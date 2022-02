Kanton Aargau vor 6 Stunden

Weniger Impfstoff, dafür Produktion eines Corona-Medikaments: Novartis in Stein nimmt weiter eine Schlüsselrolle bei der Pandemie-Bekämpfung ein

Auch in diesem Jahr wird im Novartis-Standort in Stein der Impfstoff von Biontech/Pfizer abgefüllt. 25 Millionen Impfdosen sind als Zielmarke ausgegeben – also nur noch die Hälfte der Menge des vergangenen Jahres. Ein wesentlicher Grund dafür sind neue Perspektiven des Standorts Stein im Bereich der Corona-Medikamentenproduktion.