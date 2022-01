Daten-Story Veröffentlicht am 24. Januar 2022

Die Landkreise Waldshut und Lörrach mit den höchsten Infektionszahlen im Land. Schweizer Grenzkantone mit Inzidenzwerten über 2000.

Ein Mitarbeiter führt an einer Corona-Teststelle einen Schnelltest durch.| Bild: Sebastian Gollnow

Die Omikron-Welle erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Infektionszahlen am Hochrhein steigen weiter stark an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) errechnete am Montagmorgen für den Kreis Waldshut einen 7-Tage-Inzidenz von 1158.Dies ist aktuell der höchste