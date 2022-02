Wenn alles gelaufen wäre, wie geplant, hätte der Impfstoff von Novavax bereits am Montag, 21. Februar, im Landkreis Waldshut verimpft werden können. So sah es zumindest der mögliche Zeitplan vor, den das Landratsamt Anfang Februar herausgegeben hatte.

Doch bis in der Region tatsächlich mit Novavax geimpft werden kann, wird es noch etwas dauern: „Das Sozialministerium hat uns am Wochenende darüber informiert, dass die ersten Novavax-Dosen voraussichtlich Ende Februar in Baden-Württemberg verteilt werden“, erklärt Pressesprecher Tobias Herrmann auf Nachfrage des SÜDKURIER. Ein genauerer Termin sei seitens des Ministeriums allerdings noch nicht mitgeteilt worden.

Wie viele Impfdosen werden mit der ersten Tranche in den Kreis Waldshut geliefert?

Das Land geht von zunächst rund 192.000 Impfdosen für Baden-Württemberg aus. Diese sollen nach Bevölkerungszahl an die Landkreise verteilt werden. „Für unseren Landkreis rechnen wir daher mit Impfstoff für rund 1400 Personen von Novavax“, sagt Tobias Herrmann.

Wie groß ist das Interesse am neuen Impfstoff bisher?

Hier hat Herrmann eine klare Antwort: „Für Novavax haben wir eine extra Warteliste eingerichtet. 183 Personen haben sich hier aktuell bereits registriert.“

Wo und wie wird Novavax verimpft?

Im Kreis Waldshut soll der neue Impfstoff zunächst an die vier Mini-KIZ des Landkreises verteilt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt folge die Verteilung an die Arztpraxen, wie das Landratsamt in einer früheren Mitteilung schrieb.

Und: „Es ist vorgesehen, dass die Impfzentren nur Erstimpfungen und die darauffolgenden Zweitimpfungen mit Novavax durchführen dürfen“, führte Landratsamtsprecher Tobias Herrmann Anfang Februar näher aus. Auffrischungsimpfungen oder Kreuzimpfungen mit anderen Impfstoffen seien damit bis auf Weiteres nicht möglich.

Wie und wo bekommt man einen Impftermin?

Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten und Terminbuchungen am Hochrhein haben wir hier für Sie zusammengestellt:

