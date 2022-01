Biontech oder Moderna? Bisher hatte man als Impfwilliger wenig Mitspracherecht, wenn es um den Impfstoff ging. Das will der Landkreis Waldshut ändern: Wer sich diese Woche in einem der vier Mini-KIZ im Kreis oder bei den Gemeindeimpftagen seine Auffrischungsimpfung holt, darf selbst entscheiden, welches Vakzin ihm verabreicht wird.

Damit wolle der Kreis „die Impfentscheidung für Unentschlossene erleichtern“, heißt es in einer Mitteilung. Dieses Angebot läuft zunächst bis Samstag, 5. Februar, und richtet sich vor allem an Menschen über 30 Jahren. Es gilt auch für bereits gebuchte Termine. In allen Mini-KIZ und an allen Gemeindestationen sei darüber hinaus auch eine Erstimpfung mit Johnson & Johnson zu erhalten, statt wie üblich nur mittwochs im Mini-KIZ in Lauchringen.

Impfungen, mit Ausnahme von Erstimpfungen, sind in den Mini-KIZ weiterhin nur mit Voranmeldung möglich. Bei den Gemeindeimpftagen ist eine Anmeldung im Rahmen des offenen Impfens nicht nötig. „Terminbuchungen sind aber dennoch möglich und bieten für die Impflinge den Vorteil einer schnelleren Abwicklung“, schildert Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamts Waldshut. Voranmeldungen erleichterten darüber hinaus das Impfteam bei der Planung und Organisation.