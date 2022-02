In den Grenzkantonen hat die Zahl der Neuinfektionen ihren Höhepunkt offensichtlich überschritten. In Deutschland steigen die Fallzahlen hingegen noch.

Während die Inzidenzwerte in den Grenzkantonen stetig fallen, steigen sie in den deutschen Landkreisen noch auf Rekordwerte an.| Bild: Obermeyer, Justus

Am Hochrhein erreicht die Omikron-Welle in diesen Tagen offensichtlich ihren Höhepunkt: Während in den deutschen Landkreisen Waldshut und Lörrach in dieser Woche noch neue Rekordwerte verzeichnet werden mussten, sinken in Basel, im Aargau und in