolation (+132). In den Krankenhäusern müssen 8 Covid-Patienten behandelt werden (-4).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz ist laut RKI in beiden Landkreisen weiter gesunken. Das RKI meldete am 24. Februar für den Kreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 1242,7 (Vortag: 1248,6). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Donnerstag laut Dashboard nun bei 1299,6 (Vortag: 1316,2).

Mittwoch, 23. Februar

Kreis Lörrach: Am 23. Februar weist der Landkreis Lörrach in seinem Corona-Dashboard 591 Neuinfektionen aus. Damit werden nun 42.706 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1300,5 (Vortag: 1316,6). 37.319 Personen gelten mittlerweile als genesen (+312). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 5018 Fälle als aktiv (+279). In den Krankenhäusern müssen 86 Infizierte behandelt werden (-9), davon 8 auf der Intensivstation (unverändert). 369 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 519 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch, 23. Februar, auf 55.444. 1255 Infizierte befinden sich in Isolation (+144), als genesen gelten inzwischen 53.918 Personen (+365). In den Krankenhäusern müssen aktuell 82 Infizierte behandelt werden (-8), davon 10 auf Intensivstationen (+2). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 1722 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 23. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 22. Februar nun 186.344. In den Krankenhäusern müssen 117 Covid-Patienten behandelt werden (+16), davon 10 auf einer Intensivstation (-3). 905 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +9 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 23. Februar. Seit Beginn der Pandemie sind somit 108 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Für den Vortag wurden 232 Neuinfektionen registriert. Stand 22. Februar haben sich 20.880 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 713 Infizierte in Isolation (+149). In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz ist laut RKI in beiden Landkreisen weiter gesunken. Das RKI meldete am 23. Februar für den Kreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 1248,6 (Vortag: 1316,3 ). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Dienstag laut Dashboard nun bei 1316,2 (Vortag: 1484,4).

Dienstag, 22. Februar

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 369. Am 22. Februar weist der Landkreis Lörrach in seinem Corona-Dashboard 304 Neuinfektionen aus. Damit werden nun 42.115 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1316,6 (Vortag: 1487,5). 37.007 Personen gelten mittlerweile als genesen (+28). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 4.739 Fälle als aktiv. In den Krankenhäusern müssen 95 Infizierte behandelt werden (-1), davon 8 auf der Intensivstation (-1).

Infektionen in Klinik: Acht Patienten und fünf Mitarbeiter der Station Adelberg des Kreiskrankenhaus Rheinfelden wurden positiv auf Covid-19 getestet. Bisher gebe es aber Entwarnung: Seit Montag seien keine weiteren Fälle bekannt.

Kanton Basel-Landschaft: 711 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 22. Februar, für den Vortag. Damit werden, Stand 21. Februar, nun 83.554 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Aktuell befinden 2228 Infizierte in Isolation (+188). In den Krankenhäusern werden aktuell 34 Corona-Patienten behandelt (-2), drei befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert). 276 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 538 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Dienstag, 22. Februar, auf 54.925. 1101 Infizierte befinden sich in Isolation (+322), als genesen gelten inzwischen 53.553 Personen (+216). In den Krankenhäusern müssen aktuell 90 Infizierte behandelt werden (-1), davon 8 auf Intensivstationen (+1). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 1142 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 22. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 21. Februar nun 184.622. In den Krankenhäusern müssen 101 Covid-Patienten behandelt werden (+3), davon 13 auf einer Intensivstation (-1). 905 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +9 zur Vorwoche).

Impfpflicht: Ungeimpften Pflegekräften droht ab dem 16. März ein Beschäftigungsverbot. Wie wirkt sich die berufsbezogene Impfpflicht auf die Sozialstationen am Hochrhein aus? Und wie hart greift dann das Gesundheitsamt durch? Die Antworten lesen Sie hier.

Kanton Schaffhausen: 161 Neuinfektionen wurden am Dienstag, 22. Februar, im Kanton Schaffhausen für den Vortag registriert. Stand 21. Februar haben sich 20.664 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 564 Infizierte in Isolation (-20). In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (-3). 107 Menschen sind seit Begin der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz ist laut RKI in beiden Landkreisen deutlich gesunken. Das RKI meldete am 22. Februar für den Kreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 1316,3 (Vortag: 1562,7). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Dienstag laut Dashboard nun bei 1484,4 (Vortag: 1636,9).

Montag, 21. Februar

Impfstoff Novavax: Der Landkreis Waldshut rechnet Ende Februar mit der ersten Lieferung des neuen Impfstoffs von Novavax. Was Sie über eine Impfung mit dem Serum wissen müssen, lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle auf 368. Am 21. Februar weist der Landkreis Lörrach in seinem Corona-Dashboar 304 Neuinfektionen aus. Damit werden nun 41.743 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1487,5 (Vortag: 1639,1). 36.725 Personen gelten mittlerweile als genesen (+753). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 650 Fälle als aktiv (-450). In den Krankenhäusern müssen 96 Infizierte behandelt werden (+3), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert).

Kreis Waldshut: 1433 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt Waldshut seit der letzten Meldung am 17. Februar registriert. Bisher wurden 31.575 Bewohner des Landkreises positiv auf Covid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 26.900 Personen (+2498). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 4384 (-865). Aktuell sind sechs Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten laut Landratsamt milde. Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (unverändert). Davon befinden sich zwei Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-1).

Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 20. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1562,7 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Waldshut ist am 21. Februar auf 4384 gesunken. | Bild: Landratsamt Waldshut

Kanton Basel-Landschaft: 353 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 21. Februar, für den Vortag. Damit werden, Stand 20. Februar, nun 82.797 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Aktuell befinden 2040 Infizierte in Isolation (-388). In den Krankenhäusern werden aktuell 36 Corona-Patienten behandelt, drei befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung. 276 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 158 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montag, 21. Februar, auf 54.387. 779 Infizierte befinden sich in Isolation (-330), als genesen gelten inzwischen 53.337 Personen (+488). In den Krankenhäusern müssen aktuell 91 Infizierte behandelt werden (-1), davon 7 auf Intensivstationen (-1). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2921 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 21. Februar, über das Wochenende (Freitag, 18. Februar: 1209, Samstag, 19. Februar: 1103, Sonntag, 20. Februar: 609 ). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 20. Februar nun 183.516. 98 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 14 auf einer Intensivstation. 905 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +9 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 21. Februar. Seit Beginn der Pandemie sind somit 107 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Für den Vortag wurden 156 Neuinfektionen registriert. Stand 20. Februar haben sich 20.503 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 584 Infizierte in Isolation (-36). In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden (+1).

Hochrhein: Das RKI meldete am 21. Februar für den Kreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 1562,7 (Vortag: 1506,7). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Montag laut RKI nun bei 1636,9 (Vortag:1632,1).

Sonntag, 20. Februar

Kreis Lörrach: 322 Neuinfektionen weist der Landkreis Lörrach am 20. Februar in seinem Corona-Dashboard aus. Damit werden nun 41.439 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1639,1 (Vortag: 1634,8). 35.972 Personen gelten mittlerweile als genesen (+1674). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 5100 Fälle als aktiv (-1352). In den Krankenhäusern müssen 93 Infizierte behandelt werden (+6), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). 367 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 268 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Sonntag, 20. Februar, auf 54.229. 1109 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 52.849 Personen (+548). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut liegt am 20. Februar auf 1506,7. Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Sonntag laut RKI nun bei 1632,1.

Samstag, 19. Februar

Kreis Lörrach: Laut Dashboard des Landkreises werden Stand 19. Februar nun 41.117 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1634,8 (Vortag: 1629,5). 34.298 Personen gelten mittlerweile als genesen (+600). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6452 Fälle als aktiv (-305). In den Krankenhäusern müssen 87 Infizierte behandelt werden (unverändert), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). 367 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 405 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Samstag, 19. Februar, auf 53.961. 1389 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 52.301 Personen (+421). Seit Pandemiebeginn sind 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Freitag, 18. Februar

Kreis Lörrach: Mit 480 Neuinfektionen werden nun 40.822 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 1629,5 (Vortag: 1749,2). 33.698 Personen gelten mittlerweile als genesen (+792). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6757 Fälle als aktiv (-313). In den Krankenhäusern müssen 87 Infizierte behandelt werden (-5), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). 367 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (+1).

Kanton Basel-Stadt: Einen weiteren Todesfall hatte der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag verzeichnet. Damit sind seit Pandemiebeginn 271 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 449 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag, 18. Februar, auf 53.556. 1405 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 51.880 Personen (+575). 106 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt.

Kanton Aargau: 1300 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 18. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 17. Februar nun 180.626. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 145.470 Personen auf (Stand KW 5, +16.810 zur Vorwoche). 104 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 15 auf einer Intensivstation. 903 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +7 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 175 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 18. Februar, für den Vortag. Stand 17. Februar haben sich 20.063 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 637 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 106 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 18. Februar auf 1319,2 gesunken (Vortag: 1343,8). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Freitag laut RKI nun bei 1738,8 (Vortag: 2209,8).

Donnerstag, 17. Februar

Kreis Lörrach: Mit 612 Neuinfektionen werden nun 40.342 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt deutlich auf 1749,2 (Vortag: 2213,3). 32.906 Personen gelten mittlerweile als genesen (+813). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 7070 Fälle als aktiv (-201). In den Krankenhäusern müssen 92 Infizierte behandelt werden (-2), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). 366 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 14. Februar sind 2246 Neuinfektionen und 800 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 5449 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um eine über 85-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 291. Unverändert sind sieben Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde. Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Zahlen der aktiven Coronafälle und der Genesenen in Klammern in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 14. Februar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut

Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 16. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1343,8 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,7 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 283.

Impfen ohne Anmeldung: Das mobile Impfteam des Landkreises Lörrach bietet zusammen mit den Städten und Gemeinden weitere Impfaktionen ohne Termin für alle Personen ab zwölf Jahren an. Ab sofort können auch Personen über 30 Jahren neben Moderna den Impfstoff von Biontech erhalten, heißt es in einer Mitteilung. Geimpft wird an folgenden Tagen: 19. Februar, 10 bis 14 Uhr im Gemeindehaus St. Josef Rheinfelden, 26. Februar, 9.30 bis 14 Uhr, Rathaus Weil am Rhein, 5. März, 9.30 bis 14 Uhr, Stadthalle Zell im Wiesental, 12. März, 9.30 bis 13.30 Uhr, Rathaus Lörrach. Bei allen Terminen sind Erstimpfungen, die Vervollständigung der Grundimmunisierung mit einer zweiten Impfung sowie erste und zweite Auffrischungsimpfungen möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Benötigt wird nur ein Identitätsnachweis und wenn möglich der Impfausweis. Für einen zügigen Ablauf wird gebeten, das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Aufklärungsbogen ausgefüllt mitzubringen.

Kanton Aargau: 1613 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 17. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 16. Februar nun 179.336. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 145.470 Personen auf (Stand KW 5, +16.810 zur Vorwoche). 110 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+2), davon 17 auf einer Intensivstation (+4). 903 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +7 zur Vorwoche).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 17. Februar auf 1343,8 gesunken (Vortag: 1535,9). Im Kreis Lörrach liegt der Wert am Donnerstag laut RKI nun bei 2209,8 (Vortag: 2198,5) – weiterhin der viert-höchste Wert in Baden-Württemberg.

Mittwoch, 16. Februar

Kreis Lörrach: Mit 628 Neuinfektionen werden nun 39.730 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 2213,3 (Vortag: 2201,1). 32.093 Personen gelten mittlerweile als genesen (+361). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 7271 Fälle als aktiv (+267). In den Krankenhäusern müssen 94 Infizierte behandelt werden (-3), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). 366 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 877 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 16. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 15. Februar 79.832 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3148 Infizierte. 42 Personen werden im Krankenhaus behandelt (unverändert), davon 5 auf einer Intensivstation (+3). 274 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Basel-Stadt am Mittwoch. Damit sind seit Pandemiebeginn 270 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 566 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch, 16. Februar, auf 52.461. 1158 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 50.932 Personen (+463). 82 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 2 Patienten auf Intensivstationen.

Kanton Aargau: 1843 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 16. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 15. Februar nun 176.922. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 145.470 Personen auf (Stand KW 5, +16.810 zur Vorwoche). 108 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-5), davon 13 auf einer Intensivstation (+1). 903 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +7 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 192 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 16. Februar, für den Vortag. Stand 15. Februar haben sich 19.702 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 564 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden (-1). Seit Beginn der Pandemie sind 106 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut liegt am 16. Februar praktisch unverändert bei 1535,9 (Vortag: 1536,5). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Mittwoch laut RKI leicht gesunken und liegt nun bei 2198,5 (Vortag: 2209,8) – weiterhin der viert-höchste Wert in Baden-Württemberg.

Dienstag, 15. Februar

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Kreis Lörrach am Dienstag, 15. Februar. Damit sind seit Pandemiebeginn nun 366 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ums Leben gekommen. Mit 763 Neuinfektionen werden nun 39.102 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 2201,1 (Vortag: 2214,2). 31.516 Personen gelten mittlerweile als genesen (+57). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 7004 Fälle als aktiv (+546). In den Krankenhäusern müssen 97 Infizierte behandelt werden (unverändert), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). 365 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 960 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 15. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 14. Februar 78.954 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 2912 Infizierte. 42 Personen werden im Krankenhaus behandelt (-2), davon 2 auf einer Intensivstation (-1). 274 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Kanton Basel-Stadt: Mit 399 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Dienstag, 15. Februar, auf 51.895. 1158 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 50.469 Personen (+454). 119 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt (-1), davon 7 Patienten auf Intensivstationen (-1). 268 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+2).

Kanton Aargau: 1511 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 15. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 13. Februar nun 175.084. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 145.470 Personen auf (Stand KW 5, +16.810 zur Vorwoche). 113 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+3), davon 12 auf einer Intensivstation (-5). 903 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +7 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 141 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 14. Februar, für den Vortag. Stand 13. Februar haben sich 19.539 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 546 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie sind 106 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 15. Februar leicht gesunken und liegt nun bei 1536,5 (Vortag: 1586,7). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Dienstag laut RKI leicht gesunken und liegt nun bei 2209,8 (Vortag: 2281,5) – aktuell der viert-höchste Wert in Baden-Württemberg.

Impfen in Apotheken: Die Apotheken in der Region halten sich beim Thema Corona-Impfung zurück. Es fehlt an geeigneten Räumlichkeiten, an Personal oder auch an Schulungsterminen. Und: Der Pandemiebeauftragte des Landkreises Waldshut sieht gar keinen Bedarf für ein Impf-Angebot in Apotheken.

Montag, 14. Februar

Kreis Lörrach: Mit 65 Neuinfektionen werden am Montag, 14. Februar, nun 38.339 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 2214,2. 31.516 Personen gelten mittlerweile als genesen (+57). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6458 Fälle als aktiv (+78). In den Krankenhäusern müssen 97 Infizierte behandelt werden (+15), davon 9 auf der Intensivstation (+4). 365 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 10. Februar sind 1435 Neuinfektionen und 2686 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 4004 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 90-jährige und um eine über 95-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 290.

Derzeit sind auch sieben Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde.

Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung. Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 13. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1586,1 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,7 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 282.

Zahlen der aktiven Coronafälle und der Genesenen in Klammern in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 14. Februar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut

Kanton Basel-Landschaft: 1907 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 14. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 13. Februar 77.996 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 2878 Infizierte. 44 Personen werden im Krankenhaus behandelt, davon 3 auf einer Intensivstation. 274 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Kanton Basel-Stadt: Mit 241 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montag, 14. Februar, auf 51.496. 1215 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 50.015 Personen (+413). 120 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 8 Patienten auf Intensivstationen. 266 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 3887 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen drei Tagen meldet der Kanton Aargau am Montag, 14. Februar. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 13. Februar nun 173.582. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 145.470 Personen auf (Stand KW 5, +16.810 zur Vorwoche). 110 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-3), davon 18 auf einer Intensivstation (+2). 903 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 6, +7 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 109 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 14. Februar, für den Vortag. Stand 13. Februar haben sich 19.398 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 597 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden, davon 2 auf einer Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie sind 106 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 14. Februar leicht gestiegen und liegt nun bei 1586,7 (Vortag: 1558,7). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Montag laut RKI leicht gesunken und liegt nun bei 2281,5 (Vortag: 2302,5) – aktuell der dritt-höchste Wert in Baden-Württemberg.

Sonntag, 13. Februar

Kreis Lörrach: Mit 312 Neuinfektionen werden am Sonntag, 13. Februar, nun 37.688 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 2285,0 (Vortag: 2306,4). 30.943 Personen gelten mittlerweile als genesen (+850). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6380 Fälle als aktiv (-538). In den Krankenhäusern müssen 82 Infizierte behandelt werden (+1), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). 365 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus verloren (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 13. Februar gesunken und liegt nun bei 1558,7 (Vortag: 1659,7). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Sonntag laut RKI dagegen erneut gestiegen und liegt nun bei 2302,5 (Vortag: 2273,6) – aktuell der höchste Wert in Baden-Württemberg.

Samstag, 12. Februar

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Kreis Lörrach am Samstag, 12. Februar. Damit haben nun 365 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 283 Neuinfektionen werden nun 37.376 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 2306,4 (Vortag: 2277,6). 30.093 Personen gelten mittlerweile als genesen (+875). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6918 Fälle als aktiv (-593). In den Krankenhäusern müssen 81 Infizierte behandelt werden (+3), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 525 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Samstag, 12. Februar, auf 50.881. 1612 Infizierte befinden sich in Isolation (+192), als genesen gelten inzwischen 49.003 Personen (+717). 266 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 12. Februar leicht gestiegen und liegt nun bei 1659,7 (Vortag: 1617,4). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Samstag laut RKI dagegen erneut leicht angestiegen und liegt nun bei 2273,6 (Vortag: 2195,4) – aktuell der zweithöchste Wert in Baden-Württemberg.

Freitag, 11. Februar

Kreis Lörrach: 754 Neuinfektionen meldet der Kreis Lörrach am 10. Februar. Damit werden nun 37.039 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 2277,6 (Vortag: 2198,5). 29.218 Personen gelten mittlerweile als genesen (+789). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 7511 Fälle als aktiv (-37). In den Krankenhäusern müssen 78 Infizierte behandelt werden (+2), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 364 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Infektionslage am Hochrhein: In den Grenzkantonen hat die Zahl der Neuinfektionen ihren Höhepunkt offensichtlich überschritten. In Deutschland steigen die Fallzahlen hingegen noch.

Kanton Basel-Landschaft: 1345 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 11. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 10. Februar 76.089 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3279 Infizierte. 44 Personen werden im Krankenhaus behandelt (unverändert), davon 5 auf einer Intensivstation (+1). 274 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

Kanton Basel-Stadt: Mit 644 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag, 11. Februar, auf 50.356. 1537 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 48.286 Personen (+376). 125 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 6 Patienten auf Intensivstationen. 266 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 1822 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 11. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 10. Februar nun 170.793. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 168.971 Personen auf (Stand KW 5, +15.690 zur Vorwoche). 113 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-3), davon 16 auf einer Intensivstation (-2). 894 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 5, +3 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 154 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 11. Februar, für den Vortag. Stand 10. Februar haben sich 18.933 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 761 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie sind 106 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 11. Februar gesunken und liegt nun bei 1617,4 (Vortag: 1716,9). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Freitag laut RKI dagegen erneut leicht angestiegen und liegt nun bei 2195,4 (Vortag: 1834,9).

Donnerstag, 10. Februar

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 7. Februar sind 1255 Neuinfektionen und 623 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 5257 aktive Fälle im Landkreis, wie das Landratsamt informiert. Leider gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 75-jährige Person und um eine über 80-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 288.

Zahlen der aktiven Corona-Infektionen und der Genesenen in den Städten und Gemeinden im Kreis Waldshut am 10. Februar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut



Derzeit sind auch sieben Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde. Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Betreuung.Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 9. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1716,9 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 7,4 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 275.

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach werden am 10. Februar nun 36.339 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2198,5 (Vortag: 1838,4). 28.429 Personen gelten mittlerweile als genesen (+79). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 7546 Fälle als aktiv. In den Krankenhäusern müssen 76 Infizierte behandelt werden (-13), davon 5 auf der Intensivstation (+1). Seit Pandemiebeginn haben 364 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 1083 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 10. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 9. Februar 74.743 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3279 Infizierte. 44 Personen werden im Krankenhaus behandelt (+2), davon 4 auf einer Intensivstation (unverändert). 273 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+2).

Kanton Basel-Stadt: Mit 590 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag, 10. Februar, auf 49.712. 1537 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 47.910 Personen (+335). 126 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 6 Patienten auf Intensivstationen. 265 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2068 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 10. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 9. Februar nun 167.015. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 168.971 Personen auf (Stand KW 5, +15.690 zur Vorwoche). 116 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+5), davon 18 auf einer Intensivstation. 894 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 5, +3 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 186 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 10. Februar, für den Vortag. Stand 9. Februar haben sich 18.779 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 783 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 13 Covid-Patienten behandelt werden (-1), zwei Patienten werden auf der Intensivstation versorgt (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 10. Februar stark gestiegen und liegt nun bei 1716,9 (Vortag: 1353,1). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Donnerstag laut RKI wieder gesunken und liegt nun bei 1834,9 (Vortag: 1943,7).

Mittwoch, 9. Februar

Kreis Lörrach: Zwei weitere Todesfälle verzeichnet der Kreis Lörrach am Mittwoch, 9. Februar auf dem Corona-Dashbord. Seit Pandemiebeginn haben damit nun 364 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren. Mit 600 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am 9. Februar nun 34.665 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1838,4 (Vortag: 1959,0). 27.636 Personen gelten mittlerweile als genesen (+177). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6665 Fälle als aktiv. In den Krankenhäusern müssen 89 Infizierte behandelt werden (+25), davon 4 auf der Intensivstationderder (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 1075 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 9. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 8. Februar 73.661 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3279 Infizierte. 44 Personen werden im Krankenhaus behandelt (+2), davon 4 auf einer Intensivstation (unverändert). 271 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Basel-Stadt: Mit 567 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch, 9. Februar, auf 49.122. 1282 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 47.180 Personen (+308). 133 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 11 Patienten auf Intensivstationen. 265 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 2396 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 9. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 8. Februar nun 167.015. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 128.665 Personen auf (Stand KW 5, +15.690 zur Vorwoche). 111 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 16 auf einer Intensivstation. 894 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 5, +3 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 259 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 9. Februar, für den Vortag. Stand 8. Februar haben sich 18.593 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 684 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (-1), zwei Patienten werden auf der Intensivstation versorgt (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 9. Februar gesunken und liegt nun bei 1353,1 (Vortag: 1470,5). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Mittwoch laut RKI dagegen erneut leicht angestiegen und liegt nun bei 1943,7 (Vortag: 1930,6).

Dienstag, 8. Februar

Kreis Lörrach: Vier weitere Todesfälle verzeichnet der Kreis Lörrach am Dienstag, 8. Februar auf dem Corona-Dashbord. Seit Pandemiebeginn haben damit nun 362 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren. Mit 79 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am 8. Februar nun 34.065 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1959,0 (Vortag: 1869,0). 27.459 Personen gelten mittlerweile als genesen. Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 6244 Fälle als aktiv. In den Krankenhäusern müssen 64 Infizierte behandelt werden (-3), davon 4 auf der Intensivstationderder (-2).

Kanton Basel-Landschaft: 1042 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 8. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 7. Februar 72.582 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3279 Infizierte. 42 Personen werden im Krankenhaus behandelt (-2), davon 4 auf einer Intensivstation (+2). 270 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Basel-Stadt: Mit 566 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Dienstag, 8. Februar, auf 48.555. 1110 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 47.180 Personen (+308). 107 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 14 Patienten auf Intensivstationen. 265 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 1505 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 8. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 7. Februar nun 164.634. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 128.665 Personen auf (Stand KW 5, +15.690 zur Vorwoche). 96 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 10 auf einer Intensivstation. 894 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 5, +3 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 207 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 8. Februar, für den Vortag. Stand 7. Februar haben sich 18.334 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 704 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden (-4), zwei Patienten werden auf der Intensivstation versorgt (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 8. Februar gesunken und liegt nun bei 1470,5 (Vortag: 1544,6). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Dienstag laut RKI dagegen erneut leicht angestiegen und liegt nun bei 1930,6 (Vortag: 1917,0).

Montag, 7. Februar

Novavax: Von vielen Skeptikern der bisher verfügbaren Impfstoffe wurde die Zulassung des Totimpfstoffes Novavax herbeigesehnt. In Kürze wird der Impfstoff auch in den Mini-Kreisimpfzentren des Landkreises Waldshut verfügbar sein. Erfahren Sie hier mehr dazu.

Kreis Lörrach: Mit 813 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am Montag, 7. Februar, nun 33.272 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1869,0 (Vortag: 1869,0). 27.250 Personen gelten mittlerweile als genesen (+504). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 5664 Fälle als aktiv (+309). In den Krankenhäusern müssen 67 Infizierte behandelt werden (+6), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Lörrach: Die Neustrukturierung der PCR-Teststelle in Lörrach-Haagen zeigen laut Landratsamt Lörrrach Wirkung. Nachdem es am ersten Wochenende des Betriebs massive Verkehrsbehinderungen gab, ist ein Test nur mit einem Termin und aus dem Auto heraus möglich. Am Freitagnachmittag und am Wochenende wurden 350 Menschen abgestrichen, ohne dass sich Warteschlangen bildeten, heißt es in einer Mitteilung. Zu früh kommende Menschen werden auf einen Parkplatz umgeleitet. Das Einreihen vor der Teststelle ist erst zehn Minuten vor dem vereinbarten Termin möglich. Die PCR-Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung mit Unterstützung des Landkreises bietet einen Abstrich für Menschen mit grippeähnlichen Symptomen außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxenzeiten an. Personen ohne Krankheitszeichen können sich an der DRK-Teststelle in Schopfheim, Lusring 3, testen lassen. Terminbuchungen unter www.loerrach-landkreis.de/termin-pcr

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung des Landratsamts am 3. Februar sind 2238 Neuinfektionen und 1807 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 4627 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es vier weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um drei über 95-jährige Personen und um eine über 85-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 286. Derzeit sind auch sechs Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde. Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 6. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1544,6 an.

Aktive Coronainfektionen und Zahl der Genesenen in den Städten und Gemeinden im Kreis Waldshut am 7. Februar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut

Kanton Basel-Landschaft: 2341 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 7. Februar, seit dem vergangenen Freitag. Damit werden zum Stichtag 6. Februar 71.544 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3279 Infizierte. 44 Personen werden im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf einer Intensivstation. 269 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 853 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montag, 7. Februar, auf 47.989. 1.547 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 46.872 Personen (+626). 136 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 15 Patienten auf Intensivstationen. 264 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 5701 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 7. Februar, seit vergangenem Freitag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 6. Februar nun 163.128. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 128.665 Personen auf (Stand KW 5, +15.690 zur Vorwoche). 96 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 10 auf einer Intensivstation. 894 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 5, +3 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 125 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 7. Februar, für den Vortag. Stand 6. Februar haben sich 18.149 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 704 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 19 Covid-Patienten behandelt werden (+3), zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 7. Februar erneut gestiegen und liegt nun bei 1544,6 (Vortag: 1486,2). Im Kreis Lörrach ist der Wert am Montag laut RKI gestiegen und liegt nun bei 1917,0 (Vortag: 1837,9) – ein hoher Wert, doch im landesweiten Vergleich der Landkreis-Inzidenzen landet Lörrach damit nur auf Platz 9.

Sonntag, 6. Februar

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 6. Februar weiter angestiegen und liegt nun bei 1486,2 (Vortag: 1465,2). Im Kreis Lörrach hat sich der Wert am Sonntag laut RKI nun gering verändert und liegt nun bei 1837,9 (Vortag: 1836,2).

Samstag, 5. Februar

Kreis Lörrach: Mit 217 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am Samstag, 5. Februar, nun 32.098 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1869,0 (Vortag: 1867,2). 26.136 Personen gelten mittlerweile als genesen (+479). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 5604 Fälle als aktiv (-262). In den Krankenhäusern müssen 59 Infizierte behandelt werden (+6), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist am 5. Februar deutlich angestiegen und liegt nun bei 1465,2 (Vortag: 1343,2). Auch im Kreis Lörrach steigt der Wert und liegt am Samstag laut RKI nun bei 1836,2 (Vortag: 1803,4).

Freitag, 4. Februar

Rheinfelden: Die Aufnahmepause auf der Station „Salmegg“ im Kreiskrankenhaus Rheinfelden wurde aufgehoben. Die Maßnahme wurde getroffen, nachdem es in dieser Woche mehrere positive Corona-Befunde bei Mitarbeitern und Patienten gegeben hat. Wie die Kreiskliniken Lörrach am Freitag in einer Pressemitteilung informieren, seien alle Wiederholungstestungen der Patienten negativ ausgefallen. Damit kann die Station in Teilschritten wieder Patienten aufnehmen. Auch im St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach gibt es nach erneuten Testungen keine weiteren positiven Befunde.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach steigt weiter an und liegt am Freitag, 4. Februar, bei 1867,2 (Vortag: 1837,1). Damit werden im Kreis Lörrach nun 31.881 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 25.657 Personen gelten mittlerweile als genesen. Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 5866 Fälle als aktiv. In den Krankenhäusern müssen 53 Infizierte behandelt werden (-2), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Kreis Waldshut: Um die Impfentscheidung für Unentschlossene zu erleichtern, bietet der Landkreis seit Anfang Februar allen Impfwilligen „freie Impfstoffwahl“ an. Die Aktion wird nun fortgesetzt.

Kanton Basel-Landschaft: 1375 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 4. Februar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 3. Februar 69.202 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 5170 Infizierte. 48 Personen (-2) werden im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf einer Intensivstation (-2). 269 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 526 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag, 4. Februar, auf 46.564. 1.547 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 44.757 Personen (+674). 131 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt (-2), davon 12 Patienten auf Intensivstationen (unverändert). 264 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2354 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 4. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 3. Februar nun 157.460. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 112.985 Personen auf (Stand KW 4, +10.535 zur Vorwoche). 100 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-22), davon 11 auf einer Intensivstation (-2). 887 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 4, +5 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 237 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 4. Februar, für den Vortag. Stand 3. Februar haben sich 17.615 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 732 Infizierte in Isolation (+2). In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden (+2), zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 4. Februar weiter angestiegen und liegt nun bei 1803,4 (Vortag: 1714,3). Auch im Kreis Waldshut steigt der Wert und liegt am Freitag laut RKI-Dashboard nun bei 1343,2 (Vortag: 1308,1).

Donnerstag, 3. Februar

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach steigt weiter an und liegt am Donnerstag, 3. Februar, bei 1837,1 (Vortag: 1732,2). 850 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 31.308 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 25.178 Personen gelten mittlerweile als genesen (+464). Derzeit gelten laut Corona-Dashboard 5772 Fälle als aktiv (+386). In den Krankenhäusern müssen 55 Infizierte behandelt werden (-12), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Corona in Pflegeheimen: Derzeit sind im Kreis Waldshut fünf Heime von Corona-Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten laut Landratsamt milde.

Kreis Waldshut: Im Kreis Waldshut gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Laut Landratsamt handelt es sich bei den Verstorbenen um eine über 75-jährige und um eine über 80-jährige Person. Damit werden im Kreis Waldshut nun 282 Todesfälle gezählt. Seit der letzten Meldung am 31. Januar hat das Gesundheitsamt 1803 Neuinfektionen registriert. Bisher wurden 22.968 Personen positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Als genesen gelten inzwischen 18.486 Personen (+1163). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 4200 (+638). Zurzeit befinden sich elf Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+6), davon zwei Personen in intensivmedizinischer Betreuung (+1).

Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 2. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 1308,1 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Waldshut beträgt am Donnerstag, 3. Februar 4200. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,0 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 268.

Kanton Basel-Landschaft: 628 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 3. Februar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 2. Februar 67.828 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 4546 Infizierte. 50 Personen (+8) werden im Krankenhaus behandelt, davon 4 auf einer Intensivstation (unverändert). 269 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 803 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag, 3. Februar, auf 46.038. 1691 Infizierte befinden sich in Isolation (+185), als genesen gelten inzwischen 44.083 Personen (+618). 133 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt (-4), davon 12 Patienten auf Intensivstationen (+1). 264 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2689 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 3. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 2. Februar nun 155.138. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 112.985 Personen auf (Stand KW 4, +10.535 zur Vorwoche). 122 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-9), davon 13 auf einer Intensivstation (-2). 887 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 4, +5 zur Vorwoche).

Kanton Schaffhausen: 184 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 4. Februar, für den Vortag. Stand 2. Februar haben sich 17.378 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 730 Infizierte in Isolation (+17). In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert), zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 3. Februar um mehr als 150 angestiegen und liegt nun bei 1714,3 (Vortag: 1548,2). Auch im Kreis Waldshut steigt der Wert und liegt am Donnerstag laut RKI-Dashboard nun bei 1308,1 (Vortag: 1219,4).

Mittwoch, 2. Februar:

Corona in den Kliniken: Die hohen Infektionszahlen im Kreis Lörrach schlagen sich laut Mitteilung des Landratsamtes auch bei den Kliniken nieder. So verzeichnen die Stationen Salmegg im Kreiskrankenhaus Rheinfelden und die Station Hasen im St. Elisabethen-Krankenhaus eine Häufung positiver Befunde. Zwei Mitarbeiter der Station Salmegg in Rheinfelden (ein weiterer Befund ist ausstehend) und sechs Patienten wurden mit PCR-Test positiv getestet worden, nachdem sie zunächst im Rahmen der üblichen Mitarbeiter- und Patiententestungen im Antigen-Schnelltest als positiv aufgefallen waren. Die klinikeigene Hygieneabteilung stehe dazu in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Wie in solchen Fällen üblich, seien einige Maßnahmen ergriffen worden, wie etwa eine Aufnahmepause, umfangreiche Testungen oder eine angepassten Personalplanung. Ähnliches gelte für die Station Hasen im St. Elisabethen-Krankenhaus. Hier sind aktuell sechs Mitarbeitende betroffen. Die Testungen der Patienten erbrachten bislang keine positiven Fälle. Auch hier wurde die Personalplanung angepasst, Mitarbeiter und Personal werden weiter getestet. Eine Aufnahmepause gebe es hier bis auf Weiteres aber nicht.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 1.732,2 gestiegen (Vortag: 1558,7). 876 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 30.458 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 24.714 Personen gelten mittlerweile als genesen (+150). Derzeit sind laut Corona-Dashboard 5389 Fälle als aktiv (+726). In den Krankenhäusern müssen 67 Infizierte behandelt werden (+38), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben damit 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 1222 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 2. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 1. Februar 66.505 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 2460 (+420) Infizierte. 42 Personen (+7) werden im Krankenhaus behandelt, davon 4 auf einer Intensivstation (+1). 269 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 2845 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 2. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 1. Februar nun 152.469. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 112.985 Personen auf (Stand KW 4, +10.535 zur Vorwoche). 131 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 15 auf einer Intensivstation (unverändert). 887 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 4, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Zwei neue Todesfälle meldet der Kanton am Mittwoch, 2. Februar, die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 264 (+2). Mit 863 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwoch, 2. Februar, auf 45.235. 1.506 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 43.465 Personen (+602). 137 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt (+4), davon 11 Patienten auf Intensivstationen (-1).

Kanton Schaffhausen: 253 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 2. Februar, für den Vortag. Stand 1. Februar haben sich 17.194 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 713 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (+3), zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt. Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 2. Februar gestiegen und liegt nun bei 1548,2 (Vortag: 1420,6). Im Kreis Waldshut sinkt der Wert leicht und liegt am Mittwoch laut RKI-Dashboard nun bei 1219,4 (Vortag: 1263,7).

Dienstag, 1. Februar:

PCR-Tests in Lörrach: Die Nachfrage nach PCR-Test ist derzeit groß. Das macht sich auch in der Teststelle in Lörrach-Hagen bemerkbar. Wegen des großen Ansturms am Wochenende ist ein PCR-Test nur im Auto und mit Voranmeldung möglich. Hier die wichtigsten Antworten.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 1558,7 gestiegen (Vortag: 1423,3). 793 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 29.582 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 24.564 Personen gelten mittlerweile als genesen (+180). Derzeit sind laut Corona-Dashboard 4660 Fälle als aktiv (+609). In den Krankenhäusern müssen 39 Infizierte behandelt werden (+6), davon 6 auf der Intensivstation (+2). Seit Pandemiebeginn haben damit 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren (unverändert).

Corona-Medikament: Weniger Impfstoff, dafür Produktion eines Corona-Medikaments: Novartis in Stein nimmt weiter eine Schlüsselrolle bei der Pandemie-Bekämpfung ein.

Kanton Basel-Landschaft: 1651 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 1. Februar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 31. Januar 65.282 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 2460 (+420) Infizierte. 35 Personen (+4) werden im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf einer Intensivstation (unverändert). 268 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2250 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 1. Februar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 31. Januar, nun 149.631. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 112.985 Personen auf (Stand KW 4, +10.535 zur Vorwoche). 131 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+24), davon 15 auf einer Intensivstation (-8). 887 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 4, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 1130 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Dienstag, 1. Februar, auf 44.766. 1445 Infizierte befinden sich in Isolation, als genesen gelten inzwischen 42.098 Personen (+788). 137 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt (+4), davon 12 Patienten auf Intensivstationen (-1). Die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 262.

Kanton Schaffhausen: 200 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 1. Februar, für den Vortag. Stand 31. Januar haben sich 16.941 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 731 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden (+3), zwei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt. Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 1. Februar gestiegen und liegt nun bei 1420,6 (Vortag: 1276,9). Im Kreis Waldshut steigt der Wert leicht an und liegt am Dienstag laut RKI-Dashboard nun bei 1263,7 (Vortag: 1211,8).

Montag, 31. Januar:

Freie Impfstoff-Wahl: Wer sich diese Woche im Kreis Waldshut in den Mini-Kreisimpfzentren oder bei den Gemeindetagen impfen lässt, hat bei den Impfstoffen freie Wahl zwischen Biontech und Moderna. Damit will der Landkreis Waldshut Unentschlossenen den Gang zur Impfung erleichtern.

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Kreis Lörrach am 31. Januar. Seit Pandemiebeginn haben damit 358 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 1423,3 gestiegen (Vortag: 1279,5). 793 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 28.793 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 24.384 Personen gelten mittlerweile als genesen (+509). Derzeit sind laut Corona-Dashboard 4051 Fälle als aktiv (+283). In den Krankenhäusern müssen 33 Infizierte behandelt werden (-5), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert).

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung des Landratsamts am 27. Januar sind 949 Neuinfektionen und 577 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 3562 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 85-jährige und um eine über 90-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 280.

Derzeit sind auch 16 Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde.

Zahlen der aktiven Corona-Infektionen und der Genesenen in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 31. Januar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut

Momentan befinden sich 19 Klassen, die sich auf 14 Schulen verteilen, in Absonderung. Im Kleinkindbereich sind es acht Einrichtungen, in denen insgesamt 13 Gruppen geschlossen sind. Zurzeit befinden sich fünf Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Betreuung.

Kanton Basel-Landschaft: 2608 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 31. Januar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 30. Januar 63.631 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 2460 (+420) Infizierte. 31 Personen (+4) werden im Krankenhaus behandelt, davon 2 auf einer Intensivstation (-1). 268 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 6633 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 31. Januar, für die vergangenen drei Tage. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 30. Januar, nun 147.417. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 112.985 Personen auf (Stand KW 4, +10.535 zur Vorwoche). 107 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-5), davon 23 auf einer Intensivstation (+2). 887 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 4, +5 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 443 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montag, 31. Januar, auf 43.636. 1276 Infizierte befinden sich in Isolation (-803), als genesen gelten inzwischen 42.098 Personen (+788). 133 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt, davon 13 Patienten auf Intensivstationen. Die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 262.

Kanton Schaffhausen: 195 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 31. Januar, für den Vortag. Stand 30. Januar haben sich 16.749 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 847 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 13 Covid-Patienten behandelt werden (+1), ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt. Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 31. Januar nur leicht gestiegen und liegt nun bei 1276,9 (Vortag: 1263,8). Auch im Kreis Waldshut steigt der Wert leicht an und liegt am Montag laut RKI-Dashboard nun bei 1211,8 (Vortag: 1197,8).

Sonntag, 30. Januar:

Zum PCR-Test nur mit Auto: Die PCR-Teststelle in Lörrach-Haagen kann künftig nur noch mit dem Auto genutzt werden. Wie das Landratsamt informiert, kam es bei der Eröffnung der Teststelle zu einem sehr großen Ansturm, insbesondere auch durch Fußgänger. Durch die dadurch bedingten Verzögerungen entstand neben einem Autostau eine lange Warteschlange von Personen. Vor allem aus Infektionsschutzgründen sollten solche großen Ansammlungen von Menschen vermieden werden. Aus diesem Grund hat die Leitung der PCR-Abstrichstelle kurzfristig entschieden, künftig die Abstrichstelle nur noch als Drive-In-Lösung zu betreiben. Getestet werden also nur noch Personen in Autos. Personen, die ohne Auto kommen, können laut Landratsamt ab sofort nicht mehr bedient werden. „Nur so ist derzeit ein geordneter Ablauf mit ausreichendem Infektionsschutz zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Personen, die nicht über ein Auto verfügen, werden gebeten, für einen Test ihren Hausarzt aufzusuchen.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach am Sonntag, 30. Januar, auf 1279,5 gestiegen (Vortag: 1266,8). 179 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 28.000 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 23.875 Personen gelten mittlerweile als genesen (+535). Derzeit sind laut Corona-Dashboard 3768 Fälle als aktiv (-356). In den Krankenhäusern müssen 38 Infizierte behandelt werden (+11), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 357 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren.

Kanton Basel-Stadt: Mit 508 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Sonntag, 30. Januar, auf 43.193. 2224 Infizierte befinden sich in Isolation (-803), als genesen gelten inzwischen 41.310 Personen (+1111). Die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 262.

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 30. Januar wieder leicht gestiegen und liegt nun bei 1263,8 (Vortag: 1249,8). Im Kreis Waldshut hingegen sinkt der Wert weiter und liegt am Sonntag laut RKI-Dashboard nun bei 1197,8 (Vortag: 1207,1).

Samstag, 29. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Samstag, 29. Januar, auf 1266,8 gestiegen (Vortag: 1252,4). 213 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 27.821 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 23.340 Personen gelten mittlerweile als genesen (+482). Derzeit sind laut Corona-Dashboard 4124 Fälle als aktiv (-269). In den Krankenhäusern müssen 27 Infizierte behandelt werden (-4), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn haben 357 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren.

Kanton Basel-Stadt: Mit 764 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Samstag, 29. Januar, auf 42.685. 2224 Infizierte befinden sich in Isolation (-10), als genesen gelten inzwischen 40.199 Personen (+774). Die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 262.

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 29. Januar wieder leicht gesunken und liegt nun bei 1249,8 (Vortag: 1253,7). Auch im Kreis Waldshut ist der Wert auf dem RKI-Dashboard gesunken und liegt am Samstag bei 1207,1 (Vortag: 1248,6).

Freitag, 28. Januar:

Kreis Lörrach: Drei weitere Todesfälle werden im Kreis Lörrach am 28. Januar gezählt. Seit Pandemiebeginn haben damit 357 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren. im Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach liegt nun bei 1252,4 (Vortag: 1155,0). 504 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 27.608 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 22.858 Personen gelten mittlerweile als genesen (+225). Derzeit sind laut Corona-Dashboard 4.393 Fälle als aktiv (+276). In den Krankenhäusern müssen 31 Infizierte behandelt werden (-8), davon 4 auf der Intensivstation (-1).

Kanton Basel-Landschaft: 1257 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 28. Januar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 27. Januar 61.023 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3602 Infizierte (+327). 39 Corona-Patienten werden am 27. Januar in Krankenhäusern behandelt (-4) davon 2 Personen auf einer Intensivstation (-1). 267 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2847 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 28. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 26. Januar, nun 140:734. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 102.395 Personen auf (Stand 3, +9295 zur Vorwoche). 107 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-5), davon 23 auf einer Intensivstation (+2). 878 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 3, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt unverändert bei 262. Mit 930 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 41.921. 2234 Infizierte befinden sich in Isolation (-5), als genesen gelten inzwischen 39.425 Personen (+1103). In den Krankenhäusern müssen aktuell 109 Personen behandelt werden (+10), davon 14 auf einer Intensivstation (+2).

Keine Ausgangsbeschränkungen mehr: Die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, die am 15. Januar in den Landkreisen Waldshut und Lörrach in Kraft getreten sind, wurden aufgehoben. Hintergrund ist die Neuanpassung der Corona-Verordnung des Landes. Das Land kehrt damit zum Stufenplan mit einigen Anpassungen zurück, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Lörrach. Es gilt in Baden-Württemberg nun wieder die Alarmstufe I. Unter anderem treten die Ausgangsbeschränkungen für nicht geimpfte und nicht genesene Personen ab sofort nicht mehr bei einer 7-Tages-Inzidenz von 500 in Kraft, sondern erst bei einer Inzidenz von 1500 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Alarmstufe II. Die 7-Tage-Inzidenz in beiden Landkreisen liegt derzeit bei knapp 1200.

Kanton Schaffhausen: 298 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 28. Januar, für den Vortag. Stand 27. Januar haben sich 16.113 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 659 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (+4). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach steigt am 28. Januar leicht auf 1253,7 (Vortag: 1220,9). Lörrach ist damit der Kreis mit der nun sechsthöchsten Inzidenz in Baden-Württemberg. Im Kreis Waldshut ist der Wert auf dem RKI-Dashboard deutlich gestiegen und liegt am Freitagtagmorgen bei 1248,6 (Vortag: 1081,5). Landesweit ist das der siebthöchste Wert unter allen Landkreisen.

Donnerstag, 27. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach liegt am Donnerstag, 27. Januar, nun bei 1255,0 (Vortag: 1222,2). 610 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 27.104 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 22.633 Personen gelten mittlerweile als genesen (+335). Derzeit gelten 4.117 Fälle als aktiv (+254). In den Krankenhäusern müssen 39 Infizierte behandelt werden (+2), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn werden 354 Todesfälle (+1) gezählt.

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung am 24. Januar sind 1289 Neuinfektionen und 672 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 3192 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es fünf weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei über 85-jährige Personen, eine über 80-jährige, eine über 70-jährige und um eine über 55-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit COVID-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 278. Zurzeit befinden sich sechs Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich eine Person in intensivmedizinischer Betreuung.

Zahl der aktiven Corona-Infektionen und der Genesenen in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 27. Januar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut

Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 26. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 1081,5 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,9 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 278.

Infektionen in Heimen: Derzeit sind laut Landratsamt Waldshut auch vier Heime von Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde. Momentan befinden sich neun Klassen, die sich auf sieben Schulen verteilen, in Absonderung. Im Kleinkindbereich sind es fünf Einrichtungen, in denen jeweils eine Gruppe geschlossen ist.

Kreis Waldshut: Der Landkreis ändert die Öffnungszeiten der Mini-KIZ in Bad Säckingen und Lauchringen. Die Öffnungszeiten der Mini-KIZ sind künftig:

Bad Säckingen: Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Lauchringen: Dienstag und Mittwoch sowie Freitag und Samstag, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Montags und donnerstags werden von 16 bis 20 Uhr Kinderimpfungen angeboten. Impfungen mit Johnson & Johnson sind jeweils mittwochs und freitags zu den angegebenen Öffnungszeiten möglich.

Kanton Basel-Landschaft: 1229 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 26. Januar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 26. Januar 59.767 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3602 Infizierte (+327). 43 Corona-Patienten werden am 27. Januar in Krankenhäusern behandelt (+1) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 267 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2895 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 27. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt somit zum Stand 26. Januar, nun 137.907. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 102.395 Personen auf (Stand 3, +9295 zur Vorwoche). 113 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+11), davon 21 auf einer Intensivstation (-2). 878 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 3, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag, 27. Januar. Die Zahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen Menschen liegt nun bei 262. Mit 913 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 40.078. 2407 Infizierte befinden sich in Isolation (-5), als genesen gelten inzwischen 38.322 Personen (+588). In den Krankenhäusern müssen aktuell 109 Personen behandelt werden (+10), davon 14 auf einer Intensivstation (+2).

Kanton Schaffhausen: 214 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 27. Januar, für den Vortag. Stand 26. Januar haben sich 15.815 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 678 Infizierte in Isolation (-6). In den Krankenhäusern müssen 8 Covid-Patienten behandelt werden (-3). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach bleibt am 27. Januar auf gewohntem Niveau und liegt nun bei 1220,9 (Vortag: 1221,8). Lörrach ist damit der Kreis mit der vierthöchsten Inzidenz in Baden-Württemberg. Im Kreis Waldshut ist der Wert auf dem RKI-Dashboard leicht gestiegen und liegt am Donnerstagmorgen bei 1081,5 (Vortag: 1062,9).

Mittwoch, 26. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach liegt am Mittwoch, 26. Januar, nun bei 1222,2 (Vortag: 1223,6). 479 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 26.494 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 22.278 Personen gelten mittlerweile als genesen (+133). Derzeit gelten 3517 Fälle als aktiv (+238). In den Krankenhäusern müssen 37 Infizierte behandelt werden (+1), davon 5 auf der Intensivstation (+1). Seit Pandemiebeginn werden 353 Todesfälle (unverändert) gezählt.

Kreis Lörrach: Um die Hausarztpraxen in der aktuellen Omikron-Welle zu entlasten, eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lörrach am Freitag, 28. Januar, die PCR-Teststelle in Lörrach-Haagen wieder. Die Teststelle befindet sich auf dem Pendlerparkplatz an der Regio-S-Bahn-Haltestelle „Haagen/Messe“ (Beim Haagensteg 4). Abgestrichen werden laut Mitteilung des Landratsamtes ausschließlich symptomatische Personen mit leicht grippalen Krankheitserscheinungen. Die Teststelle ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag, an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr sowie Freitag von 16 bis 19 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Anmeldung und Testung erfolgt aus dem Auto heraus. Benötigt werden die Krankenkassenkarte und der Personalausweis.

PCR-Pooltests: Vergangene Woche musste Kinderarzt Thomas Werner allein an nur einem Tag 70 PCR-Testungen bei Kindern durchführen. Auch die Labore sind überlastet. In Bad Säckingen sind die Pooltestungen künftig ausgesetzt.

Kanton Basel-Landschaft: 1461 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 26. Januar, seit dem letzten Werktag. Damit werden zum Stichtag 25. Januar 58.538 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3602 Infizierte (+327). 42 Corona-Patienten werden am 26. Januar in Krankenhäusern behandelt (-7) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). 267 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+2).

Kanton Aargau: 3‘310 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 26. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 25. Januar, nun 135.048. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 102.395 Personen auf (Stand 3, +9295 zur Vorwoche). 102 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+3), davon 21 auf einer Intensivstation (-2). 878 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 3, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 1076 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Mittwoch, 26. Januar, auf 40.078. 2083 Infizierte befinden sich in Isolation (-5), als genesen gelten inzwischen 37.734 Personen (+704). In den Krankenhäusern müssen aktuell 99 Personen behandelt werden (+8), davon 12 auf einer Intensivstation (unverändert). 261 Menschen haben bisher ihr Leben in der Corona-Pandemie verloren (+1).

Kanton Schaffhausen: 293 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 26. Januar, für den Vortag. Stand 25. Januar haben sich 15.337 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 684 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 11 Covid-Patienten behandelt werden (-3). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Schopfheim: Zwei Lehrkräfte der Waldorfschule wurden mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Sie sollen im Unterricht Haltungen zum Coronavirus vertreten haben, mit denen die Schulleitung nicht mehr einverstanden war.

Hochrhein: Die vom RKI gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am 26. Januar mit 1221,8 die höchste in Baden-Württemberg (Vortag: 1111,7). Im Kreis Waldshut ist der Wert auf dem RKI-Dashboard leicht gesunken und liegt am Mittwochmorgen laut RKI bei 1062,9 (Vortag: 1082,7).

Dienstag, 25. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Dienstag, 25. Januar, erneut gestiegen und liegt nun bei 1223,6 (Vortag: 1113,9). 479 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 26.015 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 22.145 Personen gelten mittlerweile als genesen (+151). Derzeit gelten 3517 Fälle als aktiv (+238). In den Krankenhäusern müssen 36 Infizierte behandelt werden (+3), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert). Seit Pandemiebeginn werden 353 Todesfälle (unverändert) gezählt.

Kanton Basel-Landschaft: 1064 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 25. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 24. Januar 57.076 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3602 Infizierte (+327). 49 Corona-Patienten werden am 25. Januar in Krankenhäusern behandelt (+5) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (-2). 265 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 2183 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 25. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 24. Januar, nun 131.758. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 102.395 Personen auf (Stand 3, +9295 zur Vorwoche). 99 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+6), davon 23 auf einer Intensivstation (-1). 878 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 3, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 695 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 25. Januar, auf 39.002. 1712 Infizierte befinden sich in Isolation (-5), als genesen gelten inzwischen 37.030 Personen (+700). In den Krankenhäusern müssen aktuell 91 Personen behandelt werden (-1), davon 12 auf einer Intensivstation (-4). 260 Menschen haben bisher ihr Leben in der Corona-Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 186 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 25. Januar, für den Vortag. Stand 24. Januar haben sich 15.337 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 715 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (+2). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Corona-Demonstrationen: Trotz Verbot fanden sich am gestrigen Montag zahlreiche Personen in der Waldshuter Innenstadt ein, um sich an einem sogenannten Spaziergang zu beteiligen.

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist leicht gesunken und liegt am Dienstagmorgen laut RKI bei 1082,7 (Vortag: 1158,0) – das ist aktuell der sechst-höchste Wert der Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg. Auch im Kreis Lörrach steigt die Inzidenz weiter auf 1111,7 (Vortag: 1057,9) – aktuell weiterhin der dritthöchste Wert im Land.

Infektionslage am Hochrhein:Einen Überblick über die Corona-Infektionszahlen und die Hospitalisierungen in der Region haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Montag, 24. Januar:

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach sind zwei weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 353 Todesfälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Montag, 24. Januar, erneut gestiegen und liegt nun bei nun bei 1113,9 (Vortag: 1066,7). 464 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 25.536 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 21.994 Personen gelten mittlerweile als genesen (+225). Derzeit gelten 3189 Fälle als aktiv (+237). In den Krankenhäusern müssen 33 Infizierte behandelt werden (-1), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert).

Corona-Fälle in Heimen: Derzeit sind laut Landratsamt auch zehn Heime im Landkreis Waldshut von Infektionen betroffen. Größtenteils sei der Verlauf bei den Erkrankten milde, so das Landratsamt.

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 80-jährige Person. Die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 273. Seit der letzten Meldung am 20. Januar hat das Gesundheitsamt 1106 Neuinfektionen registriert. Bisher wurden Sars-Cov-2 bei 18.927 Kreisbewohnern nachgewiesen. Als genesen führt der Landkreis inzwischen 16.074 Personen auf (+610). Insgesamt gibt es aktuell 2580 aktive Fälle im Landkreis (+495). Zurzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (-3), davon zwei Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-1).

Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 23. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 1158 an.

Am Montag, 24. Januar, gibt es im Landkreis Waldshut 2580 aktive Corona-Fälle. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,6 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 299.

Kanton Basel-Landschaft: 434 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 24. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 23. Januar 55.775 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich derzeit 3275 Infizierte (-765). 44 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+2) davon 5 Personen auf einer Intensivstation (+1). 265 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 6912 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 24. Januar, über das Wochenende (Freitag, 21. Januar: 2744, Samstag, 22. Januar: 2393, Sonntag, 23. Januar: 1775). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 23. Januar, nun 129.598. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 102.395 Personen auf (Stand 3, +9295 zur Vorwoche). 93 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+6), davon 24 auf einer Intensivstation (+1). 878 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 3, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 378 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Montag, 24. Januar, auf 38.307. 1717 Infizierte befinden sich in Isolation (-267), als genesen gelten inzwischen 36.330 Personen (+644). In den Krankenhäusern müssen aktuell 92 Personen behandelt werden (+2), davon 16 auf einer Intensivstation (-1). 260 Menschen haben bisher ihr Leben in der Corona-Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 137 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 24. Januar, für den Vortag. Stand 23. Januar haben sich 15.151 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 734 Infizierte in Isolation(-38). In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (-2). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist erneut um mehr als 100 gestiegen und liegt am Dienstagmorgen laut RKI bei 1158,0 (Vortag: 1047,7) – das ist aktuell der höchste Wert in Baden-Württemberg. Auch im Kreis Lörrach steigt die Inzidenz weiter von 1057,9 auf 1064,9 – aktuell der dritthöchste Wert im Land.

Corona-Demos: Die Bürgermeister im Landkreis Waldshut wollen vorerst auf ein einheitliches Versammlungsverbot verzichten. Wie Tobias Gantert, Sprecher der Bürgermeister im Kreis, die Lage einschätzt, lesen Sie hier.

Sonntag, 23. Januar:

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 351 Todesfälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Sonntag, 23. Januar, erneut gestiegen und liegt nun bei nun bei 1066,7 (Vortag: 1059,2). 150 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 25.072 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 21.769 Personen gelten mittlerweile als genesen (+352). Derzeit gelten 2952 Fälle als aktiv (-203). In den Krankenhäusern müssen 34 Infizierte behandelt werden (unverändert), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 23. Januar. Seit Beginn der Pandemie sind somit 260 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 566 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 37.929. 1983 Infizierte befinden sich in Isolation (-40), als genesen gelten inzwischen 35.686 Personen (+605).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist laut Meldung des RKI erstmals in der Pandemie über 1000 gestiegen. Am Sonntag liegt der Wert bei 1047,7 (Vortag: 953,6). Auch im Kreis Lörrach steigt die Inzidenz weiter von 1044,8 auf 1057,9. Höher ist die Inzidenz derzeit nur im Stadtkreis Baden-Baden (1096,5), der Landesschnitt liegt bei 795,8.

Die Entwicklung vom 20. Dezember bis 22. Januar 2022 zum Nachlesen:

Die Entwicklung vom 15. November bis 19. Dezember zum Nachlesen:

Die Entwicklung vom 1. Oktober bis 14. November zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 1. Juli bis 30. September zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 25. Mai bis 30. Juni zum Nachlesen:

Die Entwicklung vom 1. bis 24. Mai zum Nachlesen:

Hochrhein/Südschwarzwald Ticker-Archiv (20): Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald von 1. bis 24 Mai 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Die Entwicklungen vom 7. bis 30. April zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 3. März bis 6. April zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 3. Februar bis 2. März zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 9. Januar 2021 bis 3. Februar zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 19. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 24. November bis 18. Dezember 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 6. November bis 23. November 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen vom 24. Oktober bis 5. November 2020 zum Nachlesen:

Hochrhein/Südschwarzwald Ticker-Archiv: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald vom 24. Oktober bis 5. November Das könnte Sie auch interessieren

Die Entwicklungen vom 5. Oktober bis 23. Oktober 2020 zum Nachlesen:

Hochrhein/Südschwarzwald Ticker-Archiv: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald vom 5. bis 23. Oktober Das könnte Sie auch interessieren

Die Entwicklungen von 12. September bis 4. Oktober 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 15. August bis 11. September 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklung von 25. Juli bis 14. August 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 9. bis 24. Juli 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 21. Juni bis 8. Juli 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 4. bis 20. Juni 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 16. Mai bis 3. Juni 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 1. bis 15. Mai 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 16. bis 30. April 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen von 1. bis 15. April 2020 zum Nachlesen:

Die Entwicklungen bis einschließlich 31. März 2020: