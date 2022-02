von Christiane Sahli und Sebastian Barthmes

Noch vor zwei Wochen gehörte Häusern gemeinsam mit Ibach zu den Gemeinden mit den wenigsten Corona-Infizierten im Landkreis Waldshut. Dies hat sich nun aber geändert, die Pandemie hat den Ort mit seinen rund 1300 Einwohnern inzwischen fest im Griff.

Das hat auch Auswirkungen auf den Kindergarten, die Schule und auch die Gemeindeverwaltung. Deutliche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auch anderenorts, beispielsweise in der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien, wo der Lehrermangel verschärft wird.

75 Einwohner von Häusern wurden positiv auf das Virus getestet, vermeldete das Landratsamt Waldshut zu Wochenbeginn, die Infiziertenzahlen sind in den vergangenen zwei Wochen hier kontinuierlich gestiegen.

Bereits seit Montag, 14. Februar, ist der Kindergarten geschlossen, 25 Kinder und zunächst sechs, inzwischen alle Erzieherinnen sind positiv auf das Virus getestet worden, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Mangels Erzieherinnen kann auch keine Notbetreuung angeboten werden. Man sei den Eltern sehr dankbar für ihr Verständnis, so der Rathauschef.

Auch die Schule ist betroffen

Nun hat es auch noch die Schule getroffen. Sie blieb am Mittwoch und am Donnerstag geschlossen, danach beginnen die Ferien. Die Hälfte der 40 Schüler ist infiziert oder gehört zu den Kontaktpersonen, erklärte Schulleiter Martin Schweikart. Auch für die Schüler gibt es keine Notbetreuung. Für Mittwoch hatten sie Aufgaben bekommen, am Schmutzigen Dunschtig hätten ohnehin nur Fasnachtsfeierlichkeiten stattgefunden, so der Schulleiter. Er hofft, den Schulbetrieb nach den Ferien wieder aufnehmen zu können.

Die Pandemie beeinträchtigt auch das politische Leben in der Gemeinde, die für den vergangenen Montag angesetzte Gemeinderatssitzung musste abgesagt werden, sie wurde auf den 7. März verschoben.

Während beispielsweise weder das Kolleg noch die Schule in Höchenschwand derzeit größere Corona-Auswirkungen registrieren und von einer ausreichenden Lehrerversorgung berichten, verschärfe die Pandemie den ohnehin vorhandenen Lehrermangel an der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien, sagte Rektorin Susanne Schwer.

Lehrer fallen wegen Corona aus

Die coronabedingten Ausfälle von Lehrern kommen zu den üblichen Erkrankungen dazu. Außerdem stehen auch Lehrerinnen sofort nicht mehr zur Verfügung, wenn eine Schwangerschaft bekannt geworden ist. Eine Erleichterung seien aber die gelockerten Quarantäneregeln – Lehrer, deren Familienmitglieder an Corona erkrankt sind, fallen nicht mehr zwingend aus.

Immer wieder müssten deshalb Klassen tageweise zu Hause bleiben, oder sie werden zusammengelegt. „Diejenigen, die da sind, gehen am Stock“, sagt Schulleiterin Schwer, denn häufig mussten Mitglieder des Kollegiums in den vergangenen Wochen mehrere Klassen gleichzeitig betreuen. Derzeit führt sie etliche Bewerbungsgespräche, doch wie erfolgreich die sind, sei ungewiss. Denn Lehrermangel herrsche im ganzen Land.

