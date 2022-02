Ein PCR-Test in der Teststelle in Lörrach-Haagen ist ab sofort nur noch mit Termin möglich. Wie das Landratsamt Lörrach mitteilt, bleibt die Teststelle wegen der Umstellung des Betriebs am Mittwoch, 2. Februar, geschlossen.

Warum werden die Test-Modalitäten an der PCR-Teststelle geändert?

Die Kassenärztliche Vereinigung und der Landkreis Lörrach haben am vergangenen Freitag in Lörrach-Haagen eine PCR-Teststelle eröffnet. Durch den großen Ansturm sei es am Wochenende zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. „Der Ansturm auf die PCR-Abstrich-stelle zeigt einmal mehr, dass wir dringend wieder mehr PCR-Testmöglichkeiten für die Menschen benötigen“, wird Landrätin Marion Dammann in der Mitteilung zitiert. Um die Besucherströme besser koordinieren zu können, wird die Teststelle künftig nur noch mit Termin zugänglich sein.

Wer kann einen PCR-Test machen?

Derzeit können nur Personen einen PCR-Test machen, die leichte grippeähnliche Symptome haben. Dazu zählen unter anderem Erkältungssymptomen wie leichtes Fieber, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen oder Husten. Hochfieberhafte Personen mit schwerem Krankheitsgefühl werden gebeten, auch weiterhin ihren Hausarzt oder bei Verschlechterung den Rettungsdienst anzurufen.

Wann ist die Teststelle geöffnet?

Ein Test ist nur mit Terminvereinbarung möglich. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten sei nicht möglich, da aufgrund der Notfalldienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg die Teststelle nur außerhalb der normalen Praxisöffnungszeiten geöffnet sein darf.

Wie funktioniert die Teststelle?

Laut Landratsamt handelt es sich um eine Drive-In-Teststelle, ein Zugang ist nur per Auto möglich. Es wird gebeten, frühestens 10 Minuten vor dem Termin zu erscheinen.

Wie mache ich einen Termin aus?

Termine für die PCR-Teststelle in Lörrach-Haagen können bis zu sechs Tage im Voraus gebucht werden. Die Terminbuchung erfolgt über das Internet.

Was muss ich zum PCR-Test mitbringen?

Benötigt werden für einen PCR-Test der Personalausweis und die Krankenkassenkarte. Personen ohne gesetzliche Krankenversicherung erhalten eine Rechnung vom Arzt und vom Labor. Personen ohne Wohnsitz in Deutschland müssen den Test vor Ort mit 90 Euro bezahlen, informiert das Landratsamt Lörrach.