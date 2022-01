von SÜDKURIER-Redaktion

Samstag, 22. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Samstag, 22. Januar, erneut gestiegen und liegt nun bei nun bei 1059,2 (Vortag: 1046,6). 180 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 24.922 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 21.417 Personen gelten mittlerweile als genesen (+136). Derzeit gelten 3155 Fälle als aktiv (-180). In den Krankenhäusern müssen 34 Infizierte behandelt werden (+7), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert). 350 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: 1063 Neuinfektionen meldet der Kanton Basel-Stadt am Samstag, 22. Januar, – so viel wie noch nie in der Pandemie. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 37.363. 2023 Infizierte befinden sich in Isolation (+312), als genesen gelten inzwischen 35.081 Personen (+751). 259 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist laut Meldung des RKI am Samstagmorgen erneut um mehr als 100 auf 953,6 angestiegen (Vortag: 838,6). Einen starken Anstieg verzeichnet auch der Kreis Lörrach – von 920,7 auf 1044,8. Höher ist die Inzidenz derzeit nur im Stadtkreis Baden-Baden (1069,5), der Landesschnitt liegt bei 734,3.

Freitag, 21. Januar:

Bad Säckingen: Nach Besuch einer Corona-Demo: Die CDU-Fraktion Bad Säckingen trennt sich von Stadtrat Franz Isele. Hier erfahren Sie mehr.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach liegt am Freitag, 21. Januar, nun bei 1.046,6 (Vortag: 922,9). 535 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 24.232 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 21.057 Personen gelten mittlerweile als genesen (+175). Derzeit gelten 3.335 Fälle als aktiv (+335). In den Krankenhäusern müssen 27 Infizierte behandelt werden (-2), davon 4 auf der Intensivstation (unverändert). 350 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 1130 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 21. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 20. Januar 52.924 Corona-Fälle gezählt. 39 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-5) davon 5 Personen auf einer Intensivstation (+2). Die Zahl der Todesfälle steigt auf bei 265 (+1).

Kanton Aargau: 2254 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 21. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 20. Januar, nun 122.710. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 93.100 Personen auf (+5920 KW 2). 87 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 23 auf einer Intensivstation (+4). 874 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 2, +7 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 792 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am 21. Januar auf 36.300. 1711 Infizierte befinden sich in Isolation (-9), als genesen gelten inzwischen 34.330 Personen (+801). In den Krankenhäusern müssen aktuell 81 Corona-Patienten behandelt werden (+3), davon benötigen 16 eine intensivmedizinische Betreuung (-2). 259 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 257 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 21. Januar, für den Vortag. Stand 20. Januar haben sich 14.521 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1351 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 10 Covid-Patienten behandelt werden (-1). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Waldshut ist laut Meldung des RKI am Freitagmorgen um mehr als 100 auf 838,6 angestiegen (Vortag: 730,6). Einen starken Anstieg verzeichnet auch der Kreis Lörrach – von 841,2 auf 920,7. Höher ist die Inzidenz derzeit im Stadtkreis Baden-Baden (934,4), der Landesschnitt liegt bei 667,2.

Infektionsgeschehen: Zahlreiche Schüler und Kindergartenkinder wurden seit Ende der Weihnachtsferien positiv auf Covid-19 getestet. Wie die Lage in den Einrichtungen in den Kreisen Waldshut und Lörrach ist, erfahren Sie hier.

Donnerstag, 20. Januar:

Impfangebot: Der Landkreis Waldshut ändert sein Impfangebot. Wie die Mini-Impfzentren nun geöffnet haben und was sich bei den Gemeindeimpftagen ändert, erfahren Sie hier.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist erneut sprunghaft angestiegen und lliegt am Donnerstag, 20. Januar, nun bei 922,9 (Vortag: 843,4). 535 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet, damit werden im Kreis Lörrach nun 24.232 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 20.882 Personen gelten mittlerweile als genesen (+113). Derzeit gelten 3000 Fälle als aktiv (+422). In den Krankenhäusern müssen 29 Infizierte behandelt werden (unverändert), davon 4 auf der Intensivstation (-1). 350 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Corona-Fälle in Heimen: Derzeit sind zehn Heime in Landkreis Waldshut von Corona-Infektionen betroffen. Größtenteils ist der Verlauf bei den Erkrankten milde, informiert das Landratsamt.

Kreis Waldshut: 912 Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt Waldshut seit der letzten Meldung am Montag, 17. Januar, gemeldet. Damit wurden bisher 17.821 Bewohner des Landkreises positiv auf Covid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 15.464 Personen (+556). Aktuell gibt es 2085 aktive Fälle im Landkreis (+356). Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (unverändert), davon drei Personen in intensivmedizinischer Betreuung (+1).Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 19. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 730,6 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt am 20. Januar bei 2085. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,5 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 326.

Kanton Aargau: 2670 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 20. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 19. Januar, nun 120.465. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 93.100 Personen auf (+5920 KW 2). 88 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-2), davon 19 auf einer Intensivstation (+2). 874 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 2, +7 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 664 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 20. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 19. Januar 51.795 Corona-Fälle gezählt. In Isolation befinden sich aktuell 2771 Personen (+28). 44 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+3) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). Die Zahl der Todesfälle liegt bei 264 (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 874 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am 20. Januar auf 35.508. 1720 Infizierte befinden sich in Isolation (+288), als genesen gelten inzwischen 33.529 Personen (+577). In den Krankenhäusern müssen aktuell 78 Corona-Patienten behandelt werden (-4), davon benötigen 18 eine intensivmedizinische Betreuung (+2). 259 Menschen sind bisher an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 274 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 20. Januar, für den Vortag. Stand 19. Januar haben sich 14.264 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 568 Infizierte in Isolation (+107). In den Krankenhäusern müssen 11 Covid-Patienten behandelt werden (+1). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Für den Landkreis Waldshut gibt das RKI am Donnerstag eine 7-Tage-Inzidenz von 730,6 (Vortag: 707,2 ) an. Im Kreis Lörrach liegt der Wert laut RKI bei 841,2 (Vortag: 787,0). Beide Landkreise liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (616,9).

Blick in die Schweiz: Die Schweiz hat die Gültigkeit ihrer Corona-Regeln verlängert. Wie der Bundesrat mit der Lage umgeht und was Experten zur Situation in der Schweiz sagen, lesen Sie hier.

Mittwoch, 19. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach steigt weiter und liegt am Mittwoch, 19. Januar, bei 843,4 (Vortag: 790,1). Mit weiteren 482 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 23.697 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 20.769 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+263). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 2.578 (+218). In den Krankenhäusern müssen nun 29 Infizierte mehr behandelt werden (-3), davon 5 auf der Intensivstation (-2). 350 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Kanton Aargau: 2423 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 19. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 18. Januar, nun 117.878. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 93.100 Personen auf (+5920 KW 2). 90 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 17 auf einer Intensivstation (+2). 874 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 2, +7 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 1099 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 19. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 18. Januar 50.668 Corona-Fälle gezählt. 41 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+3) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). Die Zahl der Todesfälle liegt bei 264 (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 259 Todesfälle gezählt. Mit 783 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am 19. Januar auf 34.634. 1432 Infizierte befinden sich in Isolation (-161), als genesen gelten inzwischen 32.952 Personen (+951). In den Krankenhäusern müssen aktuell 82 Corona-Patienten behandelt werden (-9), davon benötigen 15 eine intensivmedizinische Betreuung (-2).

Kanton Schaffhausen: 196 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 19. Januar, für den Vortag. Stand 18. Januar haben sich 13.990 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 461 Infizierte in Isolation (-76). In den Krankenhäusern müssen 10 Covid-Patienten behandelt werden (-2). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Für den Landkreis Waldshut gibt das RKI am Mittwoch eine 7-Tage-Inzidenz von 707,2 (Vortag: 701,4) an. Im Kreis Lörrach liegt der Wert laut RKI bei 787,0 (Vortag: 764,7). Beide Landkreise liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (575,7).

Aktionsbündnis: Sie wollen gemeinsam ein Zeichen gegen Hetze und Fehlinformation setzen: Politiker und Mediziner positionieren sich gegen sogenannte „Spaziergänge“ und rufen zu Solidarität auf. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Dienstag, 18. Januar:

Sogenannte Spaziergänge: Das Versammlungsverbot der Stadt Waldshut-Tiengen hat am Montagabend Wirkung gezeigt. Deutlich weniger Corona-Demonstranten kamen nach Waldshut, allerdings haben sich die Teilnehmer auf die umliegenden Kommunen verteilt.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach steigt weiter und liegt am Dienstag, 18. Januar, bei 790,1 (Vortag: 766,9). Mit weiteren 228 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 23.215 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 20.506 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+51). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 2360 (+177). In den Krankenhäusern müssen nun 8 Infizierte mehr behandelt werden (32), davon 7 auf der Intensivstation (+1). 349 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 1492 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Dienstag, 18. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 17. Januar, nun 115.471. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 93.100 Personen auf (+5920 KW 2). 91 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 15 auf einer Intensivstation (+1). 874 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 2, +7 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 761 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 17. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 16. Januar 49.563 Corona-Fälle gezählt. 2419 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-41). 38 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+8) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (+1). Die Zahl der Todesfälle liegt bei 264 (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 257 Todesfälle gezählt. Mit 569 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am 18. Januar auf 33.851. 1593 Infizierte befinden sich in Isolation (+486), als genesen gelten inzwischen 32.001 Personen (+82). In den Krankenhäusern müssen aktuell 88 Corona-Patienten behandelt werden (unverändert), davon benötigen 17 eine intensivmedizinische Betreuung (-4).

Kanton Schaffhausen: 156 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Dienstag, 18. Januar, für den Vortag. Stand 17. Januar haben sich 13.798 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 537 Infizierte in Isolation (-8). In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Für den Landkreis Waldshut gibt das RKI am Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 701,4 (Vortag: 623,7) an. Im Kreis Lörrach liegt der Wert laut RKI bei 764,7 (Vortag: 659,4). Beide Landkreise liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (549,8)

Corona-Ausbruch: Bei einem Corona-Ausbruch im Pflegeheim St. Fridolin in Bad Säckingen haben sich mehr als 30 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Eine Bewohnerin ist im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Eine Besucherin stellt das Hygienekonzept in Frage, das Heim wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Montag, 17. Januar:

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Kreis Lörrach am 17. Januar. Damit sind seit Pandemie 349 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 356 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am Sonntag, 16. Januar, nun 22.631 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt rasant um 106,2 und liegt jetzt bei 766,9. 20.455 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+95). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 2.183 (+260). 24 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-8), davon 6 auf der Intensivstation (-1).

Kreis Waldshut: Seit der letzten Meldung des Landratsamts am vergangenen Donnerstag, 13. Januar, sind 672 Neuinfektionen und 400 genesene Personen zu verzeichnen. Insgesamt gibt es aktuell 1729 aktive Fälle im Landkreis. Leider gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine über 85-jährige und um eine über 55-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit COVID-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 272. Zurzeit befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises. Davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Betreuung.

Aktive Corona-Infektionen und in Klammern Genesene in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 17. Januar 2022. | Bild: Landratsamt Waldshut

Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 16.01.2022 eine 7-Tage-Inzidenz von 623,7 an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,9 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 355.

Kanton Aargau: 4338 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Montag, 17. Januar, für das vergangene Wochenende. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 16. Januar, nun 113.993. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 93.100 Personen auf (KW 2). 90 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 14 auf einer Intensivstation (-3). 874 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 2, +7 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 2039 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 17. Januar, seit vergangenem Freitag. Damit werden zum Stichtag 16. Januar 48.784 Corona-Fälle gezählt. 2460 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+420). 30 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-4) davon 2 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt bei 264 (+2).

Kanton Basel-Stadt: Mit 360 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am 17. Januar auf 33.282. 1107 Infizierte befinden sich in Isolation (-248), als genesen gelten inzwischen 31.919 Personen (+608). In den Krankenhäusern müssen aktuell 90 Corona-Patienten behandelt werden (+3), davon benötigen 21 eine intensivmedizinische Betreuung (-1) 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 135 Neuinfektionen meldet der Kanton Schaffhausen am Montag, 17. Dezember, für den Vortag. Stand 16. Januar haben sich 13.642 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 545 Infizierte in Isolation (-66). In den Krankenhäusern müssen 12 Covid-Patienten behandelt werden (-4). Seit Beginn der Pandemie sind 105 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Corona-Infektion: Mit einem aufwühlenden Video wendet sich ein 50-jähriger Schweizer an die Öffentlichkeit. Nach langwieriger Behandlung auf der Intensivstation des Kantonsspitals Baden, erholt er sich langsam von einer schweren Corona-Infektion. Dass es ihn so erwischt habe, dafür macht er den Umstand verantwortlich, dass er nicht geimpft war und Covid generell unterschätzt habe. Seine Geschichte lesen Sie hier.

Hochrhein: Für den Landkreis Waldshut gibt das RKI am Montag eine 7-Tage-Inzidenz von 623,7 (Vortag: 606,2) an. Im Kreis Lörrach liegt der Wert laut RKI bei 659,4 (Vortag: 662,0). Beide Landkreise liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (545,9)

Sonntag, 16. Januar:

Kreis Lörrach: Mit 133 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am Sonntag, 16. Januar, nun 22.631 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt jetzt bei 660,7 (Vortag: 663,3). 20.360 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+240). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 923 (-107). 32 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+2), davon 7 auf der Intensivstation (unverändert). 348 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 426 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am 16. Januar auf 32.922. 1355 1916 Infizierte befinden sich in Isolation (-561), als genesen gelten inzwischen 31.311 Personen (+987 ). 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Omikron-Welle: Wie sind Bereiche der kritischen Infrastruktur aus dem Kreis Waldshut auf die Omikron-Welle vorbereitet? Wir haben bei Feuerwehr, Polizei, Rettungskräften und den Müllversorgern nachgefragt.

Hochrhein: Für den Landkreis Waldshut gibt das RKI am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 606,2 (Vortag: 658,2) an. Im Kreis Lörrach liegt der Wert laut RKI bei 662,0 (Vortag: 650,7). Beide Landkreise liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (538,9)

Samstag, 15. Januar:

Ausgangssperre: In den Landkreisen Waldshut und Lörrach gilt seit Samstag, 15. Januar für nicht-immunisierte Personen eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Kreis Lörrach: Mit 151 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach am Samstag, 15. Januar, nun 22.498 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht angestiegen und liegt jetzt bei 663,3. 20.120 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+223). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 2030 (-72). 30 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+3), davon 7 auf der Intensivstation (unverändert). 348 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 614 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am 15. Januar auf 32.496. 1916 Infizierte befinden sich in Isolation (+192), als genesen gelten inzwischen 30.324 Personen (+422). 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Hochrhein: Für den Kreis Lörrach gibt das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 650,7 an (Vortag: 676,4). Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 658,2 (Vortag: 629,5).

Freitag, 14. Januar:

Kanton Aargau: 1606 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Freitag, 14. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 13. Januar, nun 109.650. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 87.180 Personen auf (KW 1, +4375). 89 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 17 auf einer Intensivstation (+3). 864 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 1, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 591 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 14. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 13. Januar 47.744 Corona-Fälle gezählt. 2460 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+420). 34 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-8) davon 3 Personen auf einer Intensivstation (-4). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 262.

Kanton Basel-Stadt: Mit 617 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am 14. Januar auf 31.882. 1724 Infizierte befinden sich in Isolation (-1081), als genesen gelten inzwischen 29.902 Personen (+1698). In den Krankenhäusern müssen aktuell 87 Corona-Patienten behandelt werden (-5), davon benötigen 22 eine intensivmedizinische Betreuung (+2) 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Schaffhausen am Freitag, 14. Januar. Seit Beginn der Pandemie sind 104 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. 234 Neuinfektionen wurden für den Vortag registriert. Stand 13. Januar haben sich 13.119 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1245 448 Infizierte in Isolation (-203). In den Krankenhäusern müssen 8 Covid-Patienten behandelt werden (-1).

Hochrhein: Die Landkreise Lörrach und Waldshut haben am Freitagmorgen laut RKI die höchste 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg. Für den Kreis Lörrach gibt das RKI eine 7-Tage-Inzidenz von 676,4 an (Vortag: 468,4). Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 629,5 (Vortag: 456,7). Für beide Landkreise sind dies auch die höchsten Inzidenzwerte seit Beginn der Pandemie. Bislang lag der Höchstwert im Kreis Waldshut bei 542 (2. Dezember 2021) und im Kreis Lörrach bei 597 (29. November 2021). Weitere Hintergründe lesen Sie in unserer Analyse.

Absage Gemeindeimpftag: Der für den heutigen Freitag, 14. Januar, geplante Gemeindeimpftag in Weilheim muss abgesagt werden, weil nur 40 Terminbuchungen vorlagen. Personen, die bereits einen Termin gebucht haben, werden per E-Mail informiert und erhalten einen Ersatztermin für den Gemeindeimpftag in der Stadthalle Tiengen am 15. Januar oder für das Mini-KIZ in Häusern. Die Gemeinde Weilheim bietet den betroffenen Personen eine Fahrgelegenheit an. Informationen zu den weiteren Gemeindeimpftagen sowie zur Terminbuchung stehen auf der Homepage des Landkreises.

Donnerstag, 13. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz ist am 13. Januar erneut deutlich angestiegen – von 549,7 auf 677,3). Mit 353 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 22.120 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.676 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+82). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 2097 (+271). 37 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 7 auf der Intensivstation (unverändert). 347 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Omikron Kreis Waldshut: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle der Omikron-Variante liegt im Kreis Waldshut aktuell bei 299 (10. Januar: 139). Teilweise stehen die Fälle laut Landratsamt in einem Zusammenhang zueinander. Personen bei deren PCR-TestPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonen bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren der Verdacht auf Omikron besteht, werden vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne gesetzt. „Deshalb bittet die Behörde auch, vorsorgliche Anrufe im Gesundheitsamt zu vermeiden“, schreibt das Landratsamt weiter.

Kreis Waldshut: Im Kreis Waldshut gibt es drei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um zwei über 70-jährige Personen und ein Kind mit Vorerkrankung. Damit werden jetzt 270 Todesfälle gezählt. Seit der letzten Meldung am 10. Januar wurden 755 Neuinfektionen registriert. Bisher wurden 16.237 Personen aus dem Landkreis positiv auf Coid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 14.508 Personen (+207). Die Zahl der aktiven Infektionen steigt auf 1459 (+545). Zurzeit befinden sich sechs Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (-2), davon vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-2). Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 12. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 456,7 an.

Die Zahl der aktiven Fälle im Kreis Waldshut liegt am 14. Januar bei 1459. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,2 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 386.

Kanton Aargau: 1716 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Donnerstag, 13. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 12. Januar, nun 108.047. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 87.180 Personen auf (KW 1, +4375). 89 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 14 auf einer Intensivstation (-6). 864 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 1, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 550 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 13. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 12. Januar 45.932 Corona-Fälle gezählt. 2040 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-3061). 42 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+1) davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 262.

Kanton Basel-Stadt: Mit 584 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 31.265. 2805 Infizierte befinden sich in Isolation (+71), als genesen gelten inzwischen 28.204 Personen (+513). In den Krankenhäusern müssen aktuell 92 Corona-Patienten behandelt werden (+1), davon benötigen 19 eine intensivmedizinische Betreuung (+1) 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 206 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 13. Januar, für den Vortag registriert. Stand 12. Januar haben sich 12.889 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1448 Infizierte in Isolation (+203). In den Krankenhäusern müssen 9 Covid-Patienten behandelt werden (+3). 103 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Für den Kreis Lörrach gibt das RKI am Donnerstagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 468,4 (Vortag: 493,4). Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 456,7 (Vortag: 473,0). Beide Landkreise liegen über dem Landesschnitt (347,5).

Corona-Ausbruch: In einem Demenzbereich des landkreiseigenen Pflegeheims Markgräflerland in Weil am Rhein wurden, Stand 12. Januar, fünf Bewohner sowie zwei Mitarbeitende positiv auf Covid-19 getestet. Bei drei der Personen wurde bisher die hochansteckende Omikron-Variante nachgewiesen. „Abgesehen von einer Person sind alle Infizierten geimpft. Alle Personen zeigen bisher asymptomatische bis milde Verläufe“, informiert das Landratsamt in einer Mitteilung.

Mittwoch, 12. Januar 2022:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz ist am 12. Januar wieder deutlich über die 500er-Marke auf 549,7 gestiegen (Vortag: 492,9). Mit 360 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 21.767 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.594 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+34). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1.826 (+326). 37 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-8), davon 7 auf der Intensivstation. 347 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Absage Impftag: Nachdem vor den Festtagen die Impfangebote sehr gut genutzt wurden, ist nun eine verringerte Nachfrage festzustellen. Aus diesem Grund muss der Gemeindeimpftag in Höchenschwand (13.01.2022) abgesagt werden. Jene, die bereits diesen Termin gebucht haben, werden benachrichtigt und erhalten einen Ersatztermin, teilt das Landratsamt mit. Das Interesse an dem Impftag in Weilheim am Freitag, 14.01.2022, ist derzeit ebenfalls gering. Derzeit sind nur 27 Terminbuchungen gemeldet. Sollte die Nachfrage bis Donnerstagmittag nicht spürbar anziehen, muss der Impftag abgesagt werden. Hier ist geplant, dass die Betroffenen einen Alternativtermin für den Gemeindeimpftag in der Stadthalle Tiengen am 15.01.2022 erhalten. Der Landkreis wird die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig über die weitere Planung informieren.

Kanton Aargau: 1924 Corona-Neuinfektionen meldet der Kanton Aargau am Mittwoch, 12. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, somit zum Stand 11. Januar, nun 106.361. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 87.180 Personen auf (KW 1, +4375). 90 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-8), davon 20 auf einer Intensivstation (-2). 864 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 1, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 426 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 12. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 11. Januar 45.142 Corona-Fälle gezählt. 5101 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+435). 41 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-2), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (+2). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 262.

Kanton Basel-Stadt: Mit 615 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 30.681. 2734 Infizierte befinden sich in Isolation,, als genesen gelten inzwischen 27.691 Personen (+547). In den Krankenhäusern müssen aktuell 91 Corona-Patienten behandelt werden (+1), davon benötigen 18 eine intensivmedizinische Betreuung (-2). 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (+1).

Kanton Schaffhausen: 273 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Dienstag, 11. Januar, für den Vortag registriert. Stand 11. Januar haben sich 12.679 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1245 Infizierte in Isolation (+6). In den Krankenhäusern müssen 6 Covid-Patienten behandelt werden (-5). 103 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Für den Kreis Lörrach gibt das RKI am Mittwochmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 493,4 an (Vortag: 511,3). Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 473,0 (Vortag: 435,7).

Dienstag, 11. Januar 2022:

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall verzeichnet der Landkreis Lörrach am 11. Januar. 347 Menschen haben damit ihr Leben in der Pandemie verloren. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht unter die 500er-Marke auf 492,9 gesunken. Mit 17 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 21.407 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.560 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+110). Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1500 (+64). 45 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 6 auf der Intensivstation.

Kanton Aargau: Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 10. Januar, nun 103.413. 1020 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau Als genesen führt der Kanton mittlerweile 87.180 Personen auf (KW 1, +4375). 98 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 22 auf einer Intensivstation. 864 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 1, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 545 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 11. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 10. Januar 44.423 Corona-Fälle gezählt. 43 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-3), davon 5 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 262.

Kanton Basel-Stadt: Mit 438 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 30.066. 2667 Infizierte befinden sich in Isolation (unverändert), als genesen gelten inzwischen 27.144 Personen (+438). In den Krankenhäusern müssen aktuell 90 Corona-Patienten behandelt werden (unverändert), davon benötigen 20 eine intensivmedizinische Betreuung (+3). 255 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 88 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Montag, 10. Januar, für den Vortag registriert. Stand 10. Januar haben sich 12.434 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1239 Infizierte in Isolation (-25). In den Krankenhäusern müssen 11 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). 103 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (+1).

Hochrhein: Laut RKI ist die 7-Tage-Inzidenz in beiden Landkreisen erneut deutlich angestiegen. Für den Kreis Lörrach gibt das RKI am Montagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 511,3 an (Vortag: 496,8). Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 435,7 (Vortag: 412,3).

Montag, 10. Januar

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist erneut angestiegen und liegt mit 510,8 am 10. Januar erstmals wieder über der 500er-Marke (Vortag: 498,6). Mit 113 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 21.232 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.450 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+157). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1436 (-44). 45 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-+3), davon 7 auf der Intensivstation (-1). 346 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Omikron Kreis Waldshut: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle der Omikron-Variante liegt im Kreis Waldshut aktuell bei 161 (7. Januar: 139). Teilweise stehen die Fälle laut Landratsamt in einem Zusammenhang zueinander. Personen bei deren PCR-TestPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonen bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren der Verdacht auf Omikron besteht, werden vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne gesetzt. „Deshalb bittet die Behörde auch, vorsorgliche Anrufe im Gesundheitsamt zu vermeiden“, schreibt das Landratsamt weiter.

Kreis Waldshut: Seit der letzten Corona-Meldung am 7. Januar wurden im Kreis Waldshut 202 Neuinfektionen verzeichnet. Damit wurden bisher 15.482 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 14.301 Personen (+474). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 914 (-272). Zurzeit befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+1), davon sechs Personen in intensivmedizinischer Betreuung (+1). Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 9. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 412,3 an.

914 aktive Fälle werden am 10. Januar 2022 im kreis Waldshut gezählt. Die meisten in Waldshut-Tiengen (123), die wenigsten in Häusern (1). | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,6 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 431.

Kanton Basel-Stadt: Mit 239 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 29.628. 2667 Infizierte befinden sich in Isolation (-118), als genesen gelten inzwischen 26.706 Personen (+357). In den Krankenhäusern müssen aktuell 90 Corona-Patienten behandelt werden (+1), davon benötigen 17 eine intensivmedizinische Betreuung (+1). 255 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau haben sich nun mehr als 100.000 Menschen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 9. Januar, nun 103.413. 3570 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Montag, 10. Januar, über das Wochenende (Freitag, 7. Januar: 1518, Samstag, 8. Januar: 1148, Sonntag, 9. Januar: 904). Als genesen führt der Kanton mittlerweile 87.180 Personen auf (KW 1, +4375). 103 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-5), davon 27 auf einer Intensivstation (-2). 864 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 1, +4 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 328 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 10. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 9. Januar 43.874 Corona-Fälle gezählt. 4655 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-80). 46 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+2), davon 5 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 262.

Kanton Schaffhausen: 122 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Montag, 10. Januar, für den Vortag registriert. Stand 9. Januar haben sich 12.346 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1264 Infizierte in Isolation (+96). In den Krankenhäusern müssen 11 Covid-Patienten behandelt werden (-2). 102 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Long-Covid: Die Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen (KISS) der Landkreise Lörrach und Waldshut helfen Betroffenen mit Long-Covid bei der Gründung und Vermittlung von Selbsthilfegruppen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Hochrhein: Laut RKI ist die 7-Tage-Inzidenz in beiden Landkreisen erneut deutlich angestiegen. Für den Kreis Lörrach gibt das RKI am Montagmorgen eine 7-Tage-Inzidenz von 496,8 an (Vortag: 463,3). Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 412,3 (Vortag).

Sonntag, 9. Januar:

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Landkreis Lörrach am Sonntag, 9. Januar. Bisher sind 346 Menschen aus dem Landkreis an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist erneut stark angestiegen von 465,4 auf 498,6. Mit 139 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 21.119 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.293 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+124). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1480 (+14). 42 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+4), davon 8 auf der Intensivstation (+1).

Stadt Basel: Die Explosion der Fallzahlen geht in der Stadt Basel ungebremst weiter. Am Sonntag zählt das Gesundheitsdepartement 324 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit auf den Rekordwert von 1499,3. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 29389 Basler infiziert, jeder zehnte davon im noch jungen Jahr 2022.

Hochrhein: Das RKI gibt am Sonntagmorgen für den Kreis Lörrach eine 7-Tage-Inzidenz von 463,3 an – dies ist nur ein geringfügiger Anstieg gegenüber Samstag. Der Landkreis Waldshut liegt laut RKI nun bei 393,1, der höchste Wert seit Mitte Dezember.

Schülerverkehr: Das Landesverkehrsministerium verlängert das Corona-Sonderprogramm „Verstärkerfahrten im Schülerverkehr“ bis zu den Osterferien. Aber warum verzichtet der Landkreis Waldshut auf diese Zusatzbusse? Die Antworten auf diese Frage gibt es hier.

Samstag, 8. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Samstag, 8. Januar, leicht gestiegen – von 464,5 auf 465,4. Mit 125 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 20.980 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.169 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+150). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1466 (-25). 39 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-2), davon 7 auf der Intensivstation (-1). 345 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 593 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 29.065. 2792 Infizierte befinden sich in Isolation (+473), als genesen gelten inzwischen 26.081 Personen (+183). 255 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 331,7 (Vortag: 293,7). Im Landkreis Lörrach ist die Inzidenz laut RKI wieder stark und liegt jetzt bei 468,2 (Vortag: 383,2). Damit hat der Landkreis weiterhin die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen deutlich über dem Landesschnitt (269,5). A

Freitag, 7. Januar:

Omikron Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach gibt es mittlerweile 220 Verdachtsfälle auf die Omikron-Variante. Zudem soll es in einem Pflegeheim im Kreis Lörrach zu einem Omikron-Ausbruch gekommen sein. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Freitag, 7. Januar, erneut sprunghaft gestiegen – von 384,5 auf 464,5. Mit 285 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 20.855 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 19.019 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+100). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1491 (+185). 41 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 9 auf der Intensivstation (+4). 345 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 1520 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Freitag, 7. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 6. Januar, nun 99.843. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 82.805 Personen auf (KW 52, +4375). 108 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+3), davon 29 auf einer Intensivstation (-2). 857 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 52, +8 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 407 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Freitag, 7. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 6. Januar 42.238 Corona-Fälle gezählt. 4271 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+177). 44 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-5), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 261.

Kanton Basel-Stadt: Einen weiteren Todesfall meldet der Kanton Basel-Stadt am 7. Januar. Damit haben nun 255 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 391 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 28.471. 2319 Infizierte befinden sich in Isolation (+189), als genesen gelten inzwischen 25.898 Personen (+201). In den Krankenhäusern müssen aktuell 90 Infizierte behandelt werden (+4), davon benötigen 15 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-4).

Omikron Kreis Waldshut: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle der Omikron-Variante liegt im Kreis Waldshut aktuell bei 139 (5. Januar: 82). Teilweise stehen die Fälle laut Landratsamt in einem Zusammenhang zueinander. Personen bei deren PCR-TestPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonen bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren der Verdacht auf Omikron besteht, werden vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne gesetzt. „Deshalb bittet die Behörde auch, vorsorgliche Anrufe im Gesundheitsamt zu vermeiden“, schreibt das Landratsamt weiter.

Kreis Waldshut: 157 Neuinfektionen verzeichnet das Gesundheitsamt Waldshut seit der letzten Corona-Meldung am 5. Januar. Damit werden jetzt 15.280 bestätigte Corona-Infektionen gezählt. 13.827 Personen gelten wieder als Genesen (+36). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1186 (+121). Zurzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises, davon fünf Erkrankte in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert). Seit Beginn der Pandemie sind 267 Menschen an oder mit Covid-19 verstorbenen.

Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 6. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 293,7 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt am 7. Januar im Kreis Waldshut bei 1186. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,5 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 464.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 293,7 (Vortag: 321,8). Im Landkreis Lörrach ist die Inzidenz laut RKI wieder gesunken und liegt jetzt bei 383,2 (Vortag: 415,6). Dennoch hat der Landkreis weiterhin die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen deutlich über dem Landesschnitt (256,4). Allerdings werden an den Feiertagen die Testkapazitäten heruntergefahren.

Kanton Schaffhausen: 224 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Freitag, 7. Januar, für den Vortag registriert. Stand 6. Januar haben sich 11.829 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 1013 Infizierte in Isolation (+117). In den Krankenhäusern müssen 13 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). 102 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Donnerstag, 6. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Donnerstag, 6. Januar, wieder gesunken – von 417,8 auf 384,5. Mit 61 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 20.570 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.919 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+48). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1.306 (+13). 40 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-3), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). 345 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Aargau: 1791 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Donnerstag, 6. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 3. Januar, nun 98.344. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 82.805 Personen auf (KW 52, +4375). 105 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, davon 31 auf einer Intensivstation. 857 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 52, +8 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 486 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 6. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 5. Januar 41.573 Corona-Fälle gezählt. 4094 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+456). 49 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-12), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (+2). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 261.

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Basel-Stadt am 6. Januar. Damit haben nun 254 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 554 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am 6. Januar auf 28.081. 213 Infizierte befinden sich in Isolation (-1), als genesen gelten inzwischen 25.697 Personen (+553). In den Krankenhäusern müssen aktuell 86 Infizierte behandelt werden (+7), davon benötigen 19 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 321,8 (Vortag: 300,8). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 415,6 (Vortag: 392,0) und hat weiterhin die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen deutlich über dem Landesschnitt (269,5).

Kanton Schaffhausen: 208 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 6. Januar, für den Vortag registriert. Stand 5. Januar haben sich 11.605 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 896 Infizierte in Isolation (+92). In den Krankenhäusern müssen 13 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 102 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Mittwoch, 5. Januar:

Kanton Basel-Stadt: Mit 573 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am 5. Januar auf 27.527. 2131 Infizierte befinden sich in Isolation (+314), als genesen gelten inzwischen 25.144 Personen (+152). In den Krankenhäusern müssen aktuell 79 Infizierte behandelt werden (-3), davon benötigen 19 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (+1). 252 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren.

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Mittwoch, 5. Januar, erneut sprunghaft angestiegen – von 393,7 auf 417,8. Mit 230 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 20.509 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.871 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+41). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1.293 (+189). 43 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 624 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 5. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 4. Januar 40.814 Corona-Fälle gezählt. 3226 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+202). 61 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+3), davon 5 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 261.

Kanton Schaffhausen: 172 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 5. Januar, für den Vortag registriert. Stand 4. Januar haben sich 11.397 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 804 Infizierte in Isolation. In den Krankenhäusern müssen 14 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 102 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Omikron Kreis Waldshut: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle der Omikron-Variante liegt aktuell bei 82 (3. Januar: 59). Teilweise stehen die Fälle laut Landratsamt in einem Zusammenhang zueinander. Personen bei deren PCR-TestPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonen bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren der Verdacht auf Omikron besteht, werden vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne gesetzt. „Deshalb bittet die Behörde auch, vorsorgliche Anrufe im Gesundheitsamt zu vermeiden“, schreibt das Landratsamt weiter.

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 65-jährige Person. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen steigt somit auf 267. Seit der letzten Meldung am 3. Januar sind 276 Neuinfektionen zu verzeichnen. Bisher wurden 15.123 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Als genesen gelten inzwischen 13.791 Personen (+29). Derzeit werden 1065 aktive Fälle im Landkreis gezählt (+246). Zurzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (unverändert), davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-2).

Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 4. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 300,8 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt im Kreis Waldshut am Mittwoch, 5. Januar, bei 1065. Derzeit gibt es in allen 32 Kommunen aktive Infektionen. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,9 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 471.

Analyse: Die Omikron-Variante wird am Hochrhein sichtbar – das zeigt unsere Analyse der Infektionszahlen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sowie den grenznahen Kantonen.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 300,8 (Vortag: 306,6). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 392,0 (Vortag: 340,0) und hat somit aktuell die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg. Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen deutlich über dem Landesschnitt (251,7).

Dienstag, 4. Januar:

Kreis Lörrach: Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Lörrach ist am Dienstag, 4. Januar, sprunghaft angestiegen – von 342,2 auf 393,7. Mit 216 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun 20.279 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.830 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+81). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1194 (-135). 44 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert).

Kanton Basel-Landschaft: 510 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 4. Januar, für den Vortag – so viel wie bisher noch nie in der Pandemie. Damit werden zum Stichtag 3. Januar 40.188 Corona-Fälle gezählt. 3226 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+202). 58 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-3), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (+1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 261.

Kanton Aargau: 1019 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Dienstag, 4. Januar, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 3. Januar, nun 95.077. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 82.805 Personen auf (KW 52, +4375). 112 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 29 auf einer Intensivstation (-2). 857 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 52, +8 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 4. Januar, für den Vortag. Damit haben nun 252 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 383 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 26.954. 1710 Infizierte befinden sich in Isolation (+314), als genesen gelten inzwischen 24.992 Personen (+67). In den Krankenhäusern müssen aktuell 82 Infizierte behandelt werden (+1), davon benötigen 18 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 125 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Dienstag, 4. Januar, für den Vortag registriert. Stand 3. Januar haben sich 11.238 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 776 94 Infizierte in Isolation (-18). In den Krankenhäusern müssen 15 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 102 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 306,6 (Vortag: 277,4). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 340,0 (Vortag: 291,5) und hat somit aktuell die zweithöchste Inzidenz im Land. Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (238,7).

Montag, 3. Januar:

Kreis Lörrach: Zwei weitere Todesfälle meldet der Landkreis Lörrach am Montag, 3. Januar. Damit haben bisher 345 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 85 Neuinfektionen werden im Kreis Lörrach nun mehr als 20.000 bestätigte Corona-Fälle gezählt (20.063). 18.749 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+120). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 969 (-37). 44 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+8), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder und liegt jetzt bei 342,2 (Vortag: 319,9).

Omikron Kreis Waldshut: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle der Omikron-Variante liegt aktuell bei 59 (30. Dezember: 33). Teilweise stehen die Fälle laut Landratsamt in einem Zusammenhang zueinander. Personen bei deren PCR-TestPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonenPersonen bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren bei deren der Verdacht auf Omikron besteht, werden vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne gesetzt. „Deshalb bittet die Behörde auch, vorsorgliche Anrufe im Gesundheitsamt zu vermeiden“, schreibt das Landratsamt weiter.

Kreis Waldshut: Im Kreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um eine über 75-jährige Person. Somit sind bisher 266 Personen aus dem Landkreis an oder mit Covid-19 gestorben. Seit der letzten Meldung am 30. Dezember wurden 276 Neuinfektionen registriert. Bisher wurden damit 14.847 Personen positiv auf Corona getestet. Als genesen gelten inzwischen 13.762 Personen (+143). Aktuell gibt es 819 aktive Fälle im Landkreis (+132). Zurzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Behandlung in Kliniken des Landkreises (-1), davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung (+2).

Die 7-Tage.Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 312,9. Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 2. Januar eine 7-Tage-Inzidenz von 277,4 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist am 3. Januar im Kreis Waldshut auf 819 gestiegen. Aktuell ist es in 31 von 32 Kommunen aktive Infektionen, nur in Wutach nicht. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,8 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 505.

Kanton Basel-Landschaft: 362 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 3. Januar, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 2. Januar 39.663 Corona-Fälle gezählt. 3024 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+43). 61 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (51), davon 5 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 261.

Kanton Aargau: 3322 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Montag, 3. Januar, über das Wochenende (Donnerstag, 30. Dezember: 1155, Freitag, 31. Dezember: 1028, Samstag, 1. Januar: 617, Sonntag, 2. Januar: 522). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 2. Januar, nun 94.053. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 82.805 Personen auf (KW 52, +4375). 113 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (9), davon 31 auf einer Intensivstation (unverändert). 857 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 52, +8 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 185 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Montag, 3. Januar, auf 26.571. 1396 Infizierte befinden sich in Isolation (-225), als genesen gelten inzwischen 24.925 Personen (+310). In den Krankenhäusern müssen aktuell 81 Infizierte behandelt werden (+10), davon benötigen 18 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (+2). Seit Beginn der Pandemie sind 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 104 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Montag, 3. Januar, für den Vortag registriert. Stand 2. Januar haben sich 11.113 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 794 Infizierte in Isolation (+7). In den Krankenhäusern müssen 16 Covid-Patienten behandelt werden (unverändert). 102 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Impfungen: Alle Mini-KIZ in Bad Säckingen, Häusern, Bonndorf und Lauchringen haben ab heute, 3. Januar, wieder geöffnet. Außerdem finden am 7. Januar in Oberlauchringen und am 8. Januar in Bad Säckingen Gemeindeimpftage statt. Zudem gibt es Kinder-Impftermine in dem Mini-KIZ. Wo und wann geimpft wird, erfahren Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 277,4 (Vortag: 269,8). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 291,5 (Vortag: 307,2). Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (238,4).

Sonntag, 2. Januar:

Kreis Lörrach: Zwei weitere Todesfälle meldet der Landkreis Lörrach am Sonntag, 2. Januar. Damit haben bisher 343 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 63 Neuinfektionen werden nun 19.978 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.629 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+120). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1006 (-59). 36 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-2), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder und liegt jetzt bei 319,9 (Vortag: 308,1).

Kanton Basel-Stadt: Mit 107 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Sonntag, 2. Januar, auf 26.386. 1521 Infizierte befinden sich in Isolation (-39), als genesen gelten inzwischen 24.615 Personen (+146). Seit Beginn der Pandemie sind 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Testen: Corona-Testzentren schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Was manchen wundert, denn wer darf überhaupt ein Testzentrum eröffnen, welche Tests müssen verwendet werden und müssen die Mitarbeiter geimpft sein? Hier die wichtigsten Antworten.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 269,8. Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 307,2. Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (235,1).

Samstag, 1. Januar:

Kreis Lörrach: Mit 123 Neuinfektionen werden am ersten Tag des neuen Jahres nun 19.915 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Lörrach gezählt. 18.509 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+118). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1065 (+5). 38 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+2), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder und liegt jetzt bei 308,1 (Vortag: 285,3). 341 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 247 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Samstag, 1. Januar, auf 26.279. 1560 Infizierte befinden sich in Isolation (+106), als genesen gelten inzwischen 24.469 Personen (+141). Seit Beginn der Pandemie sind 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Freitag, 31. Dezember:

Kreis Lörrach: Mit 102 Neuinfektionen werden an Silvester im Kreis Lörrach nun 19.792 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.391 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+126). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1060 (-24). 36 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+2), davon 5 auf derIntensivstation (unverändert). Die7-Tage-Inzidenz sinkt wieder und liegt jetzt bei 285,3 (Vortag: 290,2). 341 Menschen haben ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 280 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Freitag, 31. Dezember, auf 26.032. 1454 Infizierte befinden sich in Isolation (+134), als genesen gelten inzwischen 24.328 Personen (+146). In den Krankenhäusern werden aktuell 75 Infizierte behandelt (-4), davon 18 auf Intensivstationen (+2). Seit Beginn der Pandemie sind 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Donnerstag, 30. Dezember:

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Landkreis Lörrach am Donnerstag, 30. Dezember. Damit haben nun 341 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 137 Neuinfektionen werden nun 19.690 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.265 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+46. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1084 (+90). 34 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt wieder und liegt jetzt bei 290,2 (Vortag: 294,5).

Omikron-Fälle Kreis Waldshut: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle der Omikron-Variante liegt im Landkreis Waldshut, Stand 30. Dezember, aktuell bei 33. Teilweise stehen die Fälle in einem Zusammenhang zueinander. Wie das Landratsamt informiert, werden Personen, bei deren PCR-Test der Verdacht auf Omikron besteht, vom Gesundheitsamt informiert und in Quarantäne gesetzt. Deshalb bittet die Behörde auch, vorsorgliche Anrufe im Gesundheitsamt zu vermeiden.

Kreis Waldshut: Im Landkreis Waldshut gibt es drei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 65-jährige Person, um eine über 70-jährige Person sowie um eine über 85-jährige Person. Damit werden jetzt im Landkreis 265 Todesfälle gezählt. Seit der letzten Meldung am 27. Dezember wurden 356 Neuinfektionen gemeldet. Bisher wurde Sars-Cov-2 bei 14.571 Personen aus dem Landkreis Waldshut nachgewiesen. Als genesen gelten inzwischen 13619 Menschen (+644). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 687 (-291). Zurzeit befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung in Kliniken des Landkreises (-4), davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung (unverändert). Das Landesgesundheitsamt (LGA) gibt für den Landkreis am 29. Dezember eine 7-Tage-Inzidenz von 233,0 an.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Waldshut liegt am 3ß0. Dezember bei 687. In allen 32 Kommunen gibt es aktive Infektionen. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,1 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 540.

Kanton Basel-Landschaft: 427 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 30. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 29. Dezember 38.243 Corona-Fälle gezählt. 2824 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+415). 57 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-1), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 259.

Kanton Aargau: 902 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Donnerstag, 30. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 29. Dezember, nun 90.727. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 78.430 Personen auf (KW 51, +5095). 113 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (9), davon 31 auf einer Intensivstation (unverändert). 845 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 51, +10 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 222 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Donnerstag, 30. Dezember, auf 25.752. 1320 Infizierte befinden sich in Isolation (+101), als genesen gelten inzwischen 24.182 Personen (+121). In den Krankenhäusern werden aktuell 79 Infizierte behandelt (-6), davon 16 auf Intensivstationen (-2). Seit Beginn der Pandemie sind 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 122 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 30. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 29. Dezember haben sich 10.647 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 701 Infizierte in Isolation (+73). In den Krankenhäusern müssen 22 Covid-Patienten behandelt werden (+1). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 233,0 (Vortag: 219,6). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 294,1 (Vortag: 281,9). Der Landkreis Waldshut und der Landkreis Lörrach liegen damit deutlich über dem Landesschnitt (215,4).

Zahlen an Feiertagen Zu den Zahlen über die Feiertage gibt das RKI folgenden Hinweis: „Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.“

Omikron: Die neue Omikron-Variante des Coronavirus hat in der Schweiz Delta als dominierende Variante abgelöst. Auch im Landkreis Waldshut ist die neue Virusvariante auf dem Vormarsch. Derzeit wird in den zuständigen Laboren rund ein Drittel der positiven PCR-Tests auf Omikron untersucht.

Mittwoch, 29. Dezember:

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Landkreis Lörrach am Mittwoch, 29. Dezember. Damit haben nun 340 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 175 Neuinfektionen werden nun 19.553 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.219 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+58). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 994 (+116). 33 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-4), davon 5 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder und liegt jetzt bei 294,5 (Vortag: 281,9).

Kanton Basel-Landschaft: 409 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 29. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 28. Dezember 37.789 Corona-Fälle gezählt. 2409 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-10). 58 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (unverändert), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (unverändert). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 259.

Kanton Aargau: 984 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Mittwoch, 29. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 28. Dezember, nun 89.826. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 78.430 Personen auf (KW 51, +5095). 104 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 31 auf einer Intensivstation (-4). 845 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 51, +10 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Mit 216 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Mittwoch, 29. Dezember, auf 25.530. 1219 Infizierte befinden sich in Isolation (+6), als genesen gelten inzwischen 24.061 Personen (+210). In den Krankenhäusern werden aktuell 85 Infizierte behandelt (unverändert), davon 18 auf Intensivstationen (-1). Seit Beginn der Pandemie sind 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 126 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 29. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 28. Dezember haben sich 10.525 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 628 Infizierte in Isolation (+9). In den Krankenhäusern müssen 21 Covid-Patienten behandelt werden (-3). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Impf-Turbo: Der Pandemiebeauftragte des Landkreises, der Laufenburger Mediziner Olaf Boettcher warnt vor der rasenden Ausbreitung der neuen Corona-Variante und der Überlastung der Gesundheitsstrukturen am Hochrhein. Der Landkreis Waldshut will deshalb seine Impfkapazitäten unter Voll-Last weiter laufen lassen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 219,6 (Vortag: 214,9). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 281,9 (Vortag: 283,4). Der Landkreis Waldshut liegt knapp über dem Landesschnitt (210,5), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Dienstag, 28. Dezember:

Kreis Lörrach: Einen weiteren Todesfall meldet der Landkreis Lörrach am Dienstag, 28. Dezember. Damit haben nun 339 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 98 Neuinfektionen werden nun 19.378 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 18.161 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+310). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 878 (-213). 37 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (-11), davon 5 auf der Intensivstation (-1). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 281,0 (Vortag: 281,9) gesunken.

Kanton Basel-Landschaft: 378 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 28. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 27. Dezember 37.339 Corona-Fälle gezählt. 2409 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-10). 58 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (+9), davon 7 Personen auf einer Intensivstation (-1). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 258.

Kanton Aargau: 698 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Dienstag, 28. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 27. Dezember, nun 88.847. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 78.430 Personen auf (KW 51, +5095). 105 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-4), davon 35 auf einer Intensivstation (+4). 845 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 51, +10 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 28. Dezember. Seit Beginn der Pandemie sind somit 250 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 261 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 25.314. 1213 Infizierte befinden sich in Isolation (+118), als genesen gelten inzwischen 23.851 Personen (+141). In den Krankenhäusern werden aktuell 86 Infizierte behandelt (+3), davon 19 auf Intensivstationen (+1).

Impfstatistik: Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen ist im Landkreis Waldshut groß. Wie das Landratsamt informiert, wurden im November 9000 Impfungen verabreicht. Im Dezember konnten diese Zahlen sogar fast verdreifacht werden. Vom 1. Dezember bis 27. Dezember wurden 25.218 Impfungen verabreicht. Rund sieben Prozent davon waren laut Landratsamt Erstimpfungen. Der Rest waren Zweit-und Boosterimpfungen.

Kanton Schaffhausen: 99 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Dienstag, 28. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 27. Dezember haben sich 10.399 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 617 Infizierte in Isolation (-19). In den Krankenhäusern müssen 24 Covid-Patienten behandelt werden (-1). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Impfplicht: Ab dem 15. März 2022 gilt für Gesundheits- und Pflegepersonal eine Impfpflicht gegen Corona. Wie wird das von Pflegekräften und Heimleitungen in der Region bewertet? Wir haben nachgefragt.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 214,9 (Vortag: 200,9). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 283,4 (Vortag: 288,8). Der Landkreis Waldshut liegt knapp über dem Landesschnitt (212,4), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Montag, 27. Dezember:

Omikron-Fälle: Im Landkreis Waldshut wurde erstmals die Omikron-Variante nachgewiesen. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde die Variante bei bisher vier Proben nachgewiesen. Was über die Omikron-Fälle bekannt ist, erfahren Sie hier.

Kreis Lörrach: Mit 34 Neuinfektionen werden am Montag, 27. Dezember, im Landkreis Lörrach 19.280 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 17.851 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+160). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1091 (-126). 48 Infizierte müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden (unverändert), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 281,9 (Vortag: 286,7) gesunken. Seit Beginn der Pandemie sind 338 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kreis Waldshut: 140 Neuinfektionen wurden im Landkreis Waldshut seit der letzten Meldung am 23. Dezember registriert. Bisher wurde Sars-Cov-2 bei 14.215 Personen aus dem Landkreis nachgewiesen. 12.975 Personen gelten mittlerweile als genesen (+203). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 978 (-63). Zurzeit befinden sich 12 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken des Landkreises (-6), davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung (+1).

Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 26. Dezemver eine 7-Tage-Inzidenz von 200,9 an.

Am Montag, 27. Dezember, gibt es im Landkreis Waldshut 978 aktive Corona-Fälle. | Bild: Landratsamt Waldshut

Hospitalisierungsrate: Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,8 und die Zahl der belegten Intensivbetten liegt bei 575.

Kanton Aargau: 1690 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Montag, 27. Dezember, über das Wochenende (Freitag, 24. Dezember: 894, Samstag, 25. Dezember: 398, Sonntag, 26. Dezember: 398). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 26. Dezember, nun 88.159. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 78.430 Personen auf (KW 51, +5095). 109 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-2), davon 31 auf einer Intensivstation (unverändert). 845 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 51, +10 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 258 Todesfälle gezählt. 212 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 27. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 26. Dezember 36.953 Corona-Fälle gezählt. 2419 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-23). 49 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (unverändert), davon 8 Personen auf einer Intensivstation (+2).

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Basel-Stadt am Montag, 27. Dezember. Seit Beginn der Pandemie sind somit 248 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Mit 101 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf über 25.000 (15.053). 1095 Infizierte befinden sich in Isolation (-69), als genesen gelten inzwischen 23.710 Personen (+124). In den Krankenhäusern werden aktuell 83 Infizierte behandelt (unverändert), davon 18 auf Intensivstationen (-2).

Kanton Schaffhausen: 65 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Montag, 27. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 26. Dezember haben sich 10.303 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 636 Infizierte in Isolation (-9). In den Krankenhäusern müssen 25 Covid-Patienten behandelt werden (+4). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Weitere Termine fürs Impfen: Der Landkreis Waldshut erweitert sein Impfangebot um zwei Extra-Termine. Am 30. Dezember 2021 und am 7. Januar 2022 können sich Impfwillige in der Gemeindehalle in Oberlauchringen (Alte Rathausstraße 26) impfen lassen. Die Impfungen finden von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr statt. Bis zum 30. Dezember haben die Mini-Impfzentren in Bad Säckingen und in Unterlauchringen geöffnet. Alle vier Mini-Impfzentren des Landkreises in Bad Säckingen, Bonndorf, Häusern und Lauchringen (Unterlauchringen, Jahnstraße) nehmen dann ab 3. Januar 2022 wieder ihren Betrieb auf. Termine müssen vorab im Internet gebucht werden (www.terminland.eu/landkreis-waldshut)

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 200,9 (Vortag: 191,0). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 288,8 (Vortag: 299,3). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (222,0), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Sonntag, 26. Dezember:

Weihnachten: Die Christen im Kreis Waldshut haben das zweite Jahr in Folge Weihnachten unter Corona-Bedingungen gefeiert. Lesen Sei hier, wie die Weihnachtsbotschaft in Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen in der Pandemie lautet.

Kreis Lörrach: Mit 36 Neuinfektionen werden am Sonntag, 26. Dezember, im Landkreis Lörrach 19.246 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 17.691 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+222). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1217 (-186). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun vier Infizierte mehr behandelt werden (48), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 286,7 (Vortag: 328,6) gesunken. Seit Beginn der Pandemie sind 338 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 89 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Sonntag, 26. Dezember, im Kanton Basel-Stadt auf 24.952. 1120 Infizierte befinden sich in Isolation (-43), als genesen gelten inzwischen 23.586 Personen (+132). 246 sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Bad Säckingen: Wie feiert ein Pflegeheim mitten in der Pandemie eigentlich Weihnachten? Wir haben im Marienhaus Bad Säckingen nachgefragt. Ganz klar, es ist ein anderes Weihnachtsfest als noch vor einigen Jahren, aber ähnelt stark dem des vergangenen Jahres. Denn auch dieses Jahr bestimmt Corona den Alltag im Pflegeheim und somit auch, wie Weihnachten gefeiert werden kann. 'Wir machen wieder mit jedem Wohnbereich getrennt unsere Weihnachtsfeier', erzählt Heimleiterin Geraldine Dumont.

Samstag, 25. Dezember:

Kreis Lörrach: Mit 71 Neuinfektionen werden am Samstag, 25. Dezember, im Landkreis Lörrach 19.210 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 17.469 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+321). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1403 (-250). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun vier Infizierte weniger behandelt werden (44), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 328,6 gesunken (Vortag: 329,9). Seit Beginn der Pandemie sind 338 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 142 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Samstag, 25. Dezember, im Kanton Basel-Stadt auf 24.836. 1163 Infizierte befinden sich in Isolation (-51), als genesen gelten inzwischen 23.454 Personen (+193). 246 sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Freitag, 24. Dezember:

Kreis Lörrach: Im Kreis Lörrach ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 338. Mit 113 Neuinfektionen werden am Freitag, 24. Dezember, im Landkreis Lörrach 19.139 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 17.148 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+203). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1653 (-91). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun 3 Infizierte mehr behandelt werden (48), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht auf 329,9 gestiegen (Vortag: 326,4).

Kanton Basel-Stadt: Mit 170 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Freitag, 24. Dezember, im Kanton Basel-Stadt auf 24.721. 1214 Infizierte befinden sich in Isolation (-48), als genesen gelten inzwischen 23.261 Personen (+218). 246 sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 95 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Freitag, 24. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 23. Dezember haben sich 10.088 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 645 Infizierte in Isolation (-31). In den Krankenhäusern müssen 21 Covid-Patienten behandelt werden (-2). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 219,6 (Vortag: 222,5). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 327,7 (Vortag: 344,8). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (274,4), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Donnerstag, 23. Dezember:

Kreis Waldshut: Im Kreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um eine über 55-jährige Person. Im Laufe der Pandemie sind 262 an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Seit der letzten Meldung am 20. Dezember wurden 240 Neuinfektionen registriert. 14.075 Personen aus dem Landkreis wurden bisher positiv auf Covid-19 getestet. 12.772 Personen gelten mittlerweile als genesen (+499). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1041 (-144). Zurzeit befinden sich 18 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (+1), davon werden vier Personen in intensivmedizinischer Betreuung (-1). Das Landesgesundheitsamt gibt für den Landkreis am 22. Dezember eine 7-Tage-Inzidenz von 222,5 an.

Die Zahl der aktiven Fälle liegt am Donnerstag, 23. Dezember, bei 1041. Aktuell gibt es in allen 32 Kommunen aktive Corona-Fälle. | Bild: Landratsamt Waldshut

Kreis Lörrach: Mit 147 Neuinfektionen werden am Donnerstag, 23. Dezember, im Landkreis Lörrach 19.026 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 16.945 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+176). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1744 (-29). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun fünf Infizierte mehr behandelt werden (45), davon 6 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 326,4 gesunken (Vortag: 343,0). Seit Beginn der Pandemie sind 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 730 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Donnerstag, 23. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 22. Dezember, nun 85.758. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 73.355 Personen auf (KW 50, +4280). 111 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+1), davon 31 auf einer Intensivstation (+3). 832 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 50, +22 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 257 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Donnerstag, 23. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 22. Dezember 35.954 Corona-Fälle gezählt. 2469 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+9). 54 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (unverändert), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (+4). 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 165 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag, 23. Dezember, im Kanton Basel-Stadt auf 24.551. 1262 Infizierte befinden sich in Isolation (-15), als genesen gelten inzwischen 23.943 Personen (+118). 75 Infizierte müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-14), davon 17 auf Intensivstationen (-2). 246 sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 111 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Donnerstag, 23. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 22. Dezember haben sich 9993 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 676 Infizierte in Isolation (+65). In den Krankenhäusern müssen 23 Covid-Patienten behandelt werden (+1). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Testangebot: Das Testangebot im Landkreis Waldshut wurde sukzessive ausgebaut. Wo und wann Sie sich auf Corona testen lassen können, lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 222,5 (Vortag: 238,3). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 344,8 (Vortag: 386,7). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (291,0), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Mittwoch, 22. Dezember:

Kreis Lörrach: Mit 144 Neuinfektionen werden am Mittwoch, 22. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.879 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 16.769 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+240). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1773 (-96). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun vier Infizierte weniger behandelt werden (40), davon 6 auf der Intensivstation (-3). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 343,0 gesunken (Vortag: 386,7). Seit Beginn der Pandemie sind 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 773 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Mittwoch, 22. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 21. Dezember, nun 85.037. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 73.355 Personen auf (KW 50, +4280). 110 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-2), davon 28 auf einer Intensivstation (unverändert). 832 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 50, +22 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 238 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Mittwoch, 22. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 21. Dezember 35.650 Corona-Fälle gezählt. 2460 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (+70). 54 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (unverändert), davon 6 Personen auf einer Intensivstation (+4). 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Zwei weitere Todesfälle meldet der Kanton Basel-Stadt am Mittwoch, 22. Dezember. Bisher haben 246 Menschen ihr Leben in der Pandemie verloren. Mit 174 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 24.386. 1277 Infizierte befinden sich in Isolation (+67), als genesen gelten inzwischen 22.863 Personen (+105). 89 Infizierte müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-1), davon 19 auf Intensivstationen (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 123 Neuinfektionen wurden im Kanton Schaffhausen am Mittwoch, 22. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 21. Dezember haben sich 9882 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 611 Infizierte in Isolation (+43). In den Krankenhäusern müssen 22 Covid-Patienten behandelt werden (+5). 101 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 238,3 (Vortag: 290,2). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 386,7 (Vortag: 396,8). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (306,7), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Impfaktionen: Vor Weihnachten gibt es im Landkreis Waldshut noch zahlreiche Gelegenheiten, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Im Mini-KIZ in Bonndorf findet am Mittwoch, 22. Dezember, eine Aktion für Kinder von fünf bis elf Jahren statt. In Oberlauchringen wird am Donnerstag, 23. Dezember, noch einmal groß geimpft.

Dienstag, 21. Dezember:

Umfrage: Allgemeine Impfplicht ja oder nein? Das sagen Menschen aus dem Kreis Waldshut zu den Überlegungen der Bundesregierung.

Boosterimpfungen: Boosterimpfungen gegen Corona können künftig im Landkreis Waldshut bereits drei Monate nach der Zweitimpfung gebucht werden. Grund ist eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission vom gestrigen Mittwoch. Die Stiko empfiehlt das Boostern nun bereits nach drei statt nach sechs Monaten. Im Landkreis haben somit zweifach Geimpfte ab sofort die Möglichkeit, ihre Drittimpfung in einem Abstand von drei Monaten zur letzten Impfung zu erhalten, teilt das Landratsamt mit. Termine für eine Corona-Impfung können im Internet gebucht werden (www.terminland.de/landkreis-waldshut/). Wann und wo zwischen den Jahren geimpft wird, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Kinderimpfungen: Der Landkreis Lörrach hat mit den Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren begonnen. Am Samstag (18. Dezember) wurden 234 und am Sonntag (19. Dezember) 242 Kinder im Impfstützpunkt in Rheinfelden geimpft. Der Beratungsbedarf der Eltern war laut Mitteilung des Landratsamts gering, so gab es keine Schlangen und es konnte ein gutes Tempo gehalten werden. Für die Kinder gab es Gummibärchen nach der Impfung. Die nächsten Kinderimpfungen im Impfstützpunkt Rheinfelden finden am 2. Januar statt. Die Termine werden ab dem 26. Dezember buchbar sein.

Kreis Lörrach: Mit 100 Neuinfektionen werden am Dienstag, 21. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.735 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 16.529 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+253). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 1869 (-153). Im Vergleich zum Vortag müssen in den Krankenhäusern nun zwei Infizierte weniger behandelt werden (44), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter auf 386,7 gesunken (Vortag: 396,8). Seit Beginn der Pandemie sind 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 497 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Dienstag, 21. Dezember, für den Vortag. Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 20. Dezember, nun 84.271. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 73.355 Personen auf (KW 50, +4280). 112 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+9), davon 28 auf einer Intensivstation (unverändert). 832 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 50, +22 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 290 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Dienstag, 21. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 20. Dezember 35. 349 Corona-Fälle gezählt. 2667 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-265). 54 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (unverändert), davon 2 Personen auf einer Intensivstation (-3). 256 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 132 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Dienstag, 21. Dezember, auf 24.212. 1210 Infizierte befinden sich in Isolation (+53), als genesen gelten inzwischen 22.758 Personen (+79). 90 Infizierte müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-8), davon 19 auf Intensivstationen (unverändert). 244 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: Im Kanton Schaffhausen ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit werden jetzt 101 Todesfälle gezählt. 73 Neuinfektionen wurden am Dienstag, 21. Dezember, für den Vortag registriert. Stand 20. Dezember haben sich 9759 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 568 Infizierte in Isolation (-20). In den Krankenhäusern müssen 17 Covid-Patienten behandelt werden (-1).

Gefälschte Impfausweise: Auch am Hochrhein gibt es immer mehr Fälle. Wie sich die Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg auf die einzelnen Landkreise verteilen, lesen Sie hier.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 290,2 (Vortag: 308,9). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 396,8 (Vortag: 455,8). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (328,9), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

Montag, 20. Dezember:

Kreis Waldshut – Im Kreis Waldshut gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Laut Landratsamt handelt es sich bei dem Verstorbenen um eine über 75-jährige Person. Damit werden im Landkreis Waldshut nun 261 Todesfälle gezählt. Seit der letzten Meldung am 16. Dezember wurden 165 weitere Neuinfektionen registriert. Bisher wurden 13.835 Personen aus dem Landkreis positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Als genesen gelten inzwischen 12.273 Personen (plus 148). Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 1285 (plus 16). Zurzeit befinden sich 17 Personen in stationärer Behandlung in Kliniken innerhalb und außerhalb des Landkreises (minus 2), davon fünf Personen in intensivmedizinischer Betreuung (plus 1).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landratsamt bei 295,3.

Am Montag, 20. Dezember 2021, gibt es im Landkreis Waldshut 1301 aktive Corona-Fälle – sie verteilen sich auf alle 32 Kommunen – davon sind nur drei Kommunen einstellig. | Bild: Landratsamt Waldshut

Kreis Lörrach: Mit 45 Neuinfektionen werden am Montag, 20. Dezember, im Landkreis Lörrach 18.635 bestätigte Corona-Fälle gezählt. 16.276 Kreisbewohner gelten mittlerweile als genesen (+63). Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 2022 (-18). Im Vergleich zum Vortag muss in den Krankenhäusern nun ein Infizierte weniger behandelt werden (46), davon 9 auf der Intensivstation (unverändert). Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 396,8 gesunken (Vortag: 456,2). Seit Beginn der Pandemie sind 337 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Kanton Aargau: 1254 neue Fälle registriert das Gesundheitsdepartement des Kantons Aargau am Montag, 20. Dezember, über das Wochenende (Freitag, 17. Dezember: 806, Samstag, 18. Dezember: 584, Sonntag, 19. Dezember: 364). Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen beträgt, Stand 19. Dezember, nun 83.764. Als genesen führt der Kanton mittlerweile 73.355 Personen auf (KW 50, +4280). 103 Covid-Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden (-3), davon 28 auf einer Intensivstation (-1). 832 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Infektion gestorben (Stand KW 50, +22 zur Vorwoche).

Kanton Basel-Landschaft: 135 Neuinfektionen registriert der Kanton Basel-Landschaft am Montag, 20. Dezember, für den Vortag. Damit werden zum Stichtag 19. Dezember 35.025 Corona-Fälle gezählt. 2667 Infizierte befinden sich aktuell in Isolation (-265). 54 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt (-5), davon 5 Personen auf einer Intensivstation (-1). 254 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Basel-Stadt: Mit 90 Neuinfektionen steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kanton Basel-Stadt am Montag, 20. Dezember, auf 24.080. 1157 Infizierte befinden sich in Isolation (-80), als genesen gelten inzwischen 22.679 Personen (+170). 98 Infizierte müssen in Krankenhäusern behandelt werden (+10), davon 19 auf Intensivstationen (-2). 244 Menschen haben bisher ihr Leben in der Pandemie verloren (unverändert).

Kanton Schaffhausen: 59 Neuinfektionen registriert der Kanton Schaffhausen am Montag, 20. Dezember, für den Vortag. Stand 19. Dezember haben sich 9686 Schaffhauser nachweislich mit Covid-19 infiziert. Aktuell befinden sich 588 Infizierte in Isolation (+9). In den Krankenhäusern müssen 18 Covid-Patienten behandelt werden (-1), 100 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Corona-Infektion gestorben (unverändert).

Verschärfungen: Auch die Schweiz setzt jetzt stark auf 2G: Welche verschärften Corona-Regeln dort nun gelten.

Hochrhein: Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für den Landkreis Waldshut eine 7-Tage-Inzidenz von 308,9 (Vortag: 308,3). Der Landkreis Lörrach liegt nun laut RKI bei 455,8 (Vortag: 427,8). Der Landkreis Waldshut liegt unter dem Landesschnitt (345,8), der Landkreis Lörrach deutlich darüber.

