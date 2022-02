von tefan Limberger-Andris

Das Mini-KIZ Bonndorf hat nach dreimonatigem Betrieb am gestrigen Freitag geschlossen. Die Nachfrage nach Impfterminen ließ in den vergangenen Wochen deutlich nach.

5764 Impfungen gegen das Coronavirus wurden im Mini-KIZ Bonndorf in knapp drei Monaten (bis Samstag, 19. Februar) ausgegeben. Diese Zahlen nennt das Landratsamt Waldshut auf Anfrage. In den sechs Wochen seit Anfang Januar wurden weitere 893 Menschen (Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen) geimpft, in den sechs Wochen seit Ende November bis Anfang Januar waren es 4871 (84,5 Prozent aller Geimpften).

Insbesondere Drittimpfungen (82,1 Prozent) wurden im Mini-KIZ, bezogen auf die Gesamtzahl der Geimpften ausgegeben. Erst- (510 Menschen, 8,8 Prozent) und Zweitimpfungen (503 Menschen, 8,7 Prozent) halten sich in etwa die Waage, waren an den insgesamt ausgegebenen Impfungen allerdings deutlich weniger nachgefragt. Eine vierte Impfung (weitere Booster-Impfung) erhielt ein geringer Anteil (20 Menschen, 0,4 Prozent).

Die meisten Impfungen mit Moderna

Von den im Gesamtzeitraum ausgegebenen insgesamt 5764 Impfdosen hatten die Impfstoffe Moderna mit 3509 Dosen (60,9 Prozent) und Biontech mit 2197 (38,1 Prozent) die größten Anteile. Der Impfstoff Johnson & Johnson hatte mit 58 Dosen (ein Prozent) einen marginalen Anteil an den verabreichten Impfdosen.

Der Vergleich der Zahlen in den ersten mit den zweiten sechs Wochen macht deutlich: Erstimpfungen waren 2022 deutlich weniger gefragt (Rückgang von 386 auf 124), Zweitimpfungen dagegen etwas mehr (Anstieg von 215 auf 288). Boosterimpfungen waren stark rückläufig (Drittimpfungen; von 4270 auf 461).

Die Ausgabe des Impfstoffs von Biontech fiel deutlich ab (von 1563 auf 634 Dosen), derjenige von Moderna (von 3251 auf 258 Dosen) noch deutlicher. Johnson & Johnson (von 57 auf 1 Dosis) war kaum mehr nachgefragt. Biontech wurde in der zweiten Phase aber deutlich mehr verimpft als Moderna, der Anteil am Gesamtaufkommen stieg (von knapp einem Drittel auf 38,1 Prozent), der Moderna-Anteil sank (von rund zwei Drittel auf 60,8 Prozent).

Kurzfristige Einrichtung möglich

Das Mini-KIZ in Bonndorf sei in den vergangenen Wochen ein wichtiger Baustein im dezentralen Impfkonzept des Landkreises Waldshut gewesen, erläuterte Landrat Martin Kistler auf Anfrage. Er sei der Stadt dankbar, dass das Mini-KIZ so kurzfristig eingerichtet wurde, so der Landrat. Die aktuell geringe Auslastung der Einrichtung in Bonndorf erfordere derzeit einen Weiterbetrieb nicht mehr, so Martin Kistler weiter. Allerdings könne bei steigender Nachfrage die Kapazität wieder ausgeweitet werden.